Jo kesäiseksi perinteeksi muodostuneen tissiflashmobin jälkeen vapautunutta juhlintaa jatkettiin tänä vuonna festivaalien merkeissä.

Tampereella juhlitaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Nännifest-nimellä kulkevia yläosattomia festivaaleja.

Festivaalit toimivat Tampereen Tahmelan uimarannalla kesäisin järjestettävän tissiflashmobin jatkoina. Flashmobin jälkeen osallistujat kulkivat kulkueena taidetalo Hirvitalolle, jossa itse festivaalit järjestetään.

– Me haluttiin sellainen festari, jossa voidaan olla ilman yläosaa. Monilta festareilta on ihmisiä häädetty pois, niin me ajateltiin järjestää sitten oma, tapahtuman järjestäjiin kuuluva Säde Vallrén kertoo.

Vallrénin tietojen mukaan kyseessä olisi Suomen ensimmäinen yläosaton festivaali. Vaikka kyse on nännifestivaaleista, ei paikan päällä tarvitse olla ilman paitaa. Kelikin vaikuttaa siihen, kuinka mukava yläosattomissa on ulkona aikaa viettää.

– Ihan lämpötilan mukaan mennään, Vallrén toteaa.

Festivaaleilla nähdään muun muassa musiikkia ja runoutta.

Flashmobissa Vallrén arvioi olleen noin 50 osallistujaa, mutta festivaali on kerännyt lisää porukkaa päivän edetessä.

– Hyvä meininki ja sopiva määrä [ihmisiä] tähän Hirvitalon pihaan. Enemmän ihmisiä, niin ei olisi enää istumapaikkoja, keskeltä festivaalihumua tavoitettu Vallrén raportoi.

Kolme ja puoli tuntia kestävillä Nännifesteillä on musiikkiesiintyjiä, runoutta, queerjoogaa, erilaisia työpajoja, kuten kankaanpainoa, virkkausta sekä nännitaideteos, joka on tarkoitus lahjoittaa Tampereen sairaalan rintasyöpäosastolle, jos sairaala ottaa teoksen vastaan.

– Jos he eivät sitä ota, niin silloin huutokauppaamme sen ja lahjoitamme varat johonkin hyvään tarkoitukseen.

Cult Cunth -nimellä kulkeva aktivistijärjestö on vetänyt tissiflashmobeja vuodesta 2019 alkaen. Varsinkin ensimmäisenä vuonna tapahtuma keräsi paljon negatiivista huomiota ja häirintää, jopa tappouhkauksia.

Tänä vuonna tunnelma on ollut läpikotaisin rauhallinen ja palautekin on pysynyt positiivisena.

– Ehkä tämä neljäs vuosi on se, kun ihmiset alkaa pikku hiljaa tajuamaan, että ei meitä kiinnosta, Vallrén sanoo häiriköihin liittyen.

Miksi flashmobeja sekä nännifestivaaleja sitten järjestetään?

– Me haluamme tasa-arvoa kaikille nänneille. Tämä nykyinen systeemihän perustuu keinotekoiseen sukupuolten kahtiajakoon, joka on haitallinen ihan kaikille, Vallrén avaa.

Vallrénin mukaan nännien seksualisointi johtaa muun muassa naisten ja vähemmistöjen kehojen seksualisointiin, mikä taas se johtaa esimerkiksi seksuaaliseen väkivaltaan.

– Meillä on tämmöinen ajatus, että nänni on kaikki. Että siitä se lähtee.