Opettajat ja muut akavalaiset osoittivat Frenckellin aukiolla Tampereella mieltään koko kunta-alan puolesta. ”Me pidetään systeemiä kasassa palkkatyöllä ja suuryritykset käärii voitot”, luokanopettaja Pyry Urhonen kärjisti.

Tiistai oli hyvä päivä lakkoilulle Tampereella, kiitos keväisesti lämmittäneen auringon.

Kyltit ja iskulauseet olivat käytössä myös Kuopiossa, kun julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO järjesti muun muassa opetusalaa koskevan kaksipäiväisen iskunsa. Jos neuvottelut eivät etene, kunta-alan työtaistelun seuraava, peräti kuusipäiväinen lakko käynnistyy heti pääsiäisen jälkeen pääkaupunkiseudulla.

Tiistai oli hyvä päivä myös ainakin joillekin lakon ”uhreille”. Kaksivuotiaalle Mihkel Liivamägille päivä tiesi vapaapäivää päiväkodista ja asiointireissua kaupungille.

– Mihkelillä on vielä pullanmuruja suupielessä, isä Ivar Liivamägi, 47, naureskelee ja puhdistaa uneliaan poikansa kasvoja valokuvaa varten.

Ivar Liivamägi tuli kaupungille hoitamaan asioita Mihkel-poikansa kanssa.

Päivä Järvensivun päiväkodissa jäi Mihkeliltä lakon vuoksi väliin. Virosta pari vuotta sitten Suomeen muuttanut Ivar Liivamägi olisi voinut viedä Mihkelin hoitoon, mutta hän päätti tukea työtaistelua.

– Minulla itselläni oli mahdollisuus jäädä kotiin. Mihkel sai kuitenkin päättää.

Ivar Liivamägi opiskelee itse parhaillaan sairaanhoitajaksi. Hänelle välipäivä tarkoittaa opiskeluun liittyvän harjoittelupäivän siirtymistä myöhemmäksi, mutta se on pikkujuttu lakkoon verrattuna.

Liivamägi pitää opettajien työtä erittäin kuormittavana ja sanoo, että ”kaikkien suomalaisten pitäisi olla nyt lakossa”.

– Hirvittävää, ettei Suomessa huolehdita omista ihmisistä, heistä, jotka ovat kouluttautuneet ja jotka ovat todella hyviä omissa ammateissaan.

– Kuormitus on sote-alallakin niin iso, että ihmiset lähtevät alalta pois. Näen sen ulkomaalaisena ja ihmettelen, etteivät suomalaiset näe sitä. Palkkataso on niin matala, että vuokrien maksukin on monille mahdotonta.

Valmiiksi tehtyjen kylttien lisäksi opettajat olivat kaivaneet esille pahvia ja tusseja.

Juuri palkasta on kyse. Sitä julkisen sektorin työntekijät vaativat lisää. Rintama vaikuttaa yhtenäiseltä.

– En ole varsinaisesti henkeä pidätellyt, että OAJ (Opettajien ammattijärjestö) lähtisi lakkoon, mutta olen iloinen, että nyt siihen vihdoin ryhdyttiin, Linnainmaan koulussa Tampereella luokanopettajana toimiva Pyry Urhonen, 38, sanoo.

– Tätä palkkakuoppaa on kaivettu pitkään ja syvään. Julkisilla aloilla on aika muuttaa hommia perusteellisesti. Me pidetään tätä systeemiä ja pakettia kasassa talkootyöllä, ja suuryritykset ja suurpääoma käärii voitot. Kaikki valuu Mehiläisten ja muiden kanssa jonnekin muualle.

Ville Vinnerla, kollega samasta koulusta, korostaa tavoitteiden olevan yhteisiä. Kyse ei ole vain opettajien palkoista.

– Olemme koko kunta-ala vetämässä yhtä köyttä. Haemme kaikille sopivaa korvausta, joka on yhteydessä yleiseen elintasoon, Vinnerla, 39, sanoo.

Jatkuvien ylitöiden vuoksi Vinnerla ja Urhonen pääsevät suomalaisten keskipalkan tasolle eli noin 3300 euron kuukausiansioihin tai sen ylikin.

– Pelkkä peruspalkka ei olisi minun ikäiselleni koulutuksen ja työn vastuun veroinen, Vinnerla laskee.

Joskus ruma sana on sanottava niin kuin se on.

Väitteet siitä, ettei palkkakuopasta nousuun olisi varaa koronan ja Ukrainan sodan kurimuksessa ja velanoton kasvaessa, ei opettajia vakuuta.

– Aina on helppo perustella, ettei nyt ole oikea aika. Maailmassa tapahtuu koko ajan jotain ikävää, ja ihan varmasti ollaan yhä enenevässä määrin jatkossakin globaalien kriisien keskellä. Aina vaan perustellaan, ettei ei ole varaa ja teitä on liikaa ja ei me makseta, Urhonen sanoo.

– Tuota nillitystä on aika nihkee kuunnella.

Tampereen yliopistossa psykologiksi opiskelevat Eveliina Autio, 22, ja Petra Soukka, 25, eivät vielä tiedä, jäävätkö valmistuttuaan töihin julkiselle sektorille. Reilun 3000 euron aloituspalkka ei varsinaisesti houkuttele.

– Koulutuksemme kestää viisi ja puoli vuotta, mikä sisältää puolen vuoden harjoittelun. Se on enemmän kuin normaalin kandidaatin tai maisterin, Autio ja Soukka muistuttavat.

Työuralla on edessä on vielä useita vuosia jatkokoulutusta, joka ei vanhempien kollegojen mukaan juuri palkkaa nosta. Tiedossa on myös se, että psykologin työ on erittäin kuormittavaa.

Lakkomunkki maistui Eveliina Autiolle ja Petra Soukalle.

Tiedossa on myös se, että mielenterveysongelmien määrä on kasvanut viime aikojen kriisien vuoksi. Psykologeille on nyt tarvetta.

– Puhumattakaan siitä, mitä tapahtuu pitkällä tähtäimellä. Mielenterveysongelmien vaikutuksia on vaikea mitata, mutta ne ovat merkittäviä, Autio sanoo.

– Suomea on pidetty aina hyvinvointivaltiona, mutta eihän se hyvältä näytä, jos ei työntekijöitä enää saada. Ja koko ajan tilanne näyttää vain pahemmalta, Soukka jatkaa.

Frenckellin aukiolle kokoontui ehkä viitisensataa mielenosoittajaa.

Palkankorotustoiveisiin opiskelijat eivät osaa ottaa kantaa.

– Toivotaan, että voisimme mieltä osoittamalla vaikuttaa palkkaan ja uskotaan, että saadaan palkka tulevaisuudessa vastaamaan osaamista, Autio sanoo.