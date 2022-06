Eläkkeellä oleva vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Jore aikoo jatkaa elämäntehtäväänsä niin kauan kuin mahdollista.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Hyvin moni suomalainen on jossain kohtaa koulu-uraansa saanut huumevalistusta parkanolaiselta Hannu Jorelta.

Hän on eläkkeellä oleva vanhempi rikoskonstaapeli, joka on kiertänyt Suomen kouluissa kohta 30 vuotta. Jore on todennäköisesti pisimpään Suomessa huumeiden vaaroista valistanut ihminen. Koululaisten lisäksi hän luennoi vanhemmille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Jore ehti toimia kaikkiaan 34 vuotta poliisina ennen eläkkeelle jäämistä vuonna 2007.

Hannu Jore kantaa huolta poliisien jaksamisesta ja muun muassa maalittamisesta. - Virkapukuiset poliisit on maalitettu tiettyjen tahojen toimesta kännykkäkameroita aktiivisesti käyttäen jokaisessa mahdollisessa tilanteessa, Jore sanoo.

Kouluissa luennointi alkoi 1990-luvulla, kun Jore oli saanut mahdollisuuden lähteä Yhdysvaltoihin Floridaan kolmeksi viikoksi tutustumaan Highway Patrolin, venepoliisin, paikallispoliisin ja sheriffin toimiston huumeryhmien toimintaan sekä huumepoliisin työntekijöihin ja FBI:n toimistoon. Reissun viimeisenä päivänä suomalaiskolmikko kutsuttiin vielä Floridan senaattorin vieraaksi.

– Kun olimme Highway Patrolin kanssa, mukana oli TV:n uutisryhmä, joka teki meistä pääuutislähetykseen viiden minuutin jutun, Jore muistelee lämmöllä.

Yhdysvalloissa hän tutustui myös huumeidenvastaiseen D.A.R.E-projektiin, joka tulevaan koulupoliisiin iski kovasti. Hän halusi tuoda D.A.R.E:n myös Suomeen ja sai siihen luvan.

Aiemmin hän oli tutustunut liikennepoliisin ja huumepoliisin toimintaan 1987 Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.

Kiireisimpinä aikoina Jore on pitänyt 200 luentoa vuodessa, sittemmin noin 50, ja korona on väliaikaisesti hiljentänyt valistuksen lähes kokonaan.

Kouluvierailuilla ei keskitytä pelkästään päihteisiin, vaan monenlaisiin ajankohtaisiin asioihin, kuten seksuaaliseen häirintään, liikennekäyttäytymiseen, koulukiusaamiseen ja siihen, miten oma kasvuympäristö ja perhe voivat vaikuttaa nykyisiin valintoihin.

Jore ehti työurallaan toimia liikennevalvonnassa ja huumeryhmässä, mutta myös koulupoliisina.

– Tänä päivänä valitettavaa on se, että perinteistä koulupoliisia ei Suomessa enää ole, Jore miettii.

Hän sanoo olevansa huolissaan poliisien jaksamisesta.

– Työmäärä on lisääntynyt, mutta tutkinnassa työskentelevien määrää on vähennetty, ja tämä ennaltaehkäisevä työ, joka on minusta ylivoimaisesti kaikkein tärkein, on vähentynyt. Haluaisin päättäjienkin ymmärtävän ennaltaehkäisevän työn tärkeyden, jotta yhteiskunta pyörisi turvallisesti.

Parkanolainen Hannu Jore on toiminut poliisina kaikkiaan 34 vuotta. Hän on työskennellyt Porin liikkuvassa poliisissa sekä Tampereen ja Rauman poliisilaitoksilla.

Nuorten kohdalla Jorea huolettaa paitsi huumeidenkäyttö, myös se, että etenkin alle 15-vuotiaiden tekemä väkivalta on poliisin tilastoissa lisääntynyt ja raaistunut. Tilastojen nousuun tosin vaikuttaa todennäköisesti ainakin jossain määrin vuonna 2015 voimaan tullut uusi lastensuojelulaki, joka kasvatti ilmoitusvelvollisten määrää.

– On unohdettu se, että korvausvelvollisuus ei tunne alaikärajaa, Jore katsoo.

Vaikka Hannu Jore onkin ollut eläkkeellä jo pitkään, energiaa edelleen riittää.

Jore kertoo, että valistustyö tuntuu erityisen merkitykselliseltä niissä hetkissä, kun koululaisista näkee, että sanoma on saanut ajattelemaan. Kouluissa hän haluaisi kiertää niin kauan kuin vain otetaan vastaan. Syy siihen on yksinkertainen.

– Jos yhdenkin ihmisen saan pelastettua.