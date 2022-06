Lapsen heittämä muna pamahti Skodan tuulilasiin – poika jäi takaa-ajoon lähteneen auton alle

13-vuotias kertoi ostaneensa kaupasta kananmunia heitelläkseen niitä.

Jotkut lapset tekevät muutakin kuin istuvat näyttö naaman edessä. On myös niitä, jotka jatkavat perinteitä. Hyvässä ja pahassa.

Ohi ajavien autojen heittely esineillä on yksi ei-toivottu perinneharrastus. Talvella voi tehdä kiusaa heittelemällä autoja lumipalloja, mutta vähälumisempina talvina se onnistuu aiempaa harvemmin, kiitos ilmastonmuutoksen.

Marraskuun lopulla 2019 lunta ei ollut käytössä Lempäälässä. Oli keskiviikkoilta, pimeää ja tihkusadetta.

Noin 13-vuotiaista pojista koostunut 12 pojan poppoo keksi ratkaisun ongelmaan: kananmunat. Munia siis mukaan ja tien varteen kävelytielle. Tavoitteena saada muna osumaan autoon.

Välillä munat loppuivat. Ei muuta kuin kaupasta lisää ja takaisin.

Iloa piisasi, kunnes heittopaikan sivuutti oiva maali: valkoinen Skoda. Osumia tuli!

Skoda-kuskille, noin 50-vuotiaalle miehelle, tilanne tuli yllätyksenä. Noin kaksi ja puoli vuotta myöhemmin mies kertoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa ”havahtuneensa kesken ajon, kun hänen autonsa tuulilasiin oli pamahtanut kananmuna”.

Osumia tuli miehen mukaan kaikkiaan neljä tai viisi, osa auton kylkeen.

Tie oli kapea ja näkyvyys kananmunien takia entistäkin huonompi. Mies pysäytti auton, putsasi tuulilasia ja kääntyi etsimään ilkityön tekijöitä.

Munasade ei ollut vielä ohi. Kun Skoda tuli toisen kerran samaan paikkaan, munia lensi lisää.

Skoda-kuski päätti kääntää nokan kevyen liikenteen väylälle. Miehen mukaan hän näki poikajoukon vasta, kun se osui ajovaloihin.

Pojat lähtivät juoksemaan pakoon, osa metsään piiloon, osa jatkoi suoraan eteenpäin valaisematonta kävelytietä pitkin.

Pahaksi onnekseen yksi pojista kaatui juuri Skodan lähestyessä. Kuski jarrutti, mutta niin, että pojan jalka jäi puristuksiin auton etupyörän alle.

Kuski nousi autosta ja näki pojan tilanteen. Sen jälkeen hän peruutti autoa, jotta poika pääsisi irti. Mies tarjosi pojalle kyytiä terveyskeskukseen, mutta poika lähti kaverinsa saattelemana jalan kotiin, vaikkei kyennyt verisellä jalallaan kävelemään.

Pojan nilkkaan tuli ruhjevamma ja haavoja sekä hermovaurio, joka aiheutti pitkäaikaista pinnallisen tunnon heikentymää jalkaterään.

Skoda-kuski myönsi oikeudessa olleensa tilanteessa ”lievästi suivaantunut” lähtiessään poikien perään. Hän perusteli menettelyään pakkokeinolaissa säädetyllä yleisellä kiinniotto-oikeudella ja katsoi syyllistyneensä korkeintaan perusmuotoiseen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

– (Vastaaja) oli kokenut poikien teon olevan törkeä ja että tekijät tuli saada vastuuseen teostaan. (Vastaaja) ei osannut sanoa, oliko hänen omassa menettelyssään ollut epäsuhtaa poikien tekoon nähden, käräjäoikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Mies väitti ajaneensa hiljaa, loppuvaiheessa vain kävelyvauhtia, mutta tilanteessa mukana olleet pojat kertoivat toista. Oikeus uskoi poikia, vaikka väitteet 70 kilometrin tuntivauhdista olivatkin todennäköisesti ylimitoitettuja.

– Heidän esitutkinnassa heti tapahtumien jälkeen kertomaa kokemusta kovasta vauhdista on kuitenkin pidettävä luotettavana, uskottavana ja realistisena ottaen huomioon, että riidattomastikin kyse on ollut kiinniottotilanteesta, oikeus arvioi.

– Kyseessä on ollut riidattomasti kiinniottotilanne ja vastaajan tarkoitus on ollut nimenomaan tavoittaa lapset ja hän on ollut ärtyneessä mielentilassa.

Valokuvat tapahtumapaikalta paljastivat, että tummiin pukeutunut ja ilman heijastinta kulkeva henkilö on havaittavissa vasta noin kymmenen metrin päässä ajoneuvosta. Oikeus katsoikin ajonopeuden olleen olosuhteisiin nähden huomattava ja liiallinen.

– (Vastaaja) on kuitenkin päättänyt ottaa varsin tiedostetun sekä kielletyn riskin ja päättänyt lähteä suorittamaan kiinniottoa henkilöautolla ajaen pimeällä kevyen liikenteen väylällä, vaikka normaalilla tavalla huolellinen henkilö olisi pidättäytynyt tällä tavoin toimimasta.

Selitys yleisestä kiinniotto-oikeudesta ei mennyt läpi.

– Käräjäoikeus toteaa, että pakkokeinolain mukainen suhteellisuusperiaate ja vähimmän haitan periaate ohjaavat myös yleistä kiinniotto-oikeutta. Kiinniottajan tulee aina kiinnittää huomiota ympäristöönsä ja vaaratekijöihin, eikä kiinniottajan toimenpiteestä saa aiheutua muulle liikenteelle vaaraa. Käräjäoikeus katsoo, että vastaaja on ylittänyt kiinniottotilanteessa sallitun menettelyn rajat.

Kuski tuomittiin 40 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Maksettavaa tuli 360 euroa.

Poikien provosointi lievensi rangaistusta. Oikeus katsoo asianomistajan osallistuneen "erittäin moitittavana pidettävään menettelyyn”.

– (Tilanne) on vastaajan puolelta mahdollistanut alkuun myös yleisen kiinniotto-oikeuden, vaikkakin vastaaja on menettelyllään ylittänyt sallitun toiminnan rajat, oikeus arvioi.