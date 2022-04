Päiväkodeista auki vain joka viides. Nysseistä joka kolmas ei kulje.

Ensi viikolla uhkaava lakko vaikuttaa laajasti Tampereen kaupungin palveluihin. JUKO sekä ammattiliitot JHL ja Jyty ovat jättäneet lakkovaroituksen, jonka on määrä alkaa ensi viikon tiistaina 3. toukokuuta ja kestää maanantaihin 9. toukokuuta saakka.

Lakon toteutuessa koulutyö keskeytetään kokonaan. Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunta tekee koulutyön keskeytyksestä ehdollisen päätöksen ensi perjantaina.

Lakko kohdistuu opetukseen, pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen sekä siivoukseen, kiinteistöhuoltoon ja ruokapalveluihin. Näin ollen oppilaat jäävät ilman aamu- ja iltapäivätoimintaa, eikä kouluruokaakaan ole tarjolla.

Lakon ulkopuolelle on rajattu ajankohtaan osuvat leirikoulut ja Tampereen ulkopuolelle suuntautuvat opintoretket.

Varhaiskasvatus ei lakkaa kokonaan. Tiedotteen mukaan päiväkodeista joudutaan sulkemaan noin 80 prosenttia. Toiminnassa on yhdeksän päiväkotia, jotka ovat avoinna mahdollisuuksien mukaan klo 7–17. Esiopetusryhmien toiminta joudutaan keskeyttämään kokonaan lakkopäivien ajaksi.

Avoinna oleviin päiväkoteihin voidaan ottaa lapsia kyseisinä päivinä ainoastaan paikalla olevan henkilöstön määrän mukaisesti lain mitoitusta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia lapsia ei pystytä ottamaan palvelun piiriin kyseisinä päivinä. Mikäli lakko toteutuu, poikkeusjärjestelyistä viestitään huoltajille päiväkotikohtaisesti.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ei ole lakkopäivinä tarjolla.

Lapsen poissaolo lakkopäivien aikana on maksutonta, mikäli huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon itse tai mikäli varhaiskasvatusta tai esiopetusta ei pystytä tarjoamaan kyseisinä päivinä. Maksuttomuusmerkintä tehdään henkilökunnan toimesta päiväkodilla ja esiopetuksessa lakon jälkeen.

Mahdollinen lakko vaikuttaa myös päiväkotien ruokapalveluihin, jotka pääsääntöisesti tuottaa Tampereen Voimia. Lakkopäivinä tarjolla olevat ateriat eivät ole ruokalistojen mukaisia ja lasten erityisruokavalioita ei pystytä toteuttamaan.

Lukiolaiset opiskelevat lakon aikana etänä itsenäisesti rehtorien antamien ohjeiden mukaisesti. Lakkoon kuulumattomat opettajat pitävät oppituntinsa etäyhteyksin lukujärjestyksen mukaisesti. Turvallisuussyistä kouluihin sisäänpääsyä rajoitetaan ja Voimian lakon vuoksi opiskelijaruokailua ei järjestetä.

Myös Tampereella olevissa yksityisissä tai valtion lukioissa voi olla lakon aikana poikkeusjärjestelyjä. Tarkemmin tietoa saa lukioiden verkkosivuilta.

Tredun toimipisteiden opetusjärjestelyt vaihtelevat lakkopäivinä. Joissain toimipisteissä lähiopetus on mahdollista, useissa toimipisteissä siirrytään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen itsenäiseen opiskeluun tai etäopetukseen. Tarkemmat tiedot saa Wilma-tiedotusta seuraamalla.

Jos lakko toteutuu, lasten ja aikuisten kiireettömiä suuhygienistin aikoja joudutaan perumaan Linnainmaan, Lielahden, Koukkuniemen, Tammelan, Tipotien, Tullinkulman ja Vuoreksen hammashoitoloissa. Suuhygienistin aikojen peruutukset koskevat myös lasten ja nuorten monihuonetoimintaa Linnainmaalla, Tammelassa ja Lielahdessa ja sekä aikuisten monihuonetoimintaa Tullinkulmassa ja Tipotiellä. Aikojen peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian.

