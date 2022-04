Mies ajoi kuorma-autolla 10-vuotiaan päälle suojatiellä – ”ajatteli ehtivänsä”

Nokialainen kuljetusalan yrittäjä aikoi ensin pysäyttää, ”mutta sitten hän oli ajatellut ehtivänsä”.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut noin 70-vuotiaan miehen 80 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Kuljetusalan yrittäjänä toimiva mies syyllistyi tekoihinsa maanantaiaamuna 6. syyskuuta viime vuonna Rounionkadulla, lähellä Nokian keskustaa.

Rikoksen uhri oli suojatietä pitkin katua ylittämässä ollut kymmenvuotias poika. Kuorma-auton etukulma osui poikaan, joka lensi törmäyksen voimasta ilmaan.

Onnettomuuden seurauksena poika sai ruhjeen pernaansa ja ruhjeita pään alueelle. Lisäksi poika sai aivotärähdyksen ja hänen hampaisiinsa tuli murtumia.

Oikeuden mukaan miehen teko aiheutti vakavan vaaran pojan hengelle. Vammoja oikeus kuvasi vakaviksi. Pojan isän käsityksen mukaan vammat eivät kuitenkaan ole pysyviä.

Poika oli tapahtumahetkellä koulumatkalla kaverinsa kanssa. Silminnäkijän mukaan pojat olivat liikuskelleet edestakaisin ja käyttäneet kännyköitään.

Kuorma-auton kuski kertoi nähneensä pojat, jarruttaneensa ja ajatelleensa pysäyttää auton.

– Mutta sitten hän oli ajatellut ehtivänsä, mikä oli arviointivirhe, oikeus siteerasi vastaajan kertomusta tuomiossa.

Takana ajaneen naisen mukaan kuorma-auto ajoi noin 50 kilometrin tuntivauhtia, eikä sen nopeus hidastunut ennen törmäystä. Kuorma-auton jarruvalot syttyivät vasta törmäyshetkellä.

Koiraa ulkoiluttaneen silminnäkijän arvion mukaan kuorma-auton ajonopeus oli noin 50–60 km/h.

Oikeus katsoi kuskin toimineen törkeän huolimattomasti ja että miehen olisi tullut olla huolellinen nähdessään lapsia suojatien välittömässä läheisyydessä. Oikeuden mukaan lasta liikenteessä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska lapsi voi käyttäytyä jossain määrin ennakoimattomammin kuin aikuinen.

– Tilanne ei ole tullut (vastaajalle) siten yllätyksenä, etteikö hän olisi voinut toimia huolellisemmin, pysähtyä, ja jatkaa matkaa vasta lasten ylitettyä tien tai selkeästi osoitettua, että he eivät ole ylittämässä tietä. Käräjäoikeus katsoo, että kyse on ollut tietoisesta riskinotosta ja riski on konkretisoitunut.

– Sille seikalle, että lapset ovat jahkailleet tien ylittämistä, ei voida antaa merkitystä (vastaajan) menettelyn huolimattomuutta arvioitaessa.

Rikokset olivat niin vakavia, että oikeus harkitsi vankeusrangaistusta. Sakkorangaistukseen päätymistä oikeus perusteli muun muassa sillä, etteivät pojan vammat ole todennäköisesti pysyviä.

Lisäksi ratkaisuun vaikutti se, että vastaaja oli silminnäkijän mukaan törmäyksen jälkeen hätääntynyt.

– (Vastaajalla) ei ole myöskään mitään aiempia rikos- tai rikemerkintöjä rikos- ja liikenneasioiden rekisterissä, mikä tukee sitä, että kyse ollut hetkellisestä harkintakyvyn pettämisestä eikä yleisesti ottaen piittaamattomasta suhtautumisesta liikennesääntöjen noudattamiseen, oikeus arvioi.

Oikeus määräsi päiväsakon eurosummaksi 28 euroa. Summa perustui vastaajan esittämään selvitykseen tuloistaan. Sakkoja tuli maksettavaksi lopulta 2 240 euroa.