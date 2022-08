Ikaalisissa etsitään 5-vuotiasta poikaa – ollut yön kateissa

Poika katosi tiistai-iltana yhdeksän maissa.

5-vuotias poika katosi tiistaina kotipihaltaan Ikaalisten Salminiementiellä.

Sisä-Suomen poliisista vahvistetaan, että etsinnät ovat käynnissä. Poika katosi illalla noin kello 21.

Poikaa on etsitty poliisipartion, poliisikoirien, ilma-aluksen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan voimin. Sama henkilöstö etsii poikaa edelleen.

Sää on alueella hyvä ja ilma on lämmin, mutta maasto on metsäistä, mikä tuo haasteen pojan etsintään, Sisä-Suomen poliisista todetaan.

Sisä-Suomen poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista vihjepuhelimeen numeroon 0800 90022.