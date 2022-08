Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja jätti perävaunun osin ajoradalle. Sattumalta paikalle osunut mopopojan isoisä näki onnettomuuden sivupeilistä.

17-vuotias poika sai vakavia vammoja törmättyään mopolla suoraan päin ajoradalle pysäköidyn ajoneuvoyhdistelmän perää Hämeenkyrössä marraskuussa 2020. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi rekkakuskin laiminlyöneen huolellisuusvelvoitteensa ja syyllistyneen näin liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vammantuottamukseen.

Onnettomuus tapahtui syksyisenä perjantaiaamuna Hämeenkyrössä kulkevalla niin sanotulla maisematiellä. Kello oli noin 7.35, kun 98-kiloisella Aprilia-mopolla ajanut poika törmäsi osin ajoradalle pysäköityyn kahdeksanmetriseen ja noin 9 300 kilon painoiseen perävaunuun.

Rajun tärskyn pojalle aiheuttama lista vammoista ei ollut vähäinen: vaikea-asteinen ja leikkaushoitoa vaatinut maksan repeämä, keuhkoruhje, kylkiluun murtumat, leikkaushoitoa vaatineet lonkka- ja sormimurtumat ja lonkan sijoiltaanmeno.

Tie oli pojalle tuttu, mutta ajo-olosuhteet olivat vaikeat. Poika kertoi nähneensä perävaunun edessään vain muutama metri ennen osumaa.

– Maisematiellä oli pieni nyppylä. Nyppylän päällä hidastin hieman vauhtia ja jatkoin siitä alamäkeen. Alamäessä en kuitenkaan nähnyt mitään estettä. Jatkoin suoraan eteenpäin. Vastaan alkoi tulla autoja ja niiden valot häikäisivät minua hieman. Mielestäni siinä tuli neljä autoa perätysten. Viimeisen auton ollessa suurin piirtein vieressäni, törmäsin edessä olleeseen perävaunuun, joka oli siinä parkissa, poika kertoi esitutkinnassa.

Onnettomuudelle löytyi myös silminnäkijä, mopopojan isoisä, joka kuljetti yhtä vastaan ajanutta henkilöautoa.

Isoisä kertoi oikeudessa nähneensä tiellä perävaunun, jossa ei ollut varoituskolmiota tai minkäänlaisia valoja ja miettineensä, mahtaako vastaan tullut mopoilija nähdä sitä. Sivupeilistä isoisä huomasi, miten mopo törmäsi vaunun vasempaan kulmaan.

– (Isoisä) oli pysähtynyt paikalle. Hän ei ollut ensin tiennyt, kuka mopoilija oli ollut, mutta mopon merkin huomattuaan hän oli kysynyt mopoilijalta, ettei kai se ole (pojanpojan nimi), oikeus kirjasi isoisän kertoneen.

Poika makasi maassa puolisen tuntia vatsaansa valitellen ennen kuin ambulanssi saapui paikalle.

Rekkakuski kiisti syytteet. Hänen mukaansa perävaunu oli pysäköity oikein ja asianomistajan vammat aiheutuivat tämän omasta huolimattomuudesta. Rekkakuskin mukaan katuvalot olivat kirkkaat.

Oikeus katsoi kuitenkin, että tapahtumapaikalla oli onnettomuuden sattuessa pimeää. Todistelun perusteella kävi ilmi, että peräkärry oli kurainen ja sen heijastavat pinnat olivat suurelta osin lian peitossa. Lisäksi peräkärryn vasemmasta kuralätkästä puuttui kokonaan varoituskolmio.

Tilannetta vaikeutti lisäksi tihkusade.

Mopon ajovalot olivat kunnossa. Asianomistaja käytti visiiriä, mutta kertoi nähneensä sen läpi.

– Vaikka on mahdollista, että (asianomistajan) havainnointikykyä tilanteessa on haitannut vastaan tulevien ajoneuvojen häikäisevät ajovalot sekä pisarat visiirissä, kyse on ollut kuitenkin varsin tavanomaisista sää- ja liikenneolosuhteista Suomessa sekä normaalista vastaantulotilanteesta. (Asianomistajan) on kuljettaessaan mopoa näissä olosuhteissa täytynyt voida luottaa siihen, ettei hänen edessään ajoradalla ole yllättävää, merkitsemätöntä estettä, oikeus totesi ratkaisussaan.

Oikeuden mukaan vastaajan olisi näissä liikenneolosuhteissa täytynyt varoittaa muita tiellä liikkujia pysäköimästään perävaunusta. Kyseessä oli siis huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti, mutta ei tahallinen teko.

Oikeus tuomitsi tekoaikaan 19-vuotiaan rekkakuskin 35 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 945 euroa.

Kun mukaan otetaan oikeudenkäyntikulut, rikosuhrimaksut ja muut menot, nousi rekkakuskin lasku kaikkiaan noin 2 300 euroon.