Nuori mies ihmeissään: Onko mummolan ihme aito Fabergé?

Helsinkiläiskodista löytyi myös Tynellin kattovalaisin. Molempien arvo voi nousta viisinumeroisiin lukuihin.

22-vuotias helsinkiläismies oli ihaillut 1930-luvulla syntyneiden isovanhempiensa kotona ollutta hienoa vihreää putkea lapsesta saakka. Isovanhempien kuoltua tuli aika käydä jäämistö läpi ajatuksella.

Osa tavaroista näytti siltä, että asiantuntija-apua tarvitaan. Huutokauppayrittäjä Sami Taustila saapui opiskelijapojan luo ja teki arvionsa: arvokasta myytävää riittää.

Taustila uskoo, että vihreä putki on aito Fabergén sikarikotelo timantteineen ja helmiupotuksineen.

– Oletettavasti näin on. Leimat viittaavat siihen. Arvokas se joka tapauksessa on, sillä kotelon rungossa on yli 200 grammaa 14 karaatin kultaa. Pelkkä romukullan arvo on noin 5 500 euroa, Lempäälässä toimivan Huutokauppahuone Aleksin yrittäjänä toimiva Taustila kertoo.

– Jenkeissä vastaava on myyty 1990-luvulla 15 000 dollarilla.

Pojalle tieto tuli täytenä yllätyksenä.

Kotelon emalissa on vikoja, lisäksi muutama kiviupotus on irronnut. Myyntihinta selviää torstaisessa huutokaupassa.

Pietarissa 1800-luvulla toiminut Fabergén seppäsuku tunnetaan parhaiten Peter Carl Fabergén pääsiäismunista.

Sikarikotelo ei ole suinkaan ainoa esine, josta omaiset voivat odottaa isompaa rahasummaa.

– Jäämistöstä löytyi myös Paavo Tynellin täysin messinkinen kattokruunu. Vastaava myytiin hiljattain ranskalaisessa huutokaupassa 19 500 eurolla, Taustila tietää.

– Kiinnostava on myös Severin Falkmanin (1831–1889) maalaus Ryövärin luola. Falkman tunnetaan myös maalauksesta, joka näkyy Presidentinlinnassa aina taustalla, kun veteraaneja haastatellaan Linnan juhlissa.