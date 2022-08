Luhtitalo palaa ilmiliekeissä Nokialla

Pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 18.

Kaksikerroksinen luhtitalo palaa Valborginkadulla Nokialla. Palon sammutustyöt ovat käynnissä.

Talon asukkaat on evakuoitu. Tällä hetkellä ei ole tiedossa henkilövahinkoja, tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Mika Kupiainen kertoo, että palon syttymissyytä ei ole vielä tiedossa.

Luhtitalossa on yhteensä kahdeksan asuntoa. Palosta on kärsinyt useampi asunto. Rakennuksessa on puurakenteinen yläpohja.

– Kattorakenteet ovat palaneet melkein joka paikasta. Vahingoista kärsii koko rakennus.

Vielä ei ole tiedossa, olivatko asunnon asukkaat paikalla palon syttyessä. Rakennuksen asukkaista muutama oli altistunut savulle, ja he olivat olleet ensihoidon tarkistuksessa.

Ohikulkija teki palosta ilmoituksen hätäkeskukseen. Paikalla on noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Kupiainen arvio, että palon sammuttaminen jatkuu puoleen yöhön saakka.