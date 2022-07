Oikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että teokset olisivat epäaitoja siten, että ne eivät perustuisi Dalin sopimuksiin.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut taidekauppiaan neljäksi vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta ja törkeistä kirjanpitorikoksista.

Oikeuden mukaan Art Partners Finland -yhtiön johtaja jätti vuosina 2010–2019 yli 300 000 euron edestä tekemättä tilityksiä Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvastolle. Lain mukaan, kun kuvataiteen teos jälleenmyydään, teoksen tekijällä on oikeus saada siitä korvaus.

Taidekauppiaan katsottiin myös salanneen yhteistyökumppanilta taiteen ostohinnan ja laskuttaneen tätä moninkertaisesti. Tuomituissa rikoksissa oli kyse myös virheellisistä kirjanpidon kirjauksista sekä 264 000 euron edestä vältetyistä tulo- ja arvonlisäveroista.

Vankeusrangaistuksen ohella Hannu Pekka Hildén, 60, määrättiin maksamaan huijaamalleen yhteistyökumppanille lähes 1,9 miljoonan euron korvaus. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan vältetyt Kuvasto-korvaukset ja välttämänsä verot.

Hildén kiisti oikeudessa kaikki syytteet.

Syyttäjä vaati Hildénille rangaistusta myös useista petoksista, jotka koskivat muun muassa Salvador Dalin teoksina myytyjä patsaita ja hopeaesineitä. Oikeudessa käytiin todistelua siitä, olivatko teokset aitoja tai Dalin elinaikanaan tekemien sopimusten perusteella valmistettuja.

Tuomion mukaan Dalin taidetta on väärennetty ja kopioitu laajalti ja on epäselvää, kuinka paljon aitoja ja väärennettyjä teoksia on olemassa.

– Epäselvää on, kuinka paljon aitoja Clot-sarjan veistoksia on saanut valmistaa ja kuinka paljon niitä on valmistettu. Luonnollisesti myös epäaitojen veistosten lukumäärä on arvoitus. Maailmassa on siten liikkeellä määrittelemätön määrä aitoja ja epäaitoja Clot-sarjan veistoksia, oikeus toteaa.

Oikeuden mukaan Hildén kävi hankkimassa veistoksia ja hopealaattoja Espanjasta. Espanjalaisia taidekauppiaita kuultiin oikeudessa, ja heidän kertomuksensa tukivat hänen kertomustaan.

– He kaikki ovat kertoneet mieltäneensä tekevänsä kauppoja aidoista Dalin veistoksista ja laatoista. Taidekauppiaiden kertomuksista ei ole ilmennyt seikkoja, että Hildénillä olisi ollut syytä epäillä veistoksia tai laattoja epäaidoiksi.

Oikeus tuli siihen lopputulokseen, että ainakin osaa teoksia voitiin pitää aitoina ja harvinaisina tai osana niin sanottuja moninkertaisia sarjoja.

– Asiassa on jäänyt näyttämättä, että Dalin veistokset ja hopealaatat olisivat epäaitoja siten, että ne eivät perustuisi Dalin sopimuksiin.

Oikeuden mukaan Hildén ei siis antanut ostajille harhaanjohtavaa tietoa teosten aitoudesta ja alkuperästä, ja näin 16 syytekohtaa hylättiin. Toisen jutussa syytetyn miehen syytteet hylättiin kokonaan.