Hovioikeus: Nokialla ulos tieltä ajanut syyllistyi kolmeen tappoon – uusi Snapchat-video todisteena

Ratkaisun mukaan 17-vuotias mies ei ajanut tieltä tarkoituksella. Hänen on kuitenkin täytynyt pitää kyydissä olleiden kuolemaa holtittoman ja humalaisen ajon todennäköisenä seurauksena. Vankeustuomio piteni vuodella.

Turun hovioikeus on koventanut tuomiota kolme henkeä vaatineessa Nokian kuolonkolarin tapauksessa. Hovioikeus pitää tekoa kolmena nuorena henkilönä tehtynä tappona.

Koska vastaaja oli tapahtumahetkellä alaikäinen eli 17-vuotias, IS ei julkaise hänen nimeään.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että kyseessä oli kolme törkeää kuolemantuottamusta ja määräsi vankeusrangaistuksen mitaksi viisi ja puoli vuotta. Hovioikeus pidensi tuomiota kuuteen ja puoleen vuoteen.

Hovioikeus päätyi siihen, ettei voi riittävällä varmuudella todeta vastaajan ajaneen tieltä tarkoituksella. Vastaajalla ei siis ollut varsinaista tarkoitusta tappaa kyydissä olleita.

Mutta toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, että vastaajan oli pidettävä kyydissä olleiden nuorten kuolemaa tekonsa ”erittäin todennäköisenä” seurauksena. Oikeus pitää selvänä, että vastaaja oli tietoinen voimakkaasta päihtymystilastaan, suurista ajonopeuksistaan, tapahtuma-ajan pimeydestä ja kokemattomuudestaan kuskina.

Ratkaisun mukaan vastaajan on täytynyt käsittää, ettei hän todennäköisesti kykene pitämään autoa ajoradalla näissä olosuhteissa. Siitä huolimatta hän jatkoi holtitonta ajamistaan.

Autosta lähetetyistä Snapchat-videoista ja -kuvista ilmenee hovioikeuden mukaan vastaajan liikenneturvallisuutta halveksiva asenne ja piittaamaton suhtautuminen kanssamatkustajien turvallisuuteen.

Näin ollen teko ylitti tahallisuuskynnyksen, eikä kyseessä ollut enää kolme törkeää kuolemantuottamusta vaan kolme tappoa.

– Yleisen elämänkokemuksen perusteella on selvää, että auton ajautuessa maantieltä metsään ainakin nopeudella 120 km/h, se varsin todennäköisesti törmää puuhun. Edelleen on tiedossa, että tällaisessa tilanteessa autossa matkustajana olevat varsin suurella todennäköisyydellä kuolevat. Nämä seikat myös (vastaajan) oli täytynyt käsittää, hovioikeus päätteli.

Hovioikeuden käsittelyssä tuli esille yksi uusi todiste auton sisältä. Yksi menehtyneistä nuorista lähetti vain muutama minuutti ennen kuolemaansa ystävälleen videon, jossa oli levoton tunnelma.

– (Uhri) ei ollut aiemmin vitsaillut kuolemalla, eikä hän olisi huvikseen kirjoittanut videoon tekstiä ”mä varmaan kuolen”, ystävä kertoi oikeudessa.

Törmäys puuhun oli niin raju, että auto meni keskeltä poikki.

Vaikka muuttunut tuomio ei tuo nuoria takaisin, oli se silti pieni helpotus uhrien omaisille. Osa omaisista vaati vastaajaa maksamaan heille kärsimyskorvauksia, mutta jos käräjäoikeuden ratkaisu olisi jäänyt voimaan, omaiset olisivat itse joutuneet maksamaan onnettomuusauton liikennevakuutusyhtiön oikeudenkäyntikuluja.

Vahingonkorvauslain mukaan surmansa saaneen erityisen läheisillä henkilöillä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Liikennevakuutuslakiin vuonna 2020 tullut pykälä mahdollistaa kuitenkin tulkinnan, että vahinkotapauksissa korvausta ei voi vaatia.

Koska tahallisuuskynnys kuitenkin hovin mukaan ylittyi, tilanne muuttui.

– Läheisten menetystä ei mikään korvaa eikä saa tekemättömäksi, mutta omaiset kokevat toki nyt ratkaisun olevan oikea, yhtenä omaisten avustajana toiminut Minna Pilviö kertoo.

– He olivat alusta asti sitä mieltä, että kyseessä on tappo ja kuljettajan oli pakko ymmärtää, että ajon todennäköinen seuraus on matkustajien kuolema.

Vastaajan on maksettava neljälle omaiselle kullekin 6 000 euroa kärsimyksestä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.