MM-huuma näkyy Tampereella: hotelliyö 513 euroa

Normaalisti 162 euroa maksavasta hotellihuoneesta saa pulittaa nyt 513 euroa. Vapaat majapaikat vähissä ensi keskiviikon Suomi–Ruotsi-pelin jälkeisenä yönä.

Hämeensillan pirkkalaispatsas on puettu Suomen fanipaitaan. Taustalla Hotelli Ilves.

Kiekkomatsi upouudella Nokia-Areenalla Tampereella ja pehkuihin samassa kompleksissa sijaitsevaan yhtä uuteen Lapland Hotels Arenan sänkyyn. Houkutteleva ajatus, mutta sattuneesta syystä aika hintava.

Perjantaina käynnistyvien ja 29. toukokuuta päättyvien jääkiekon MM-kisojen aikaan majapaikkojen hinnat Tampereella ovat tapissa. Hotels.com-sivuston mukaan misty comfort twin -huone Lapland-ketjun Arena-hotellista maksaa ensi keskiviikkona Suomi–Ruotsi-ottelun jälkeisenä yönä aamiaisen kera kahdelta henkilöltä 513 euroa.

Tasan kaksi viikkoa myöhemmin – maailmanmestaruuden ratkettua – tismalleen saman huoneen hinta on 162 euroa.

Ja kyse ei ole siitä, että aamiainen olisi jotenkin vaatimattomampi.

– Huonehinnat ovat nyt kovat. Ja majapaikat revitään käsistä, johtaja Noora Heino Visit Tampereesta tietää.

Varsin todennäköistä siis, että tuokin 513 euron huone on jo mennyt, kun tämä juttu on julki.

Yksityishuoneistoja välittävien Airbnb:n ja Vrbo:n sivuilla on havaittavissa selkeä kolmen viikon piikki niin varauksissa kuin hinnoissakin. Vielä huhtikuussa keskihinta oli Tampereella satasen pinnassa, mutta kisojen aikana se hipoo jo 200 euroa.

Kyseisen Ruotsi-pelin kohdalla on selkeä piikki. Keskiviikon keskihinta Airbnb:n ja Vrbo:n välittämissä asunnoissa on 252 euroa.

Taustalla kohoavassa Torni-hotellissa alkaa olla monen kisayön aikaan jo ahdasta. Viimeisiä huoneita viedään myös vaatimattomammassa Citi Inn -hotellissa ja Scandicin Station-hotellissa.

Mutta vielä tuoksikin yöksi löytyy tyynyä pään alle: Airbnb:n kautta vuokrattavana on noin 20 huoneistoa noin 200–700 euron hintahaitarilla. Sänkypaikkojen määrä vaihtelee kolmesta jopa 12:een.

Korkeamman tason hotelleissakin on yhä tilaa. Alle 300 eurolla ei kahden hengen huonetta kuitenkaan enää Tampereen keskustasta Ruotsi-pelin jälkeen löydy.

Muina kisapäivinä huoneen löytyminen huokeammalla hinnalla on ainakin jonkin verran helpompaa.

Muutama vaihtoehto löytyy vielä myös mattimyöhäiselle, joka haluaa viettää koko kisa-ajan Tampereella – eli tulla tänään perjantaina ja lähteä finaalin jälkeisenä aamuna 30. toukokuuta. Areenan Lapland-hotellissa paketti maksaisi kahdelle henkilölle 9 432 euroa ja ratikkamatkan päässä Hervannassa sijaitsevassa Hermicassa 5 145 euroa.

Vanhasta kerrostalosta pienhotelliksi muokattu Hotelli Uninen tarjoaa kahden ja puolen viikon majoituksen kahdelle 3163 eurolla.

Airbnb:stä majapaikan koko kisojen ajaksi voi löytää vielä 2500 eurolla. Kallein vaihtoehto on majoitus veneessä Ratinan suvannossa eli aivan kaupungin ytimessä. Hinta koko kisojen ajalta maksaa vaatimattomasti vain hieman yli 30 000 euroa.

– Kisoihin on myyty noin 350 000 lippua. Tampereen koko hieman yli 3000 huoneen kapasiteetti alkaa olla täynnä, Heino kertoo.

Jääkiekon MM-kisat eivät kerää kansainvälisiä vieraita niin paljoa ja niin kaukaa kuin esimerkiksi jalkapallon arvokisat.

– Jääkiekon MM-kisat ovat yleensä lähimarkkinakisat.

Heinon mukaan ulkomailta saapuvien kiekkovieraiden osuus kaikista on normaalisti noin 15 prosenttia, mutta näissä kisoissa jäätäneen tuon lukeman alle.

Sorin aukiolta löytyy virallinen Fan Zone, joka on auki ainakin niinä päivinä, kun Suomi pelaa.

Syy ei yllätä. Venäjän ja osin myös Valko-Venäjän sulkeminen kisoista näkyy kisaturistien määrässä. Myös koronapandemia vaikuttaa kysyntään yhä jossain määrin.

Perinteisesti Suomessa järjestettävissä kisoissa on runsaasti ruotsalaisia kiekkofaneja. Heinon mukaan Tampereelle on odotettavissa paljon myös brittejä ja tshekkejä.

Majoitushintojen lisäksi ilmaa puhallettaneen katteisiin myös ravintoloissa.

– Ravintolat ovat kärsineet koronakurimuksesta. Uskon, että niissäkin osataan nyt hyödyntää tilanteet.

Ruokaa, yösijoja ja muita palveluita kaipaavien määrää nostattaa fanien lisäksi kokousväki. Tampereella järjestetään Heinon mukaan kisojen aikana useita kansainvälisiä, jääkiekkoon liittyviä kokouksia.

Karnevaalitunnelmaa on luvassa virallisilla Fan Zone -alueilla. 2 800 henkeä vetävä ratapihan Fan Zone sijaitsee parkkialueen yläkannella – käytännössä raiteella yksi. Lisäksi Sorin aukiolla on Fan Zone, joka on auki ainakin Suomen pelipäivinä.

Läheinen, osin kävelykaduksi muutettu Tuomiokirkonkatu toimii virallisena kisakatuna. Lisäksi perinteistä kävelykatua eli Kuninkaankatua on elävöitetty ”kesäkaduksi”.

Kisavieraiden kannalta sopivasti Tampereella avattiin keskiviikkona Keskustorin Kesäkeidas, jättiterassi, jossa toimii kaikkiaan 11 ravintolaa. Tarjolla on ruoan ja juoman lisäksi suuri tv-screeni, josta voi seurata myös MM-kisalähetyksiä.

Tekonurmimatto on levitetty Vuolteenkadun ja ortodoksikirkon väliselle alueelle, oletettavasti lepotaukoa kaipaavien kisaturistien viihtyisyyttä ajatellen.

Keskustorin vieressä sijaitseva myös kaikenikäisille avoin aktiviteettialue, jossa voi kokeilla erilaisia liikuntalajeja maksutta.

Kaupunki tarjoaa ilmaisen julkisen liikenteen ottelulippujen ostajille. Sen sijaan omalla autolla liikkumista on rajoitettu Nokia-areenan tuntumassa. Poikkeusjärjestelyt koskevat myös linja-autoliikennettä.

Kisahuumaa on tarjolla myös pimeän aikaan, sillä useat kaupungin tunnetuimmat rakennukset valaistaan iltaisin sinisiksi tai sinivalkoisiksi.