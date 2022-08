Mitä syrjäisellä vapaa-ajanviettopaikalla tapahtui aamuyöllä toissa lauantaina? Siitä poliisikin kaipaa yhä vihjeitä.

Moni kysymys on edelleen auki Vesilahdella palaneen kesäasunnon tapauksessa.

Palhossa Vakkalantiellä sijaitsevan vapaa-ajanviettopaikan päärakennus ja kolme muuta rakennusta tuhoutuivat täysin viikko sitten lauantaina syttyneessä tulipalossa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona.

Yhdestä rakennuksesta löytyi vainaja, jonka henkilöllisyys on poliisin mukaan saatu selville.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta pitää kaikki vainajaa koskevat yksityiskohdat omana tietonaan vedoten salaiseen kuolemansyyntutkintaan.

Hänen mukaansa tutkinnassa on kuitenkin voitu poissulkea se, että vainaja olisi kiinteistön omistaja. Suoranta ei voi tarkemmin kertoa, mikä yhteys vainajalla on kiinteistöön tai onko sama henkilö voinut olla palon sytyttäjä.

Suoranta vaikenee myös mahdollisista muista poliisin tiedossa olevista epäillystä vedoten tutkinnan keskeneräisyyteen.

Palaneet rakennukset sijaitsevat ainakin 20 metrin päässä toisistaan. Poliisi ei kerro, mistä rakennuksesta vainaja löytyi.

Hätäkeskus sai kiinteistöllä loimuavista liekeistä tiedon lauantaina 6. elokuuta noin kello 3.50. Poliisin mukaan ensimmäisenä hätäkeskukseen soitti lähistöllä asuva naapuri.

Sammutustyöt ovat olleet hyvin pitkälliset. Kiinteistöllä on tehty sammutusta ainakin vielä viime lauantaina, eli viikko palon jälkeen.

– Kiinteistöllä on palanut useita neliömäärältään suhteellisen isokokoisia rakennuksia. Sellaiset palot eivät ihan päivässä sammu. Viime viikolla paikalla on tehty teknisen ja taktisen rikostutkinnan toimenpiteitä. Myös paloviranomaiset ovat olleet mukana Suoranta kertoo.

Tapauksen jälkeen uutisoitiin tuoreeltaan, että talossa olisi havaintojen perusteella pidetty jonkinlaiset juhlat samana iltana. Tutkinnanjohtajan mukaan käsitys on virheellinen.

– Poliisille on tullut paljon erinäistä tietoa tapahtumista. Tutkinnassa on voitu vahvistaa, ettei kiinteistöllä ole pidetty mitään juhlia. En tässä vaiheessa voi ottaa kantaa siihen, mitä kiinteistöllä on kyseisenä iltana tapahtunut, keitä siellä on ollut tai millaisessa käytössä paikka on ollut. Poliisi pyytää näistä asioista edelleen havaintoja, Suoranta sanoo.

Poliisin eristysnauha rajasi rikospaikkaa savuavine raunioineen.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi, koska olosuhteet huomioiden tuli ei ole voinut edetä rakennuksesta toiseen sattumalta.

Rakennukset olivat täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Näin tapahtui siitä huolimatta, että tapahtuma-aikaan seutua huuhtoi öinen rankkasade.

Päärakennuksen ja kolmen talousrakennusten lisäksi liekit nielivät pihassa olleen auton ja veneen. Kesäpaikka sijaitsee poliisin mukaan sen verran syrjässä, että muut kiinteistöt tai ihmiset eivät joutuneet vaaraan.

– Palon syttymissyystä ei voida sanoa vielä mitään, tutkinnanjohtaja toteaa.

Virkavalta pyytää kiinteistön tapahtumista havaintoja tehneitä ihmisiä ilmoittamaan tietonsa poliisille puhelimitse numeroon 0800 900 22 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.