Mies kaiversi Citymarketin naisten vessan seinään reikiä ja aloitti erikoisen rikoksen

Uhreja hämätäkseen mies jätti kopin eteen lattialle palan wc-paperia, johon hän kirjoitti sanan ”korjaus”.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 56-vuotiaan tamperelaismiehen 55 päiväsakkoon julkisrauhan rikkomisesta ja kahdesta seksuaaliseen tekoon pakottamisesta.

Mies syyllistyi tekoihinsa K-Citymarket Turtolan naisten wc-tiloissa Tampereella viime vuoden maaliskuussa.

Tiloissa oli kaksi erillistä wc-koppia. Hieman ennen kello yhtä iltapäivällä wc-tiloihin mennyt mies kirjoitti toisen kopin oven sisäpuolelle seksuaalisluonteisen viestin.

Tämän jälkeen mies lukittautui toiseen wc-koppiin ja vietti siellä aikaa liki kaksi tuntia. Kopin eteen lattialle hän jätti palan wc-paperia, johon hän kirjoitti sanan ”korjaus”. Lukittu ovi ja lattialla ollut wc-paperi ohjasivat asiakkaat käyttämään toista koppia.

Kopissa ollessaan mies kaiversi pehmeää materiaalia olevaan seinään kaksi pientä reikää. Kaivertamiseen mies käytti mahdollisesti avainta tai kynää.

Toinen kynänmentävistä rei’istä oli ylempänä, toinen alempana. Ylempi rei’istä oli kaiverrettu alaspäin viistoon. Molemmista rei’istä oli näkymä wc-pytylle ja sen myötä wc:n käyttäjän intiimialueille.

Tirkistelijä iski Citymarketin naisten vessaan Tampereella.

– Rei’illä ei ole voinut nähdä tällaisin näkökentin muuta tarkoitusta kuin toisen kopin käyttäjän seuraaminen. Tätä vaihtoehtoa on tukenut myös toisen kopin oveen kirjoitettu teksti, oikeus päätteli.

– (...) toisen kopin oveen kirjoitettuna ollut teksti on vahvistanut menettelytavalla olleen seksuaalisen luonteen paitsi muuten myös osallisina olleiden henkilöiden ja teko-olosuhteiden takia.

Oveen kirjoitetun tekstin sisältö ei oikeuden asiakirjoista paljastu. Poliisi on puolestaan julistanut esitutkintamateriaalin salaiseksi. Toisen seksuaaliseen tekoon pakotetun naisen mukaan kirjoitus oli järkyttävä.

Tirkisteltäväksi rei’itetyssä kopissa kävi teon aikana useita naisia. Heistä tavoitettiin kaksi, jotka molemmat halusivat salata henkilöllisyytensä oikeudessa.

Oikeuden asiakirjoissa asianomistajia kutsutaan A:ksi ja B:ksi.

Vastaaja paljastui pian sen jälkeen, kun B kävi wc-kopissa. B ihmetteli ensin, miksi ”korjauksesta” ilmoitetaan lattialle jätetyssä wc-paperissa.

Kopissa B oli istahtamassa pöntölle, muttei ehtinyt vetää housujaan kokonaan alas, kun luki kirjoitusta ovessa.

– Kun hän oli lukenut sen loppuun, viereisestä kopista oli kuulunut kolahduksia tai liikehdintää, oikeus kirjasi.

B keskeytti wc-käynnin, vaikkei huomannutkaan kenenkään tarkkailevan häntä. B kuvasi kirjoituksen, lattialla olleen wc-paperin ja lähti etsimään kaupan työntekijöitä ilmoittaakseen asiasta.

Vartija meni vessaan ja koputti lukitun kopin oveen. "Korjauksesta” kertova wc-paperi hävisi saman tien lattialta ja pönttö vedettiin ennen kuin vastaaja avasi lukon. Pian vastaaja pudotti kynänsä roskakoriin.

Teot tapahtuivat Turtolan K-Citymarketissa maaliskuussa 2021.

– Poliisipartion jäsen oli tutkinut roskalaatikon ja ottanut sieltä talteen kynän, jota oli mahdollisesti voinut käyttää kirjoittamiseen ja kovertamiseen, vartija kertoi oikeudelle.

Vastaaja kiisti syyllisyytensä. Hän kertoi voineensa pahoin ja menneensä naisten vessaan, koska miesten vessassa ei ollut tilaa. Vastaaja kiisti myös reikien teon, mutta puupuru kopin lattialla ja wc-paperitelineen päällä todistivat, että reiät olivat tuoreita.

Oikeus piti selvänä, että vastaaja oli jättänyt myös ”korjauksesta” kertoneen wc-paperin lattialle sekä kirjoittanut tekstin toisen wc-kopin oveen.

Mies selitti viipyneensä vessassa lähes kaksi tuntia siksi, että hän ”oli surrut ystävänsä yhtäkkistä kuolemaa”. Oikeuden mukaan paikka oli suremiseen ”poikkeuksellinen vaikkakaan ei mahdoton”.

Kyseessä oli seksuaaliseen tekoon pakottaminen, vaikkei tekoon liittynyt väkivaltaa eikä sen uhkaa.

– Kumpikaan asianomistajista ei ollut kuitenkaan tiennyt (vastaajasta) viereisessä wc-kopissa eikä siten tämän menettelytavasta. Kumpikin on ollut menettelytavan suhteen siten avuttomassa tilassa; kumpikaan ei ole pystynyt asiasta tietämättömyyden takia tapahtuma-aikana muodostamaan tai ilmaisemaan sitä koskevaa tahtoaan saati puolustautumaan sitä vastaan, oikeus kirjasi tuomioonsa.

Rikoksista syytetty väitti menneensä naisten vessaan, koska oli huonovointinen ja miesten vessa oli varattu.

– B on kertonut olleensa järkyttynyt, ja myös A on halunnut henkilöllisyytensä salattavaksi. Kumpikin on tästä päätellen kokenut itsemääräämisoikeuttaan loukatun. (Vastaajan) taas on salaa toimiessaan täytynyt vähintään ymmärtää, että hänen menettelytapansa loukkaa olennaisesti sen kohteeksi joutuvan tai joutuvien seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Mies joutuu maksamaan sakkoja 1 870 euroa. Lisäksi hänen maksettavakseen tuli 80 euron rikosuhrimaksu.

Asianomistajilla ei ollut asiassa korvausvaatimuksia.