Lähitorien ravintolat ovat kiinni, mutta muuten lähitorit toimivat pääosin normaalisti.

Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä kotikäyntejä voidaan joutua perumaan.

Vammaispalveluissa päiväaikaisen toiminnan yksiköt Wärjäämö ja Pappilanpuisto ovat lakon ajan kiinni. Palveluita tarvitsevat asiakkaat ohjataan Tuomikallion tai Nuutisaran toimintakeskuksiin.

Myös Nysse eli joukkoliikenne kärsii lakosta. Bussivuoroista jää ajamatta noin kolmannes. Linjat 2, 7, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 58, 82 eivät liikennöi lainkaan. Lakko koskisi lisäksi osaa linjojen 5, 6, 8, 12, 28, 39, 45 ja 90 vuoroista. Ratikat ja muut bussilinjat liikennöisivät lakon aikana normaalisti.

Mahdollisen lakon aikana joukkoliikenteen asiakaspalvelu on suljettu. Lakon aikana puhelinpalvelut ovat suljettu eikä palautteisiin vastata.

Lakon aikana ajettavat vuorot päivittyvät edellisenä päivänä. Reittioppaasta on poistettu lakon piiriin kuuluvat vuorot. Tiedot saattavat kuitenkin muuttua – reittiopasta päivitetään sitä mukaa kun ajettavia vuoroja saadaan vahvistettua.

Mikäli lakko alkaa, osa sisäliikuntatiloista, ulkoliikuntapaikoista ja uimahalleista on suljettuna, kertoo kaupunki tiedotteessaan. Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestetään tänä aikana rajoitetusti, mutta liikuntaluotsitoiminta jatkuu normaalisti. Ohjatun liikunnan asiakkaita tiedotetaan muutoksista.

Sisäliikuntatiloista Ikurin liikuntahalli, Pyynikin palloiluhalli, Tampereen stadion, Tesoman palloiluhalli sekä Tampereen Messu- ja Urheilukeskus ovat suljettuina mahdollisen lakon aikana.

Hervannan vapaa-aikakeskus ja Kaukajärven vapaa-aikatalo ovat auki vaihtelevasti, aukioloajat päivitetään liikuntapalvelujen verkkosivuille. Nääshalli on avoinna normaalisti, poikkeuksena tiistai 3. toukokuuta., jolloin aukioloaika on klo 15–21.30. Vuoreksen koulukeskus on arkisin avoinna klo 14–21.30.

Kauppi Sports Center on auki normaalisti ja koulujen liikuntatilat ovat osittain avoinna, mutta Kissanmaan, Hatanpään ja Pohjois-Hervannan kouluilla ei ole iltatoimintaa. Muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia.

Uimahalleista Tampereen uintikeskus on auki normaalien yleisöaukioloaikojen mukaan ja maauimala aukeaa suunnitellusti perjantaina 6. toukokuuta. Tampereen uintikeskus on poikkeuksellisesti suljettuna yleisöltä uintikilpailujen vuoksi 7.–8. toukokuuta, jolloin Pyynikin uimahalli pidetään korvaavana auki asiakkaille normaalin viikonlopun tapaan.

Jäähalleista Hervannan jäähalli on suljettu, Hakametsä ja Tesoma mahdollisesti avoinna klo 15–22.30.

Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä, mikäli olosuhteet sen turvallisesti mahdollistavat, seuraavin poikkeuksin: Tampereen stadion, Hervannan keskusurheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä, Lamminpään urheilukenttä sekä Kalevan liikuntapuisto ovat suljettuina. Pukuhuonetilat ovat suljettuina, paitsi Kaupin urheilupuistossa, jossa ne pyritään pitämään avoinna.

Koulukadun kenttä on suljettuna korjaustöiden takia. Kaupissa tykkilumilatu suljetaan tältä kaudelta.

Nuorisopalveluissa nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 on auki normaalisti, mutta nuorisotalojen aukioloaikoihin saattaa tulla muutoksia, joiden tarkentuessa niistä tiedotetaan.