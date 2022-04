Äitipuoli ilmoitti WhatsAppissa haluavansa pois kotoa lapsen tullessa – naapurin teini kuuli aamulla naisen viimeiset huudot

Murhasta syytetyn miehen viimeinen viesti avopuolisolleen: ”Yhdessä selvittäis sata varmasti kaikesta paremmin”.

Elinkautinen vankeusrangaistus uhkaa 28-vuotiasta miestä, joka surmasi 26-vuotiaan avopuolisonsa pariskunnan kerrostaloasunnossa Tampereen Multisillassa sunnuntaiaamuna 9. tammikuuta.

Välituomion asiassa antanut Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että mies iski puolisoaan veitsellä takaapäin ainakin 29 kertaa pään ja niskan alueelle.

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista murhasta. Lopullisen ratkaisunsa rikosnimikkeestä ja rangaistuksesta oikeus antaa vastaajalle tehtävän mielentilatutkimuksen jälkeen. Ratkaisu annettaneen vasta vuodenvaihteen tienoilla.

Tekoa edelsi naisen lauantaina ilmoittama aie muuttaa pois kotoa ainakin osa-aikaisesti. Nainen ilmoitti asiasta iltavuorossa töissä olleelle puolisolleen WhatsApp-viestillä noin kello 15 maissa.

Kaikkiaan noin vuoden ajan seurustelleen pariskunnan viestittely paljastaa oletetun motiivin: vastaaja ei halunnut eroon naisesta, joka puolestaan perusteli aiettaan stressillään ja mielenterveysongelmillaan.

Sekä vastaajalla että uhrilla oli lapsia edellisistä suhteista: miehellä yksi tytär, naisella kaksi. Yksikään lapsista ei asunut virallisesti pariskunnan luona.

Naisen omat lapset asuvat sijaiskodissa. Naisen äiti kertoi oikeudessa murhasta syytetyn olleen lasten tapaamisten aikaan heille melkein kuin oma isä.

Pariskunta ehti asua yhdessä vain muutaman kuukauden ajan ennen kohtalokkaita tapahtumia.

Nainen kertoi viestissään ajatelleensa menevänsä äitinsä luokse asumaan niinä viikkoina, kun hänen avopuolisonsa tytär tulee isälleen.

Tätä mies ei halunnut hyväksyä. Mies ilmoitti, ettei nainen voi mennä viikoksi pois hänen luotaan. Miehen mukaan se olisi ”v-tun väärin”.

– Kyl mää voin mennä jos kotona on paha olla. Tai sit hakeudun osastolle. Sää ajattelet vaan ittees tässä että sää et voi viikkoo olla erossa, nainen vastasi.

– Miten kauan sä pystyt rakastamaan mua jos et siedä (tyttöä) ollenkaa, mies kysyi.

– Siihen mää en voi sanoo mitään koska en oo ennustaja, vastasi nainen.

Mies ilmoitti olevansa varma siitä, että nainen haluaa olla hänen kanssaan loppuelämänsä. Vakuudeksi mies korosti omaa haluaan sitoutua.

– Mä en olis ollu sun kans näin kauaa ja tekis sun puolesta mitä vaan jos mä en olis varma meistä loppuelämän ajan.

Nainen ilmoitti puolestaan, ettei ole ”enään varma” asiasta.

Mies korosti haluavansa selvittää asiat puhumalla ja ”tutkimalla sydäntä”. Viestiin mies lisäsi sydänhymiöitä.

– Sää oot ihana ihminen mut en tiiä ootko se oikee mulle.. on vaan tunne etten nouse täältä suosta jos en oo yksin, nainen kirjoitti.

Viesti ahdisti miestä.

– Mitä mä olen tehnyt väärin etten saa pidettyä sua?!?!? V-ttu mä haluan kuolla nyt... Kaikki on v-tun turhaa enää... Kaikki on loppu jos tää loppuu... Olen niin v-tun paska ihminen!!!

Nainen vastasi, että tilanne johtuu hänen mielenterveysongelmistaan ja jatkoi:

– Äläkä jaksa olla tollanen.

Mies yritti vielä kannustaa naista uskomaan yhteiseen tulevaisuuteen.

