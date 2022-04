Main ContentPlaceholder

Tampereen seutu

No nyt on pörröistä! Osaisitko arvioida näiden näyttely­alpakoiden paremmuutta?

Alpakoiden ja laamojen arviointi on yllättävän tarkkaa hommaa. Oikeastaan työ on niin vaikeaa, että Sastamalassa pidetyn näyttelyn tuomari saapui Britanniasta saakka. Videosta näet millaista alpakka- ja laamanäyttelyssä on. Alpakka on villantuotantoon jalostettu kamelieläin. Se saa pisteitä etenkin villan laadun ja rakenteen perusteella. Laama taas on alpakan sukulainen, jonka arviointi painottuu rakenteeseen. Näyttelyissä eläimet arvioidaan ikä- ja väriluokittain – sukupuolet erikseen.

