”Please call 112” – tulitikulla kirjoitettu viesti pelasti miehen hengen Tampereella

Yli vuorokauden sängyllään tajuttomana maannut väkivallan uhri heräsi, konttasi keittiöön ja jätti avunpyyntöviestin kämppäkaverinsa oven eteen. Jos uhri ei olisi päässyt hoitoon, olisi hän todennäköisesti kuollut.

Kolmikymppinen mies joutui poikkeuksellisen törkeän väkivallan uhriksi kotonaan Tampereella viime vuoden marraskuussa.

Kolmen aamuyöllä kylään tunkeutuneen vieraan pahoinpitelemä 34-vuotias mies ei todennäköisesti olisi elossa ilman tulitikkuja, joilla hän onnistui kirjoittamaan avunpyyntöviestin pahoinpitelyn tapahtuessa poissa olleelle kämppäkaverilleen.

Uhrin selviäminen hengissä oli melkoista onnenkauppaa. Pahoinpitelijät olivat syöttäneet uhrille väkisin niin paljon mielialalääkkeitä, että tämä oli menettänyt tajunsa ja jättäneet tämän huoneeseensa nippusiteillä sidottuna.

Meni yli vuorokausi ennen kuin uhri tuli tajuihinsa. Hän onnistui irrottamaan käsissään olleet nippusiteet ja konttaamaan keittiöön. Siellä hän irrotti nippusiteet jalastaan veitsellä.

Vieraat olivat vieneet mennessään runsaasti miehen omaisuutta kännykkä mukaan lukien, joten hän ei voinut soittaa apua. Uhri oli vakavien vammojensa, lääkkeiden, verenhukan ja nestehukan takia niin sekaisin, ettei ymmärtänyt mennä soittamaan naapurin ovikelloa.

Sen sijaan hän yritti etsiä kynää – oman kertomansa mukaan tuntikausia. Lopulta hän löysi tulitikkurasian ja kirjoitti tikkujen nokisella päällä lappuun avunpyyntöviestin. Uhri jätti viestin lattialle kämppäkaverinsa oven eteen ja palasi huoneeseensa.

Englanninkielisessä viestissä kantasuomalainen uhri pyysi ulkomaalaistaustaista kämppäkaveriaan soittamaan apua 112:sta. Viesti on osin epäselvä, mutta siinä mainitaan muun muassa, ettei uhrilla ole puhelinta.

Kämppäkaveri havaitsi viestin seuraavana aamuna. Oman huoneensa sängyllä verta vuotavana maannut uhri soitti kämppäkaverinsa puhelimella lopulta itse apua paikalle.

Sairaalassa paljastui, että uhri oli joutunut moninaisen väkivallan uhriksi.

– Asianomistajan vammat olivat hengenvaaralliset etenkin pernan ja munuaisten vajaatoiminnan osalta, ja ilman asianmukaista hoitoa nämä olisivat todennäköisesti johtaneet asianomistajan menehtymiseen, oikeus kirjasi lääkärinlausunnossa todetun.

Syyttäjä vaati pahoinpitelijöille tuomiota tapon yrityksestä, mutta oikeus katsoi, että kyseessä oli vain törkeä pahoinpitely.

– Asianomistajan henkeä uhkaava vamma eli pernavamma on sijainnut asianomistajan sisäelinten alueella. Käräjäoikeuden mielestä sanotun kaltainen vamma on sellainen, etteivät tekijät ole voineet ymmärtää, että potkuista/potkusta voi aiheutua asianomistajan kuolema. Näin ollen on näyttämättä jäänyt, että vastaajat olisivat yrittäneet tappaa asianomistajan, oikeus päätteli.

Samalla oikeus arvioi vastaajien menettelyn osoittaneen heissä erityistä raakuutta ja julmuutta. Oikeuden mukaan pahoinpitely oli raivokasta ja teko oli kidutuksenomainen.

Puolustuskyvytöntä uhria oli pahoinpidelty lyömällä, potkimalla ja erilaisin välinein.

Pahoinpitelyn aikana tekijät olivat uhrin mukaan hokeneet ”tiedät, mitä olet tehnyt”.

– Tekokokonaisuutta on pidettävä hyvin merkittävällä tavalla asianomistajan ihmisarvoa loukkaavana, oikeus arvioi.

– Kyseessä on ollut poikkeuksellisen raaka ja julma puolustuskyvyttömään kohdistunut kidutuksenomainen väkivallanteko. (...) Vastaajien tekokokonaisuus on lajissaan tavanomaista huomattavasti moitittavampi.

Lähtiessään vastaajat veivät uhrilta matkapuhelimen lisäksi muun muassa kannettavan tietokoneen, television, lompakon pankkikortteineen, passin, kahdet merkkiaurinkolasit ja muuta omaisuutta.

Uhri oli pahoinpitelyn jälkeen sairaalahoidossa viisi viikkoa. Hänen pitää edelleen käydä haavahoidossa, käyttää erittäin vahvoja kipulääkkeitä ja keppiä tukenaan.

Miehet kiistivät kaikki syytteet. Uhri oli kuitenkin tunnistanut heistä kaksi. Kahdelta tekijältä löytyi muun muassa DNA-tunnisteita, jotka viittasivat heidän syyllisyyteensä. Syyksilukemisen puolesta oli muitakin todisteita.

Tekijät – Aleksi Juho Pietari Ahteenpää, Joakim Marko Aleksi Ketala ja Akeli Santino – katsottiin syyllisiksi törkeään pahoinpitelyyn, törkeään varkauteen, törkeään vapaudenriistoon ja törkeään kotirauhan rikkomiseen.

26-vuotias Ketala ja 25-vuotias Santino tuomittiin neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä. 27-vuotias Ahteenpää oli tuomittu toisesta rikoksesta aikaisemmin, mikä alensi hänen rangaistustaan nyt esillä olleista teoista kolmeen vuoteen ja yhdeksään kuukauteen.

Ennen rikoksia uhri piti Ketalaa parhaana ystävänään. Ketala oli uhrin tuttu huumausainekauppojen yhteydestä.

Vastaajat joutuvat yhteisvastuullisesti maksamaan uhrille kipukorvauksia 12 000 euroa, kärsimyskorvauksia 15 000 euroa ja anastetusta omaisuudesta 2000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.