– V-ttuku sä et tiedä kuinka hyvä elämä meillä on edessä mutta et suostu antaa sille edes mahdollisuutta.. mua ei oo koskaan häirinny sun sairaudet eikä tule koskaan häiritseen...

Mies pommitti naista useilla perättäisillä viesteillä ja ilmoitti lopuksi haluavansa kuolla.

– Eipä mulla sitten oo mitään sanottavaa enää, nainen vastasi kuuden minuutin tauon jälkeen.

Mies kyseli vielä, eikö nainen enää rakasta häntä ja korosti, miten hyvin heillä on mennyt.

– Tää ei voi olla tässä. Yhdessä selvittäis sata varmasti kaikesta paremmin, mies kirjoitti viimeisessä viestissään.

Tämän jälkeen meni 11 minuuttia, kun nainen lähetti oman viimeisen viestinsä.

– Sulla varmaa menny hyvin, mulla ei. En tee niistä isoo asiaa, ne vaan vaikuttaa mun elämän laatuun aika merkittävästi.

Mies palasi töistä kotiin kesken iltavuoron. Pariskunta vietti illan yhdessä ja harrasti jossain vaiheessa ilmeisesti myös seksiä. Poliisi löysi pariskunnan asunnon wc:n roskakorista käytetyn kondomin, jossa oli molempien DNA:ta.

Poliisin esitutkinnassa mies kertoi heränneensä sunnuntaiaamuna kello seitsemän maissa. Nainen heräsi miehen mukaan kahdeksalta ja käytti koiraansa ulkona. Tämän jälkeen nainen toisti viestinsä halustaan olla yksin.

Mitä sen jälkeen tapahtui, sitä mies ei kertomansa mukaan muista.

– Siis oonks... Mä oon puukottanu sen, mies kysyy kuulustelijalta kuultuaan puolisonsa kuolleen 29 veitseniskun seurauksena.

– Siis 29 kertaa mä oon häntä lyöny puukolla?!

Pariskunnan asunnon alapuolella asuva teini-ikäinen tyttö ja hänen luonaan yötä ollut kaveri heräsivät naapurista kuuluvaan naisen huutoon aamuyhdeksältä. Tyttö ei osannut kertoa äänistä tarkemmin, mutta tilanne kuulosti vakavalta.

– Me molemmat mietittiin että, niinku tapetaanks siel joku, tyttö kertoi poliisille.

– Niinku oikeesti, koska se oli niin hirveetä huutoo, ei semmosta ollu kuullu ennen.

Tytön mukaan huutoa kuului ehkä noin kymmenen minuutin ajan.

Verityön jälkeen vastaaja otti mukaansa naisystävänsä koiran ja lähti ajelemaan naisystävänsä henkilöautolla. Ajomatka ylsi sunnuntaina Jyväskylän kautta aina Pieksämäelle saakka ja takaisin Pirkanmaalle Mänttä-Vilppulaan, missä mies yöpyi.

Maanantaina mies kävi Vaasassa. Kello 18 jälkeen illalla hän ajoi päin vastaantullutta rekkaa, mutta selvisi koiran tavoin törmäyksestä hengissä.

Vastaaja ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa. Esitutkinnassa poliisi kysyi mieheltä, mikä laukaisi homman.

– No, kun mä en tiedä. Se on se... se on joku... Mä en tiedä, yksinkertaisesti mä en osaa sanoo.

Poliisi: Ymmärräksä, ett täs on tulossa elinkautinen?

– Ymmärrän. Mä todella v-ttu ymmärrän sen, mutta kun mä en tiedosta sitä, että miten mä oon sen tehnyt?! Mä tiedostan sen, että mä oon ihan v-tun isossa kusessa!

Teon jälkeisen ajomatkansa varrella mies vieraili puhelimellaan useilla seksisivustoilla. Vaasassa hän myös soitti seksipalveluita myyvään yritykseen.

Poliisi: Kerro ny vaan, jos sä oot käyny ostaan seksiä siä, kyllä me saadaan selville!

– Itseasiassa joo, tarkoitus oli, mut mä en osannu käyttää sitä saatanan ovikoodisummeria, nii sitte jätin asian sikseen.

Perheen seinäkalenterin mukaan naisella olisi ollut maanantaina iltapäivällä työhaastattelu.