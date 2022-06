Missä on Zahra? Poliisi pyytää havaintoja kateissa olevasta 16-vuotiaasta

Kadonnut on poliisin mukaan liikkunut tiettävästi ainakin Vantaalla.

Länsi-Uudenmaan poliisi kaipaa havaintoja kateissa olevasta 16-vuotiaasta tytöstä.

Poliisin mukaan viimeinen havainto Zahra Koivistoisesta tehtiin Tampereella sunnuntaina Tampereella sunnuntaina 29. toukokuuta noin kello 13–14. Tämän jälkeen hän on tiettävästi liikkunut ainakin Vantaalla.

Poliisi julkaisi perjantaina kuvan ja tuntomerkit kadonneesta. Hän on noin 160 cm pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on tummanruskeat hiukset ja hän on mahdollisesti pukeutunut burkhaan.

Poliisi pyytää havainnot ja tiedot kadonneesta sähköpostiin osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.