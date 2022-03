Lähes kolme vuoden työ viiden minuutin jatko-osan tähden – ensi syksynä Tampereen ratikalla pääsee Särkänniemeen

Liikennöinti 2,2 kilometrin osuudella Pyynikintorilta Santalahteen käynnistyy elokuussa 2023.

Ratikkakiskojen asentaminen ja siltojen rakentaminen ei ole helppoa, halpaa eikä kovin joutuisaa touhua.

Tampereella se tiedetään. Kauan odotettu raitiotieliikenne alkoi kaupungissa virallisesti vuoden 2021 elokuussa, ja aika tasan kaksi vuotta myöhemmin – elokuussa 2023 – linjaston ensimmäinen jatko-osa on määrä ottaa käyttöön.

Pitkä pätkä ei ole kyseessä. Matkaa nykyiseltä lännen suunnan päätepysäkiltä Pyynikintorilta tulevalle uudelle päätepysäkille Santalahteen on metreissä mitaten noin 2 200.

Vaunun kyydissä matkan taittaa aikataulutietojen mukaan viidessä minuutissa.

Uusia pysäkkejä Tampere saa kolme, joista ensimmäinen on turisteille tärkein: Särkänniemi. Junalla Tampereella tuleva pääsee ratikalla Särkänniemen pysäkille kymmenessä minuutissa. Pysäkiltä huvipuistoalueen portille pitää tosin kulkea jalan vielä noin 600 metriä.

Särkänniemen pysäkiltä ratikka kääntyy tiukasti länteen ja liittyy pian Paasikiventien kylkeen. Ennen Santalahtea on vielä Tulitikkutehtaan pysäkki.

Jatkopätkän rakentaminen alkoi marraskuussa 2020. Reilun kahden kilometrin osuuden rakentamiseen menee siis lähes kolme vuotta.

Toisaalta rakentaminen on sujunut odotettuakin nopeammin. Aiemmin on pidetty todennäköisenä, että osuus saataisiin käyttöön vasta seuraavassa liikennekauden muutoskohdassa eli vuodenvaihteen maissa.

– Työt ovat edenneet hyvin, eikä yllätyksiä ole tullut, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo.

Uusien kiskojen asentamista Paasikiventien kupeessa tammikuussa.

Ja eteenpäin on mieli. Santalahti–Lentävänniemi-raitiotieosuuden rakentaminen on juuri alkanut. Ratikkaliikenne tällä osuudella on tavoitteena aloittaa vuoden 2024 loppupuolella. Aikataulu tarkentuu Näsisaaren rakentamisen edetessä.

Lue lisää: Tampereelle syntyy uusi saari – louheen ajo Näsijärveen alkaa pian

Tampereen raitiotien pituus on tällä hetkellä 15,6 kilometriä. Osalle 2 raitiotietä rakennetaan 6,7 kilometriä, josta ensi syksyksi valmistuu siis noin kolmasosa.

– Tavoitteenamme on päästä aloittamaan raitiotieinfran koeajot Pyynikintorilta Santalahteen heinäkuussa 2023, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus toteaa.

Ratikan kyytiin pääsee nykyisin 24 pysäkiltä, ja läntiselle osuudelle pysäkkejä tulee kymmenen lisää.

Tampereella on tällä hetkellä 20 Skoda Transtechin Otanmäen tehtaalla valmistamaa ForCity Smart Artic X34 -mallin raitiovaunua. Niistä ajossa on kerrallaan 15 vaunua.

– Tilaamme raitiotien läntiselle osalle viisi samanlaista vaunua lisää. Vaunut otetaan käyttöön, kun liikennöinti Santalahden ja Lentävänniemen välillä aloitetaan, Sirviö täsmentää.

Tampereen raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti. Seudullisesta yleissuunnitelmasta on tietoa Tampereen Ratikan verkkosivuilla.