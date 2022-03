Onko tässä Suomen vaikein kulkuväylä? Vanhus ei 15-metristä Nokian ”jäämerta” rollaattorilla selvitä

Nokialaisen Kaarinan mukaan sillan yli ei ole päässyt viikkoihin kuin reunoilla taiteillen. Kaupungin työmiehet ilmestyivät paikalle pian sen jälkeen, kun IS kysyi kunnossapidosta.

Kevät ottaa nyt takapakkia. Ikävä tieto etenkin jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille, jotka ovat kärsineet pian toivottavasti päättyneen talvikauden aikana poikkeuksellisen vaikeista jalkakäytävistä ja kevyen liikenteen väylistä.

Vaikeita, liki mahdottomia kulkureittejä on ympäri Suomea. Oletettavasti yksi pahimmista kevyen liikenteen väylistä löytyy Nokian keskustasta, Kankaantaan alakoulun ja Nokianvirran koulun väliltä.

Kyseessä on muutaman kymmenen metrin mittainen silta, jonka molemmin puolin maa kohoaa. Kun lumi sulaa, vesi valuu sillan matalaan päähän.

Kun IS kävi paikalla torstaina, kahlattavana oli noin 15 metrin mittainen jäämeri. Vettä on ainakin kymmenen, paikoin noin 15 sentin syvyydeltä.

Vain sillan laidoilla oli muutaman kymmenen sentin levyinen kuiva alue, jota lähikoulujen oppilaat sujuvasti käyttivät.

Eläkkeellä oleva Kaarina pääsee kulkemaan sillan yli reunoja pitkin. Tosin alla on jo yksi liukastuminen ja osuma koirankakkaan.

Sillan korkeampi pää oli noin 30 metrin mitalla jään peittämä. Siellä vaani siis liukastumisvaara.

– Tilanne on ollut sama jo monta viikkoa, paikan päältä tavoitettu nokialainen eläkeläisnainen Kaarina tietää.

– Yksi päivä kuljin reunaa pitkin sillan yli, liukastui ja kaaduin koirankakkaan.

Vaikka paremmin liikkumaan kykenevät pääsisivät reunoja pitkin sillan yli, rollaattoria käyttäville vanhuksille ja lastenrattaiden ja -vaunujen kanssa kulkeville vanhemmille tilanne on toinen.

Jälkimmäisillä saattaa riittää voimaa työntyä jälkikasvun kanssa lätäkössä lilluvien jääpalojen läpi, mutta vaunujen alataso siinä kastuu. Ja tietysti jalat – ellei ole varustautunut kunnon kumisaappailla.

Vanhus ei sen sijaan rollaattorilla sillan yli selviä.

– Tilanne menee vielä pahemmaksi, jos viikonloppuna tulee lunta se 15 senttiä, mitä säätiedotuksessa on luvattu, Kaarina tuskaili.

Kesken jutustelun keskellä siltaa lenkkareissaan kulkenut nuorehko nainen, ehkä lukiolainen, mulahti jään reunalta nilkkojaan myöten veteen. Pikaiset loikat reunalle ja eteenpäin!

Nokialainen jäämeri, jota ei rollaattorilla läpäistä.

Erityisen ongelmalliseksi väylän tekee se, että kyseessä on nimenomaan silta, joka ylittää Kyyniojan. Jos normaalilla jalkakäytävällä on lätäkkö, sen voi kiertää lumipenkan kautta.

Esimerkiksi sillan pohjoispuolella asuvien vanhuksien on keskustan suuntaan kulkiessaan keksittävä pidempi kiertoreitti. Kankaantaan alakoululta matkaa vaikkapa Osuuspankkiin on kevyen liikenteen väylää pitkin vain 700 metriä. Kiertoreitin mitta on 1 300 metriä.

Edestakaisin tallottavaa tulee siis reilu kilometri ylimääräistä. Vanhuksille tämä on melkoinen lisärasite.

– Kun kysyin asiasta kaupungin puistopuolelta, sanottiin, että se on tiepuolen asia. Sieltä taas sanottiin, että paikka on puistopuolen vastuulla, Kaarina ihmetteli torstaina.

Infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen Nokian kaupungilta ehti tutustumaan asiaan vasta seuraavana päivänä IS:n käynnin jälkeen.

– Siellä on kunnossapito parhaillaan korjaamassa tilannetta, Pesonen kertoi puolenpäivän maissa.

Hyvä uutinen, siis!

Mutta onko sattumaa vai ei, että kaupunki reagoi ongelmaan heti, kun otin asiasta yhteyttä.

– Ei. Tilanne on ollut sama ympäri kaupunkia. Näitä käydään järjestelmällisesti läpi, Pesonen sanoo.

– Reunoilla oleva sulava lumi tätä aiheuttaa. Viikon päästä voi tilanne olla sama, ja vaikka näitä käydään koko ajan läpi, niin ongelma voi uusiutua.

Kumpparit jalassa sillalla voi olla ihan hauskaakin!

Pesonen korostaa, että kaupungin pitää yrittää pitää auki myös valtaväyliä niin hyvin kuin kalustoa ja miehistöä riittää.

– Ihmisiltä tulee aina palautetta, että jossain ei ole käyty viikkoihin. Todellisuus voi olla jotain toista. Nämä on aina vähän mielipiteitä.

– Tuo silta on meillä korkealla hoitoluokalla, etten usko, että sitä olisi tekemättä jätetty.

Pesonen ei tunne kyseistä siltaa paremmin, mutta uskoo, että siinäkin on normaaliin tapaan kaivot, jotka ovat vain jäätyneet umpeen.

– Sitä ovat miehet käyneet ihmettelemässä.

Kaupungin tarkoitus on aloittaa siltojen korjausprojekti. Pesosen mukaan nyt kyseessä oleva siltakin on todennäköisesti mukana toimenpidelistalla.

– Tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen talvi. Jää ei sula, kun ulkoilma on niin kuivaa. Päivällä on kymmenen astetta lämmintä ja yöllä saman verran pakkasta.

– Samanlaisia ongelmia on koko maassa, Pesonen muistuttaa.