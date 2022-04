78-vuotias mies syyllistyi törkeään kavallukseen, mutta säästyi vankila­tuomiolta terveydentilansa vuoksi.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 78-vuotiaan miehen yhden vuoden ja yhdentoista kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta ja törkeästä petoksesta.

Mies kavalsi vaimonsa veljeltä rahaa runsaan yhdeksän vuoden aikana hieman yli 181 000 euroa. Oikeus määräsi miehen korvaamaan aiheuttamansa taloudellinen vahinko viivästyskorkoineen takaisin nyt 83-vuotiaalle asianomistajalle.

Lisäksi miehen on maksettava vaimonsa veljelle 4 000 euroa korkoineen petoksella saamistaan rahoista. Mies otti Nordeasta 28 000 euron pankkilainan vaimonsa veljen tiedoilla ja lyhensi lainaa 4 000 euroa tämän rahoilla.

Törkeä kavallus tapahtui Valkeakoskella vuosina 2010–2019. Jyvitettynä kavallettu summa tiesi vastaajalle hieman yli 1 600 euron verotonta lisätuloa kuukaudessa.

Vastaaja ryhtyi hoitamaan vaimonsa tuolloin 70-vuotiaan veljen raha-asioita, koska tämä ei siihen näkörajoitteensa vuoksi kyennyt. Miehet tekivät asiasta keskinäisen sopimuksen.

Asianomistaja luovutti siskonsa miehelle pankkitunnuksensa ja kolme eri pankkitilin käyttöoikeudet. Tekoaikana vastaaja siirsi asianomistajan tileiltä omalle tililleen varoja yhteensä reilut 288 000 euroa.

Iso osa siirretyistä rahoista meni toki aidosti vaimon veljen asioiden hoitoon. Vastaaja hoiti myös asianomistajan kauppa-asioita kahden viikon välein ja nosti tälle käteistä. Oikeus arvioi asianomistajan hyväksi päätyneen ruokaostosten osalta 200 euroa kuussa ja käteisenä 300 euroa kuussa.

Kuukausittain toistuvat säännölliset menot yhtiövastikkeesta muun muassa vakuutus-, sähkö- ja puhelinlaskuihin hoituivat suoraveloituksella.

Mitä pidemmälle aika kului, sitä vähemmän vastaaja antoi asianomistajalle käteistä. Summat putosivat loppuaikoina vain muutamiin kymppeihin kuussa.

Kun asianomistaja kysyi asiasta, vastaaja kertoi tilien olevan tyhjiä. Asianomistaja ja hänen poikansa alkoivat ihmetellä tätä, koska tileillä olisi pitänyt olla runsaasti rahaa pakollisten menojen jälkeen.

Mitään suurempia hankintoja asianomistaja ei rikoksen tekoaikana tehnyt.

Vastaaja ei kyennyt selittämään, mihin asianomistaja olisi rikoksen tekoaikana tarvinnut ne runsaat 181 000 euroa, jotka tämän tililtä olivat kadonneet.

– Käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota myös siihen (asianomistajan) tileiltä tehtävissä olevaan havaintoon, että sen jälkeen, kun (asianomistajan) tilille on tullut tuloja eläkkeiden tai muiden suoritusten muodossa, tili on lähes välittömästi sen jälkeen tyhjennetty (vastaajan) tilille, mikä ei viittaa normaaliin päivittäistarpeisiin liittyvään kulutukseen, ratkaisussa todetaan.

– Koska kaikki (asianomistajan) pankkiasioita koskevat asiakirjat ovat (asianomistajan pojan) kertomuksen mukaan menneet (vastaajalle), se on mahdollistanut (vastaajan) syytteessä kuvatun menettelyn ilman, että näkövammasta kärsivä (asianomistaja) olisi tätä havainnut.

Teko oli oikeuden mukaan törkeä pelkästään jo huomattavan rikoshyödyn vuoksi. Lisäksi oikeus korosti pitkää tekoaikaa ja myös sitä, että asianomistaja oli riippuvainen vastaajasta.

Vaikka teko oli törkeä, vastaaja välttyi vankilalta. Tuomio annettiin ehdollisena osin vastaajan oman iän ja terveydentilan vuoksi. Häntä ei ole myöskään aiemmin rekisteröity rikoksista.

Oikeus määräsi 78-vuotiaalle vastaajalle kuitenkin tuntuvan, 120 päiväsakon oheisrangaistuksen. Tämä tiesi vastaajalle 4 200 euron lisälaskua.

Asianomistajalle, 83-vuotiaalle vaimonsa veljelle, vastaajan on korvattava kavalluksella aiheuttamansa taloudellinen vahinko, eli hieman yli 181 000 euroa.

Nordealle vastaajan on korvattava vahingonkorvausta runsaat 27 000 euroa. Lisäksi vastaajan on maksettava vaimonsa veljen oikeudenkäyntikuluja runsaat 3 800 euroa ja Nordean oikeudenkäyntikuluja 300 euroa.