Paloauto sai Germanin, 3, sulamaan leveään hymyyn, Nikitalle järjestyi kitara – tamperelainen nouto­piste on iso apu Ukrainasta paenneille

Kaikki suomalaiset eivät ymmärrä, miksi pakolainen voisi tarvita kitaraa tai miksi pakolaisen allergiselle koiralle pitäisi hankkia kallista erikoisruokaa.

Jyväskylästä majoituksen saanut Masha Gorodetskaja kuuli Tampereella toimivasta liiketilasta, jossa kaikki tavara on ilmaista Ukrainasta saapuville pakolaisille ja saapui paikalle poikansa Germainin kanssa.

Mikäs kirpputori tuolla on, saattaa joku ohikulkija ihmetellä kurkistaessaan vaaterekkejä pullistelevaan pop up -liiketilaan Finlaysonin entisessä tehdaskiinteistössä Tampereella.

Kyrilliset aakkoset käytävällä antavat vihjeen siitä, ettei kyse ole ihan tavallisesta kirppiksestä. Kyseessä on vapaaehtois­toimintaan ja lahjoituksiin perustuvasta ja täysin epävirallisesta Razom for Ukraine -yhteisön toiminnasta.

Sari Kopra, Sarin saksanpaimenkoira Sara ja Johanna Pihlajamäki ovat tuttu kolmikko Razom for Ukraine -noutopisteellä Tampereella.

Sari Kopran, 49, ja Johanna Pihlajamäen, 39, vetämällä kirppiksellä raha ei liiku. Kaikki on ilmaista, jos asiakas on paennut sotaa Ukrainasta.

– Aluksi tämän piti olla vain varasto, josta lähetetään tavaraa Ukrainaan, Kopra kertoo toiminnasta, joka käynnistyi 4. maaliskuuta – kahdeksan päivää sen jälkeen, kun venäläistankit vyöryivät Ukrainan rajan yli.

Tavaraa lähtee edelleen kohdemaahan, mutta kun pakolaisia alkoi virrata Suomeen, liiketila muuttuikin pian noutopisteeksi.

Tarve konkretisoituu IS:n todistaessa h-hetkeä tiistaina. Liiketila avataan päivittäin kello 12, ja tälläkin kertaa oven takana sisäänpääsyä odottaa parikymmentä ukrainalaista.

Suurin osa tavaroista on vaatteita. Uuden elämän alkuun tarvitaan kuitenkin paljon myös kaikkea muuta lampuista mattoihin ja hygieniatarvikkeista leluihin.

Punainen paloauto vei kolmevuotiaan Germanin huomion hetkeksi aivan täysin.

Asiakkaita riittää kaukaa Tampereen ulkopuoleltakin. Kuten esimerkiksi 3-vuotias German, joka saapui paikalle äitinsä Masha Gorodetskajan kanssa Jyväskylästä.

Yhteistä kieltä ei ole, mutta äiti kertoo saapuneensa Kiovasta Suomeen huhtikuun alussa. Tampereelle tultiin junalla.

Reissu ei ole turha ainakaan Germanin kannalta. Hyllyltä löytyi punainen paloauto, joka saa kasvot hymyyn – ja äidin unohtumaan. Paloauto kädessään German livahtaa käytävälle saakka, mutta Sari Kopra juoksee perään ja hakee pojan takaisin.

Myös hiekkalaatikkosetti ämpäreineen ja lentokone ovat Germanin näkökulmasta oiva saalis.

Kopra ja Pihlajamäki lähtivät vapaaehtoistyöhön, kun elämäntilanne sen mahdollisti. Ukrainaan kummallakaan ei ollut aiempaa kosketusta, saati kielitaitoa. Kyse oli vain auttamisen halusta.

– Aluksi työpäiväni olivat 18-tuntisia, nyt enää 12-tuntisia, vakavan selkävamman vuoksi sairauslomalla oleva Kopra nauraa.

– Olin sodan alkaessa työttömänä. Uutiset ahdistivat, enkä voinut tehdä mitään. Sitten luin jostain, että täällä tarvittaisiin apua, Pihlajamäki kertoo.

Razom for Ukraine -yhteisö alkoi muotoutua. Ukrainan sana razom tarkoittaa suomeksi ”yhdessä”.

Johanna Pihlajamäki auttaa myös käytännön asioissa. Hän toivoo, että vapaaehtoispohjalta toimiva yhteisö saisi virallisemman muodon ja sitä kautta myös omia työntekijöitä.

Naisten työnjako on selvä: Kopran vastuulla ovat käytännön asiat, yrittäjätaustaisen Pihlajamäen vastuulla on enemmän toiminnan organisointi ja tiedottaminen. Vilskettä on tosin niin paljon, ettei toimistohommille tahdo aina riittää aikaa.

– Vapaaehtoisia ei voi koskaan olla liikaa, Kopra muistuttaa.

Kaksikko on iloinen siitä, miten paljon suomalaiset haluavat auttaa sodan kauhuja paenneita.

– Monet ihmiset ovat todella kiinni auttamisessa, vaikka odotin, että into alkaisi laantua. Koska emme ota rahalahjoituksia, monet ostavat ja lahjoittavat meille uutta tavaraa. Jotkut enemmän, jotkut vieläkin enemmän, Pihlajamäki kertoo.

– Viikoittain täällä käy mies, joka tuo kolme kassia tavaraa. Hän kysyy, mitä tarvitaan, ja me annamme listan, jossa voi olla vaikka kuukautissuojia. Saman tien mies lähtee ja ostaa aina tavaraa vähintään satasella, Kopra jatkaa.

