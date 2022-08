Syyttäjä vaatii neljälle miehelle ehdottomia vankeusrangaistuksia yhdeksästä rikoksesta.

Syytteen mukaan neljä miestä iski Hämeenkyrössä presidentti Urho Kekkosen bilepaikkana tunnettuun Urkin piilopirttiin.

Eräältä taimitarhalta miesporukka varasti 6 000 euron traktorin ja myi sen alle puoleen hintaan. Urkin piilopirtin pihasta puolestaan lähti mukaan 15 000 euron arvoinen pienkaivuri, josta laitettiin kuva netin myynti-ilmoitukseen.

– Täällä on käyty ja kuvattu ja myyty meidän pihassa ollut kaivuri halpaan hintaan. Joku on sen ostanut, sanoo Urkin piilopirtin toimitusjohtaja Jyrki Sasi.

Kaivurissa ei ollut avainta, ja sitä lähdettiin etsimään yrityksen autotallista. Oven lukko oli kuitenkin niin vahva, että sitä ei saatu murrettua.

Sisään mentiin viereisestä ovesta ja tehtiin seinään reikä ja tunkeuduttiin autotalliin.

– Siellä on rikottu omaisuutta, muun muassa Urkin piilopirtin jääkaappi, Sasi kertoo.

– Ajatus oli, että kaivurin saa ajettua pois, jos avain löytyy. Jollain tavalla kaivuri on hinattu pois, kun avainta ei löytynyt.

Varkaat rikkoivat kaivurista ikkunan ja laittoivat lukon tilalle oman lukkovirityksen.

–Joku sen on ostanut, ja ostajan on täytynyt olla tietoinen siitä, että kaivuri on varastettu.

Varkaiden iskun kohteena ollut Urkin piilopirtti tunnetaan siitä, että presidentti Urho Kekkonen aikoinaan juhli siellä.

– Kekkonen on paljon viettänyt täällä aikaansa, sanoo Jyrki Sasi.

Presidentti Urho Kekkonen (2. oik.) ja kauppaneuvos Kalle Kaihari (oik.)olivat sydänystäviä. Vuonna 1978 otetussa kuvassa myös Tampereen Aluesäästöpankin johtaja Pekka Terho (vas.) ja Nokian silloinen kaupunginjohtaja Matti Varanki.

Urkin piilopirtti oli aikaisemmin Pyrinnön maja, ja Tampereen Pyrinnön puheenjohtaja oli varapresidentiksi kutsuttu kauppaneuvos Kalle Kaihari.

– Kaihari oli Kekkosen sydänystävä, ja se on syy siihen, miksi Kekkonen on täällä ollut paljon.

Kalle Kaiharin oma piilopirtti sijaitsi lähistöllä Lavajärvellä.

Sielläkin Kekkonen saunoi usein. Perimätieto kertoo, että Lavajärvelle sai ottaa puolisot mukaan, mutta Urkin piilopirttinä nykyään tunnettuun paikkaan ei saanut.

Vangittuna ollessaan hän lähti livohkaan Vilppulan vankilasta. Tuomio jutussa annetaan syyskuun puolella.