Naapurit kuulivat outoja ääniä edellisyönä talolta, joka myöhemmin paloi maan tasalle rajussa tulipalossa. Poliisi epäilee tapahtunutta tuhotyöksi.

Varhain lauantaiaamuna kesäasunto, navetta, piharakennus, vene ja auto tuhoutuivat täysin tulipalossa Vesilahden Palhossa Vakkalantiellä. Raju tulipalo järkyttää naapurustoa, jonka mukaan kesäpaikasta on pidetty hyvää huolta ja remontoitu säännöllisesti.

– Se oli joskus sotien jälkeen 1950-luvulla ala-asteen koulu. Sen jälkeen se on ollut yksityisomistuksessa ja viime aikoina vapaa-ajan käytössä, kertoo Palhon maamiesseuran puheenjohtaja Eeva Nytorp.

Savua ja hiilenpaloja levisi lauantaiaamuna tuulen mukana naapurustoon. Auto paloi rajussa tulipalossa, jota poliisi epäilee tahallaan sytytetyksi.

Nytorp asuu vain parinsadan metrin päässä tuhopaikalta. Ilmassa haisee yhä savu ja pihalle on lentänyt tuulen mukana hiilenkappaleita. Kun hän jokin aika sitten kävi katsomassa palaneita rakennuksia, tuli kyti yhä niiden sisällä ja palomiehet jatkoivat jälkisammutustöitä.

– Tuuli on tuonut pihaan hiiltyneitä lehtiä ja maalinlehtiä. Kyllä se aika totiseksi vetää. Olen niin kiitollinen, että oli sadetta. Jos olisi ollut pari päivää sitten, siinä olisi mennyt metsät ja kaikki, Nytorp päivittelee.

Palhon maamiesseuran kota sijaitsee samalla mäellä kolmen tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen kanssa. Kaikeksi onneksi yöllä satoi niin rankasti, että kota säilyi vahingoittumattomana.

– Siellä on talo, vanha navetta ja aitta. Sinne on koko ajan tehty uutta piharakennusta ja saunaa. Viimeksi he laittoivat uuden terassin ja paljun. He ovat viettäneet siellä säännöllisesti viikonloppuja, naapuri kuvailee.

Viime yönä talolta kuului kovaäänistä musiikin jumputusta. Nytorp sanoo, että kuulosti siltä kuin radio olisi ollut täysillä päällä.

– Mieheni kiinnitti huomiota siihen, että hajottivatko he vesikuppinsa, kun jokin ääni tai kolahdus kuului. Myöhemmin illalla ääntä ei enää ollut.

Kaivinkone korjasi tuhoja lauantaiaamuna.

Nytorpin kotipaikan ja tuhopaikan välissä on tuuhea ja tiheä koivikko. Niinpä lähellä sijaitsevalle talolle ei ole suoraa näköyhteyttä.

– Olemme lähimmät naapurit. Välissämme on pelto. Ennen heillä oli järvinäkymä, mutta nyt kun siinä on metsä, he eivät näe järvelle, joten saavat ihan rauhassa juhlia siellä.

Naapuri kertoo kuulleensa toiselta naapurilta erikoisen anekdootin: kun naapuri oli käynyt viime yönä ulkona, hän oli alkanut ihmetellä, miksi aurinko nousee lännestä.

– Ne olivatkin tulenlieskoja. Pian nousi kauhea savupatsas ja naapurit soittivat palolaitokselle. Sieltä kerrottiin, että hälytys oli jo tullut. Saaressa on mökkiläisiä, joten olisiko ensimmäinen soitto tullut sieltä.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja tutkii asiaa epäiltynä tuhotyönä. Palaneet rakennukset sijaitsevat ainakin 20 metrin päässä toisistaan. Palon aikaan vettä satoi kaatamalla, joten päivystävän palomestarin mukaan mitään luonnollista syytä tulen syttymiselle on vaikea keksiä.