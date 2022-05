Kaikki tuomitut kiistivät tienneensä uhrin kehitysvammasta.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut seitsemän miestä ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta. Jokainen tapaus oli erillinen, mutta uhri oli aina sama kehitysvammainen nainen.

Kaikki vastaajat ovat maahanmuuttajataustaisia. Vanhin vastaajista oli tekohetkellä 52-vuotias, nuorin 23-vuotias.

Koska oikeus salasi uhrin henkilöllisyyden, ei hänen ikäänsä kerrota.

Ensimmäisen kerran nainen raiskattiin joulukuussa 2017. Viimeisin raiskaus tapahtui helmikuussa 2020.

Viisi miehistä raiskasi uhrin kerran, mutta kaksi vastaajaa syyllistyi tekoon kolmesti.

Uhrilla on kehitysvamma, joka vaikuttaa hänen käytökseensä ja selviytymiseensä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Jokainen vastaaja kiisti tienneensä kehitysvammasta.

Oikeuden pohdittavaksi jäi se, olisiko vastaajien pitänyt huomata naisen kehitysvammaisuus ja siitä johtuva avuton tila ulkoisista, objektiivisesti pääteltävissä olevista seikoista.

– Näyttö osoittaa yhtäpitävästi, että (asianomistaja) on altis johdattelulle ja hän on tottunut muiden ihmisten ohjaukseen eikä hän ole kykenevä kyseenalaistamaan muiden ihmisten määräyksiä, oikeus toteaa kaikissa seitsemässä tuomiossaan.

– (Asianomistaja) on itse kuulustelussa kuvannut sitä, että hän ei pysty kieltäytymään eikä sanomaan ”ei”. (Asianomistajan) on kuvattu olevan luottavainen ja utelias luonteeltaan. (Asianomistaja) on lapsenomaisen kiinnostunut asioista ja muista ihmisistä eikä osaa odottaa mitään pahaa muiden ihmisten taholta.

Yleisellä tasolla oikeus arvioi, että kehitysvammaisuus on havaittavissa kansallisuudesta ja kulttuuritaustasta huolimatta.

– (Asianomistajan) kehitysvammaisuutta osoittavat piirteet ovat liittyneet vahvasti myös eleisiin, kehonkieleen, suhtautumiseen muihin ihmisiin ja pukeutumiseen.

Oikeuden mukaan uhri voidaan rinnastaa alle 16-vuotiaaseen lapseen. Uhri ei siten voi ilmaista suostumustaan sellaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, jota voidaan pitää seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavana.

Uhri oli kohdannut vastaajia eri puolilla Tamperetta, muun muassa Kauppahallissa, Koskipuistossa ja Kauppakeskus Duossa Tampereella.

Yhden vastaajan kohdalla oikeus piti tahallisuuden kannalta merkityksellisenä sitä, että vastaaja ilmoitti tulleensa tietoiseksi asianomistajan poikkeavuudesta, kun tämä oli huudellut hänen peräänsä kaupungilla.

– Lisäksi (vastaaja) oli tullut tietämään siitä, että (asianomistaja) oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä muiden ulkomaalaisten miesten kanssa.

Rikokset tapahtuivat pääasiassa vastaajien omissa asunnoissa.

Koskipuistossa uhrin tavannut vastaaja oli ottanut uhria kädestä kiinni keskustassa, vienyt bussipysäkille ja ryhtynyt suutelemaan. Sitten vastaaja oli vienyt uhrin asunnolleen Nekalaan, vaikka tämä oli sanallisesti vastustellut.

Uhrin sisko soitti yhdelle vastaajista, nyt 55-vuotiaalle Sami Al-Mosawille, joka oli tuntenut uhrin pidempään ennen raiskausta. Kun sisko kertoi aikeista tehdä rikosilmoitus, vastaaja suhtautui asiaan siskon mukaan huvittuneesti sanoen, ettei poliisi usko häntä.

Myös 43-vuotias vastaaja oli tavannut ja keskustellut uhrin kanssa useita kertoja ennen kuin hän vei uhrin asunnolleen ja raiskasi.

Kolme kertaa raiskaukseen syyllistynyt Samir Jasin Kadir, 37, viittasi itse uhrin erikoisuuteen esitutkinnassa. Vastaajan mukaan hän lopetti suhteen asianomistajan kanssa, koska hän ei pitänyt tämän käytöksestä.

– Oikeudessa Kadir on tätä lausumaansa täsmentänyt sillä, että A oli toistanut liikaa asioita ja A:lla oli tuntunut olevan ”jokin puute”, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Yhteenkään tekoon ei syytteiden mukaan liittynyt väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Tuoreimmassa tapauksessa, helmikuussa 2020, nyt 51-vuotias vastaaja oli asianomistajan mukaan riisunut häntä aluksi väkisin.

Uhrille oli pyritty selvittämään seksuaalisen kanssakäymisen rajoja ennen tätä tapausta aiempien tapausten tultua lähipiirin tietoon.

Oikeus piti uskottavana sitä, että juuri keskustelujen vuoksi uhri poikkesi aiemmista toimintamalleistaan ja vastusteli riisumista juuri keskustelujen vuoksi.

Jokaisen vastaajan osalta oikeus totesi saman johtopäätöksen:

– Vastaajan on pitänyt sukupuoliyhteyteen (asianomistajan) kanssa ryhdyttyään tiedostaa, että (asianomistaja) on kehitysvammaisuutensa vuoksi lapsen tasolla. (Vastaaja) on siten hyväksikäyttänyt teon toteuttamisessa (asianomistajan) kehitysvammaisuutta ja loukannut (asianomistajan) seksuaalista itsemääräämisoikeutta syyllistyen siten raiskaukseen.

Oikeus määräsi vastaajat maksamaan uhrilleen kärsimyskorvauksia yhteensä 16 000 euroa.