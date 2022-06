Kanttori luuli jo menettäneensä kryptorahansa ja jäi eläkkeelle – sitten soitti ”Maxim”

Pitkään Pirkanmaalla seurakuntaa palvellut kirkkomuusikko otti pikalainaa ja menetti kaiken. Kaupan päälle tuli ehdollinen vankeustuomio törkeästä rahanpesusta.

Rikoksella hankitun rahan alkuperän häivyttäminen on rahanpesua eli myös rikos.

Mahdollisuus rikastua sai muutama vuosi sitten eläkkeelle jääneen kirkkomuusikon kääntymään rikoksen polulle.

Ei olisi kannattanut. Kryptovaluuttaan jo aiemmin uskonut kanttori toivoi saavansa omansa takaisin, mutta jäikin pahasti miinukselle.

Lopulta kanttorin käteen jäi vain 18 000 euron pikalainan maksu ja 11 kuukauden ehdollinen vankeustuomio törkeästä rahanpesusta.

Kokenut musiikkialan ammattilainen työskenteli pitkään pirkanmaalaisen seurakunnan kanttorina ennen kuin jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten.

Seurakunnan palkkalistoilla ollessaan kanttori sijoitti ”pienen summan” kryptovaluuttaan, mutta luuli kertomansa mukaan jo menettäneen rahansa.

Eläkkeelle jäämisensä jälkeen elokuussa 2021 kanttori sai WhatsApp-puhelun entuudestaan vieraalta mieheltä, joka kertoi nimekseen Maxim. Soittaja tiesi kertoa, että kanttorin kryptotilille oli murtauduttu.

Maximin mukaan kanttorin sijoittamat rahat on mahdollista saada takaisin, mutta se vaatii tilisiirtoja.

Siitä alkoi mylly, jonka rattaisiin kanttori hyppäsi mukaan. Tuntemattomat henkilöt laittoivat kanttorin tilille isoja rahasummia, ja kanttorin tehtäväksi jäi siirtää ne Maximin antamalle kryptotilille.

Kanttori teki työtä käskettyä. Kanttorin S-pankin ja Osuuspankin tilille ilmestyi ventovierailta henkilöiltä reilun parin kuukauden aikana rahaa hieman yli 114 000 euron arvosta. Kanttori välitti varat eteenpäin.

Luottamus Maximiin oli kova. Kanttori otti itsekin 18 000 euroa pikalainaa ja sijoitti summan kryptovaluuttapankin tilille.

Pari kuukautta viimeisten tilisiirtojen jälkeen poliisi otti yhteyttä kanttoriin. Paljastui, että Lounais-Suomen poliisilla oli tutkinnassa törkeä petos, johon kanttorin toiminta liittyi.

Poliisi epäili kanttorin sotkeutuneen asiaan. Kanttori väitti, ettei ymmärtänyt kyseessä olleen rikoksen.

– Ajattelin, että se kaikki on semmoista, mitä voi tehdä, kanttori sanoi esitutkinnassa.

Vielä tässä vaiheessa kanttori oli hyvässä uskossa.

– Varat ovat siellä tilillä, en ole käyttänyt niitä, mutta minä uskon, että joskus saan ne varat itselleni. Näin Maxim on minulle luvannut.

Poliisille kanttori yritti selvittää toimintatapaa.

– Mies (Maxim) sanoi, että jos haluan rahaa, niin minun pitää kierrättää rahaa.

– Hän (Maxim) sanoi, että en ole riittävästi maksanut omaa rahaa ja hän joutuu lähettämään minulle lisää. Ostin sillä kryptovaluuttaa.

Vihdoin kanttorille paljastui, ettei hän tule saamaan entisiä sijoituksiaan takaisin. Myös tuore pikalaina oli kadonnut kryptotaivaan tuuliin.

– Minä en tiennyt, että rahat menevät väärään paikkaan, kanttori kertoi poliisille.

Asia meni Pirkanmaan käräjäoikeuteen, joka tuomitsi kanttorin törkeästä rahanpesusta. Teko oli tahallinen.

– Ottaen huomioon, että hän on siirrellyt rahoja kahden eri tilin välillä sekä rahojen kokonaismäärän sekä eri kertojen määrän, hänen on täytynyt ymmärtää, että kyse on rikollista alkuperää olevasta rahasta ja että hän omilla toimillaan auttaa häivyttämään näiden varojen alkuperää, oikeus totesi ratkaisussaan.

Rahanpesuun liittyvän törkeän petoksen rikostutkinta Lounais-Suomen poliisissa on yhä kesken.