Hilkka-Liisa Iso-Tryykäri päätti, että tuo avustuksena muutakin kuin käyttämättömän sähköhammasharjan.

Kuin tilauksesta paikalle saapuu tamperelainen Hilkka-Liisa Iso-Tryykäri, 74, kassin kanssa.

– Olen antanut rahalahjoituksia Unicefin ja SPR:n kautta, mutta luin, että täällä otetaan vastaan tavaraakin. Muistin, että minulla on käyttämätön sähköhammasharja Iso-Tryykäri kertoo ja esittelee kassin sisältöä.

– Ei tämä paljoa ole. Mutta vähäsen.

Tai vähän enemmän. Iso-Tryykäri oli päättänyt kulkea kaupan kautta ja täydentää kassin sisältöä. Niinpä tuomisena on paljon muutakin kuin hammasharja latureineen ja terineen: on dödöä, saippuaa, ihorasvaa, hammastahnaa...

– Tekee ne lapset niin huonoa. Miksi pienten pitää kärsiä sen hullun miehen puuhista, Iso-Tryykäsi sanoo – ja jokainen tietää, kenestä on puhe.

Noutopisteen vakioasiakkaisiin kuuluva perheenäiti maalasi taulun kiitokseksi Sari Kopralle ja Johanna Pihlajamäelle. Maalauksessa Kopra ja Pihlajamäki ruokkivat äidin ja hänen lapsensa mieliä.

Pakolaisten kertomukset maan tasalle pommitetuista kotitaloista ovat herkistäneet Kopran ja Pihlajamäen ymmärtämään sodan karmeutta.

– Kuinka monta kertaa itkin vaikkapa eilen, Pihlajamäki miettii.

– Itkin heidän koti-ikäväänsä. Itkin heidän kärsimystään. Itkin auttamisen ilosta ja itkin pelosta.

Kopra puolestaan ajatteli aluksi lähinnä, että vapaaehtoistyö tekisi hänelle hyvää.

– Ei tämän pitänyt olla näin rankkaa. Ajattelin, että annetaan vaan vaatteita tarvitseville.

Onnelliset hetket vievät kuitenkin voiton. Kun turvonneista nilkoista kärsivä pikkupoika löytää vihdoin sopivat lenkkarit, on päivä pelastettu.

– Me elämme täällä omassa ukrainalaiskuplassamme. Muu on niin turhaa, Pihlajamäki linjaa.

– Joku voi somessa kehua käyneensä lenkillä tai valittaa siitä, että maito oli loppu kaupasta. Täällä kuulemme jatkuvasti, miten ihmiset puhuvat kuolemasta tai siitä, miten he eivät voi enää koskaan palata tuhoutuneeseen kotiinsa.

Tampereella koulunkäynnin aloittanut Nikita sai itselleen uuden kitaran, kiitos lahjoittajan.

Kaikki suomalaiset eivät lahjoittamisen intoa ymmärrä. Kun alaikäinen Nikita toivoi saavansa kitaran Ukrainaan jääneen tilalle, Kopra ilmoitti asiasta Facebookin roskalavaryhmässä.

– Joidenkin mielestä mitään kitaraa ei pakolainen tarvitse, Kopra ihmettelee.

Siitä huolimatta Nikitalle löytyi kitara. Nyt sama poika käy lähes päivittäin koulun jälkeen noutopisteessä ja ilahduttaa muita soitollaan.

Kyse on ihmisten itsetunnosta, mihin liittyy myös ulkonäöstä huolehtiminen. Esimerkiksi iäkkäämmän ukrainalaisnaisen itsetunto voi olla kiinni siitä, onko hänellä hiusväriä vai ei.

Lemmikkejä unohtamatta. Razom for Ukraine -yhteisön kautta löytyi apua muun muassa perheelle, joka pakeni sotaa allergiasta kärsivän koiransa kanssa. Valitettavasti perheellä ei ollut varaa ostaa lemmikilleen erikoisruokaa.

– Yhdellä työpaikalla oli koiraihmisiä, jotka halusivat auttaa. Siellä kerättiin sata euroa, ja koira sai ruokansa, Kopra kertoo.

Nina Tsernukha haluaa vain takaisin kotiinsa lähes Tampereen kokoiseen eli noin 200 000 asukkaan Bila Tserkvan (suomeksi Valkoinen Kirkko) kaupunkiin lähelle Kiovaa.

Razom for Ukrainen noutopiste on monelle pakolaiselle kuin toinen koti. Kiovan läheltä Bila Tserkvasta sotaa paennut Nina Tsernukha on asunut vastaanotto­keskuksessa Tampereella maaliskuun puolivälistä, mutta käy tapaamassa maanmiehiään keskimäärin joka toinen päivä.

– Tämä on minulle erittäin tärkeä paikka. Saamme täältä apua enemmän kuin odotammekaan. Ei vain vaatteita, vaan myös henkistä tukea, Tsernukha kertoo.

Tsernukhan kaksi omaa poikaa ovat mukana sodassa. He ovat olleet mukana myös tuhoutuneen kaupungin rakennustöissä.

– En ymmärrä tätä sotaa. Tätä ei tarvitse kukaan. Toivon sodan loppuvan, mutta tilanne on pelottava. En tiedä, miten tässä käy.

– Oma taloni on vielä pystyssä. Haluan vain takaisin sinne.