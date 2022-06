Sarjapuristelija iski etenkin äiteihin – ahdisteli naisia Tampereella 20 kertaa

Tekijä, noin 40-vuotias mies, etsi kohteensa sattumanvaraisesti julkisilta paikoilta. Useimmissa tapauksissa uhri oli lapsensa kanssa liikenteessä ollut äiti. Kahdesti mies onnistui pääsemään sisälle uhrin asuntoon.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 18:aa eri naista seksuaalisesti ahdistelleen miehen ehdolliseen yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. Miehen syyksi luettiin kolme kotirauhan rikkomista, yksi pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja 16 seksuaalista ahdistelua.

Kaikki naiset päätyivät miehen uhriksi sattumanvaraisesti ollessaan liikkeellä julkisella paikalla Tampereella. Rikokset tapahtuivat hieman alle vuoden aikana tammikuusta 2021 tammikuuhun 2022.

Kahta naista mies ahdisteli kaksi kertaa.

Suurimman osan uhreistaan mies valitsi kaupungin kaduilta. 13 naisella oli tapahtumahetkellä mukanaan oma lapsi.

Mies puristi kaikkiaan 14:ää naista pakaroista. Muutamaa muuta naista mies joko läpsäisi takapuolelle tai puristi itseään vasten. Yhtä naista mies kouri voimakkaasti haarovälistä. Mies myös silitteli naisia kädestä tai yritti kosketella takin päältä.

Seitsemän naisista joutui miehen suuteluyritysten kohteeksi. Yhtä naista mies puristi voimakkaasti poskista.

Yksi tapaus uimarannalla poikkesi muista. Heinäkuussa 2021 mies ui uhrinsa eteen ja viereen. Kun nainen yritti ohittaa miehen, tämä kosketti naista veden alla kylkeen. Myöhemmin rannalla mies läpsäisi lisäksi naista pakaraan.

Kahdessa tapauksessa mies seurasi uhrejaan näiden kerrostaloasuntoihin. Molemmilla kerroilla hän auttoi naista viemään lastenvaunut toiseen kerrokseen.

Kun naiset avasivat asuntonsa oven, mies ryntäsi sisään ja meni peremmälle. Molemmilla kerroilla mies tarttui naisia pakaroista ja yritti suudella. Naiset onnistuivat työntämään miehen ulos asunnosta.

Viisi muutakin ahdistelua tapahtui sisätiloissa. Kahdesti mies livahti rappukäytävään, kun nainen oli pöngännyt ulko-oven auki viedessään lastenrattaita kellarivaraston. Näillä kerroilla mies veti naisen lähelleen ja tarttui kiinni pakaroista.

Myös kolmella muulla kerralla mies onnistui pääsemään sisään kerrostalon ulko-ovesta. Näillä kerroilla mies ahdisteli uhria kerran hississä ja kahdesti rappukäytävässä. Hississä mies puristeli naista pakaroista, vaikka tämän sylissä oli lapsi.

Yksi ahdisteluista tapahtui Kalevan Prisman ulkopuolella. Mies esti lapsen kanssa kauppaan menossa ollutta naista pääsemästä sisään ja puristi tätä pakarasta.

Muutamilla kerroilla mies kehui uhriaan kauniiksi. Puheet olivat usein seksuaalissävytteisiä: mies saattoi esimerkiksi kehua naisen takapuolta.

Mies myönsi lähes kaikki syytekohdat sellaisenaan. Neljän uhrin kanssa mies oli tehnyt sopimuksen korvauksista jo ennen oikeudenkäyntiä.

Rangaistusseuraamusta arvioidessaan oikeus kiinnitti huomiota siihen, ettei mies tuntenut uhreja entuudestaan.

– Osaan teoista on liittynyt sinnikäs pyrkimys päästä seksuaaliseen kanssakäymiseen asianomistajien kanssa, sillä (vastaaja) on seurannut asianomistajaa ja kolmessa tilanteessa tunkeutunut asianomistajan mukana kotirauhan suojaamaan paikkaan, oikeus totesi ratkaisussaan.

Oikeus katsoi, että teot ovat omiaan aiheuttamaan asianomistajissa ahdistusta ja yleistä turvattomuutta.

– (Vastaajan) syyllisyyttä korostaa se, että häntä on poliisiviranomaisen taholta kehotettu olemaan jatkamatta tekoja. (Vastaajalle) on kerrottu, että toiseen henkilöön kajoaminen ilman lupaa on rangaistavaa menettelyä. Tästä huolimatta (vastaaja) on jatkanut tekoja, oikeus lisäsi.

Uhreista yhdeksän vaati mieheltä korvauksia. Miehen on maksettava naisille yhteensä hieman yli 8000 euroa.