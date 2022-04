Tässä on Suomen veto­voimaisin kaupunki – pormestari haluaa vieläkin parempaa, ja keinot ovat jo mielessä

Vuosittainen vetovoimatutkimus koskee kymmentä suurinta kaupunkia. Kuopio on edelleen kakkonen ja Lahti nousussa. Helsinki nousi jumbosijalta naapurikaupungin romahduksen ansiosta.

Tampere jatkaa Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina. Ja vieläpä entistä ylivoimaisemmalla erolla muihin!

Asia selviää vuotuisesta Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksesta, jonka toteuttaja on markkina- ja mielipidetutkimukseen keskittyvä T-Media. Tutkimuksessa kysytään potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista.

Vuoden 2021 tutkimuksessa Tampere oli ykkönen arvosanalla 3,82 (asteikko 1–5) ennen arvosanan 3,75 saanutta Kuopiota.

Kuopio paransi omaa arvosanaansa tuoreiden tulosten mukaan 3,81:een, mutta silti ero Tampereeseen lähes tuplaantui. Tampereen lukema on nyt 3,94.

Tulos on T-Median tulkinnan mukaan hyvä. Erinomaiseksi kaupungin vetovoimaksi voidaan kuvata vasta, jos arvosana nousee vähintään tasan neljään (4,00). Kirittävää olisi siis vielä 0,06 pistettä.

– Tuo on sopiva kaula. Tietty nälkä säilyy. Tuota tavoitetta kohti lähdetään kirimään, tuloksesta ilahtunut Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen lupaa.

Parempaa tulosta haetaan kehittämällä muun muassa Särkänniemen aluetta, Näsijärven rantoja ja Hakametsän Sport Campusta. Vetovoima kasvaa, jos kaupungilla on tarjota elämyksiä muun muassa urheilun ja kulttuurin saralla.

– Kiekkokevät on meille tärkeä: Ilves ja Tappara finaaliin ja vielä MM-kisat. Luoviin aloihin panostaminen on tärkeää. Tampereella tehty Hollywood-elokuva Dual on tulossa levitykseen ja rikosdraama Koskinen pyörii telkkarissa.

Tampereen valtteina tutkimuksessa oli kaksi osa-aluetta: elinvoiman edistäminen ja palvelut. Tällä kertaa Tampere sai tutkimuksen ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan (4,15) elinvoiman osa-alueesta. Myös palveluissa Tampereen arvosana oli tutkimuskaupunkien paras.

Ikonen korostaa kaupungin hyvää yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysmaailman, oppilaitosten ja korkeakouluyhteisön kanssa. Viihtyvyyttä lisää hänen mukaansa myös hyvät työ- ja opiskelupaikat.

– Sen lisäksi houkutteleva kaupunki syntyy tietysti myös monista muista osista: hyvistä palveluista, sujuvasta arjesta, vapaa-ajan mahdollisuuksista, ylipäätään mukavasta tunnelmasta ja rohkeudesta kehittää kaupunkiamme yhdessä eteenpäin.

Tutkimuksessa mitattiin myös käsityksiä kaupungin toiminnasta organisaationa, siis esimerkiksi mielikuvia kaupungin hallinnon toimivuudesta ja kaupungista työnantajana. Tampere on tutkimuksen ykkönen sekä vetovoimassa että maineessa.

Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki on T-Median tutkimuksessa kolmella osa-alueella (yhteisö, ympäristö, kustannusrakenne) vetovoimaisimmaksi todettu Kuopio. Kolmannella sijalla on edelleen Jyväskylä.

Muutoksia nokkimisjärjestyksessä tapahtui vain häntäpäässä, jossa Lahti nousi kahdeksannelta sijalta viidenneksi. Lahti nosti arvosanaansa kaupungeista kaikkein eniten, 0,16 pistettä.

Lue lisää: Tutkimus: Tampere veto­voimaisin Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista – hännän­huippuna yllätys

Jumbosijakin vaihtui, kun Vantaa romahti seitsemänneltä sijalta kymmenenneksi. Omaa arvosanaansa hieman kohentanut Helsinki nousi samalla sijalle yhdeksän.

Kuudesta osa-alueesta Helsinki voitti yhden. Tutkimuksen mukaan potentiaaliset asukkaat katsovat, että pääkaupungin sijainti on kaikista kaupungeista paras.

Suurimpien kaupunkien vetovoimaisuuspisteet

(suluissa arvosanan muutos viime vuodesta)

Tampere 3.94 (+0,12) Kuopio 3.81 (+0,06) Jyväskylä 3.75 (+0,05) Turku 3.73 (+0,05) Oulu 3.59 (+0,04) Lahti 3.53 (+0,16) Espoo 3.44 (–0,11) Pori 3.30 (–0,01) Helsinki 3.28 (+0,09) Vantaa 3.23 (–0,19)

Vetovoimaisimmat kaupungit eri osa-alueilla

Elinvoima: Tampere 4,15

Yhteisö: Kuopio 4,00

Ympäristö: Kuopio 3,97

Sijainti: Helsinki 4,31

Palvelut: Tampere 3,88

Kustannusrakenne: Kuopio 3,64

Lähde: T-Median Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus-tutkimus 2021. Asteikolla 1–5 annetuista arvioista on laskettu keskiarvot, joita tulkitaan seuraavasti: erinomainen tulos ≥ 4.00, hyvä tulos 3.50–3.99, kohtalainen tulos 3.00–3.49, heikko tulos <3.00.

Tulokset pohjautuvat T-Median joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 toteuttamaan Vetovoima&Vaikutus-tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen kymmenen, asukasluvultaan suurimman, kaupungin vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 698 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.