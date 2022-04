26-vuotiaan miehen epäillään tehneen yli 200 lapsiin kohdistunutta seksuaali­rikosta – poliisi pelkää, että uhreja on vielä enemmän

Asianomistajia on 128. Teot ovat painottuneet verkkoon, mutta poliisi epäilee myös yhtä raiskausta.

Mies on ollut vangittuna Pirkanmaan käräjäoikeuden määräyksellä viime vuoden syyskuusta alkaen.

Sisä-Suomen poliisi epäilee miestä useista törkeistä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Rikosnimikkeiden joukossa ovat muun muassa raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys, kiristys ja törkeä huumausainerikoksesta.

Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Valkeakoskella. Yhteensä 230 rikoksesta epäilty mies vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime vuoden syyskuussa.

Todennäköisin syin rikoksista epäilty mies on 26-vuotias. Asianomistajia on kaikkiaan 128.

Pirkanmaan käräjäoikeus jatkoi viime perjantaina miehen vangitsemista. Miehen vangitsemista on käsitelty oikeudessa kaikkiaan 14 kertaa. Joka kerralla epäilty on vaatinut pääsyä vapaalle jalalle, mutta vaatimus on aina evätty.

Perjantaina vangitsemiskäsittelyyn uusia rikosepäilyjä, joilla on yhteensä 84 uutta asianomistajaa. Ensimmäisessä vangitsemisoikeudenkäynnissä 30. syyskuuta 2021 asianomistajia oli 44.

Ensimmäiset epäillyt rikokset ovat vuodelta 2015. Useissa rikoksissa epäilty tekoaika on hyvin pitkä. Esimerkiksi toukokuussa 2015 alkaneessa epäillyssä pakottamisessa seksuaaliseen tekoon rikoksen päättymisajaksi on merkitty joulukuu 2020.

Viimeiset epäillyt teot ovat jatkuneet aina viime syksyyn saakka. Rikoksen uhreina on pääsääntöisesti ollut 10–17-vuotiaita tyttöjä, mutta joukossa on joitakin nyt jo täysi-ikäisiä, joiden epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi heidän ollessaan alle 18-vuotiaita.

Epäillyt teot ovat pääsääntöisesti verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Epäilty on tutustunut nuoriin eri viestisovelluksissa, pyrkien saamaan nuorista itsestä ottamia alastonkuvia tai kuvaamaan nuoria erilaisissa seksuaalissävytteisissä kuvissa tai videoissa sekä pyytänyt nuorta lähettämään kyseistä materiaalia itselleen. Epäilty on myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalisävytteistä materiaalia.

Useisiin tekoihin on liittynyt myös uhkailua siitä, että epäilty levittää uhrin arkaluonteisia kuvia eteenpäin, ellei uhri lähetä itsestään arkaluonteista materiaalia. Lisäksi joissakin teoissa epäilty on tarjonnut rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumausainetta vastineeksi nuoren antamista seksuaalisista teoista.

Poliisin tiedossa on yksittäisiä uhreja, joiden arkaluonteista materiaalia on levitetty. Poliisi selvittää myös näiden levittämisen yksityiskohtia ja informoi niistä asianosaisia henkilöitä.

Joidenkin uhrien osalta on epäily siitä, että epäilty ja uhri ovat tavanneet ja heidän välillään on ollut fyysisiä seksuaalisia tekoja.

Vakavin niistä on epäilty raiskaus, joka tapahtui viime vuoden elokuussa.

Rikosten esitutkinta on edelleen kesken ja poliisi pitää todennäköisenä, että rikoksen uhreja selviää vielä tutkinnassa lisää.

Poliisi on ollut jo yhteydessä tiedossa oleviin uhreihin ja heidän huoltajiinsa. Suuri osa heistä on jo kuultu esitutkinnassa. Kun uusia uhreja tunnistetaan, poliisi tulee olemaan yhteydessä heihin ja heidän huoltajiinsa.

Poliisi on hankkinut uhreille rikosasiaa varten avustajan sekä ohjannut nuoria ja heidän läheisiään kriisituen piiriin.

Syytteen nostamisen määräaika on 30. syyskuuta 2022.

Verkkovälitteiset lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat poliisin mukaan lisääntyneet voimakkaasti.

Sisä-Suomen alueella määrissä on prosentuaalisesti useiden kymmenien prosenttien kasvua edellisiin vuosiin. Silti suurin osa näistä rikoksista jää viranomaisille ilmoittamatta.

Poliisi katsoo, että yhteiskunnan pitää pystyä suojelemaan nuoria enemmän digimaailmassa esiintyviltä vaaroilta.

– Ennalta estävää työtä on tehostettu muun muassa eri järjestöjen toiminnalla ja viranomaisten yhteistyöllä. Kyseessä oleva rikostutkinta ja lukuisat muut Sisä-Suomen alueella olevat tutkinnat osoittavat, että työtä pitää jatkaa sekä ennalta estävässä työssä, että viranomaisten toiminnan tehokkuudella, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.