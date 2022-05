Syyte: Jouluyön henkirikos oli ”snuff-murha” – hätkähdyttävät viestit paljastivat julmat aikeet

Poliisi löysi videot vastaajan puhelimesta. Vastaaja kertoi aikeestaan kaverilleen 6–7 tuntia ennen tekoa, mutta tämä ei ilmoittanut asiasta poliisille.

Jouluyönä Akaassa tapahtuneeseen henkirikokseen liittyy poikkeuksellinen piirre, minkä vuoksi poliisi muutti kesken tutkinnan rikosnimikkeen taposta murhaksi.

Vastaajan, tekoaikaan 35-vuotiaan miehen, matkapuhelimesta löytyi laite-etsinnässä hätkähdyttäviä viestejä ja videoita. Niiden perusteella syyttäjä katsoo, että vastaaja suunnitteli ja teki niin sanottuihin snuff-elokuviin viittaavan murhan.

Kyseisessä elokuvagenressä esitetään murhia, jotka on kuvattu aidoissa tilanteissa.

– Tappo on tehty vakaasti harkiten ottaen huomioon, että (vastaaja) on ennen tekoa lähettänyt yhdelle henkilölle viestejä liittyen snuff-elokuvaan, jolla tarkoitetaan elokuvan lajityyppiä, jossa elokuvassa esitettävä henkilön murhaaminen on kuvattaessa tehty todellisuudessa, Länsi-Suomen aluesyyttäjä Kati Alkula-Kovanen kirjasi haastehakemukseen.

– Viesteissä on ilmaistu, että elokuva tulisi suorana sieltä, missä (vastaaja) on, ja henkirikos kohdistuisi (vastaajan) seurassa olevaan henkilöön.

Viestit vastaaja lähetti jouluaaton puolella. Vastaaja oli viettämässä joulua uhrin luona. Miehet olivat asunnossa kahden.

Verityö ei tapahtunut heti, vaan vasta noin 6–7 tuntia viestien lähettämisen jälkeen aamuyöllä joulupäivän puolella.

Vastaaja löi nukkumassa ollutta uhria kolmesti kaulan alueelle ja neljästi rintakehään. Kolme iskuista lävisti sydämen. Mies kuoli verenkierron ja sydämen toiminnan loppumiseen.

Vastaaja kuvasi kolme videota tekemästään väkivallasta. Yhden videon vastaaja lähetti samalle kaverilleen, jolle hän vihjasi snuff-elokuvasta.

Snuff-murhasta vihiä saaneelle kaverille syyttäjä vaatii rangaistusta törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä. Syyttäjä katsoo, että kaveri olisi voinut estää henkirikoksen ilmoittamalla vastaajan aikeista poliisille.

Vastaaja kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Vastaajan mukaan hänellä ei viesteistä huolimatta ollut aietta toimia niiden mukaisesti.

– Myöhemmin luettuaan aikaisempia viestejään hänelle on tullut mieleen vastoin aikaisempaa, toteuttaisiko sittenkin niissä kuvatun menettelyn, murhasta syytetty selittää toimintaansa oikeudelle toimittamassaan vastauksessa.

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee syytteitä tänään.