Stalin kuolee, Anastasia, Saatana saapuu Moskovaan – Tampereen Teatterin ohjelmisto iskee diktatuurin ytimeen

Teatterinjohtaja Mikko Kanninen myöntää, ettei ”tässä ole tarvinnut mikään Nostradamus olla” havaitakseen fasismin nousun Venäjällä.

Teatterin on hyvä elää ajan hermolla. Ohjelmiston perusteella voi väittää, että näin toimitaan ainakin Tampereen Teatterissa.

Avainsanat diktatuuri ja Venäjä toistuvat peräti kolmessa TT:n näytelmässä. Se on aika paljon teatterilta, jonka ohjelmisto koostuu keskimäärin kymmenestä kappaleesta.

Tampereen teatterin johtaja Mikko Kanninen myöntää, ettei venäläiseen diktatuuriin viittaava ohjelmisto ole pelkkää sattumaa.

Maaliskuun lopulla TT:ssä saa uusintaensi-iltansa ukrainalaisen Mihail Bulgakovin klassikkoromaaniin perustuva, Stalinin ajan diktatuuria kuvaava Saatana saapuu Moskovaan.

Syksyllä vuoroon tulevat Suomen ensi-iltansa saava Anastasia ja maailman ensi-iltansa saava Stalin kuolee. Amerikkalaiseen piirroselokuvaan pohjaavassa Anastasia-musikaalissa päähenkilö, lokakuun vallankumouksen yhteydessä murhatun tsaarin perheen eloonjäänyt tytär, pakenee kommunistivaltaa Pariisiin.

Stalin kuolee on puolestaan komedia, joka perustuu Fabien Nuryn ja Thierry Robinin samannimiseen sarjakuvaan – ja jonka viiden vuoden takainen elokuvasovitus kiellettiin Venäjällä.

Pia Piltz ja Antti Tiensuu näytelmässä Saatana saapuu Moskovaan.

– Tarina on yllättävän ajankohtainen kertomus hirmuhallitsijasta, joka on raivannut ympäriltään aivan kaikki, jotka häntä voisivat mitenkään ymmärtää tai auttaa. Hän on jo vuosia sitten sokeutunut vallastaan ja ajanut mukanaan koko valtakunnan sekasortoisen kauhun ja paranoian tilaan, TT:n johtaja Mikko Kanninen kuvaa näytelmää.

Mutta onko yllättävää vai ei, että itäiseen suurvaltaan liittyvät kysymykset nousevat näin vahvasti esiin maailmanmitassa pienehkössä suomalaisessa maakuntateatterissa?

– Ei tässä ole tarvinnut Nostradamus olla nähdäkseen, miten fasismi ja stalinismi nostavat päätään Venäjällä. Putinin kaipuu Mussoliniksi on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa, Kanninen sanoo.

Stalin kuolee perustuu Fabien Nuryn ja Thierry Robinin samannimiseen sarjakuvaan.

Eikä kyse ole vain itänaapurista.

– Onhan tällainen fasismin ihannointi levinnyt ympäri maailmaa, Kanninen sanoo ja viittaa muun muassa USA:n ex-presidentti Donald Trumpiin, Kiinaan ja Pohjois-Koreaan.

Ukrainan sotaa Kanninen ei väitä ennustaneensa. Teemat ovat nousseet esille, kun ohjelmistoa on suunniteltu yhdessä ohjaajien kanssa.

– Sananvapauden ja demokratian vaje on ihan yleinen aihe ilman sotaakin.

Kanninen muistuttaa, että teatteri ja demokratia syntyivät samaan aikaan antiikin Kreikassa. Niinpä on selvää, että eurooppalaisessa kulttuuriperinteessä teatterin pitääkin ottaa kantaa demokratiakysymyksiin.

– Teatteri ja demokratia vahtivat ja kommentoivat toisiaan. Ei ole sattumaa, että eduskuntatalon arkkitehtuuri on teatterin arkkitehtuuri. Tai että Tampereen Keskustorin toisella puolella on teatteri, toisella puolella on Raatihuone.

Esa Latva-Äijö näytelmässä Saatana saapuu Moskovaan.

Sattuneesta syystä diktatuurin suhde teatteriin onkin vaikeampi. Kanniselle asia tuli todeksi kymmenisen vuotta sitten, kun hän toimi Tampereen Teatterikesän taiteellisena johtajana.

– Moskovassa alettiin silloin vainoamaan varsinkin pienempiä teattereita. Niiden ohjelmistossa saattoi olla vaikkapa näytelmiä Venäjän armeijaa tai sotilaita koskevista epäoikeudenmukaisuuksista.

– Sen näki, että nyt Moskovassa karsitaan pois tietynlaisia tarinoita ja tietynlaisia teatteriporukoita. Kaikki viihteellisempi estradijuttu toki voi siellä hyvin – kuten Neuvostoliitonkin aikana.

Tilanne on ristiriitainen. Kaikki tietävät, miten merkittävää ja rikasta venäläinen kulttuuri on aikojen saatossa ollut: Tshaikovski, Pushkin, Tolstoi, Dostojevski, Majakovski, Rahmaninov...

Teatterista Kanninen nostaa esiin erikseen suomalaisille tärkeät Tshehovin näytelmät ja Stanislavskin vaikutuksen näyttelijäntyöhön.

Nyt kulttuurivaihto naapurin kanssa on seis. TT:lle tilanne tarkoittaa muun muassa sitä, että Saatana saapuu Moskovaan -näytelmä ei pääsekään osallistumaan syksyllä kansainvälisille Volkovin teatterifestivaaleille Jaroslavliin.

– Olisi hyvin tärkeää Venäjän demokratian kehityksen kannalta olla mukana näyttämässä venäläisille, että toisenlainen yhteiskunta on mahdollinen. Ilman vuoropuhelua he jäävät sinne umpioon keskenään.

Anastasia-musikaalissa murhatun tsaarin perheen eloonjäänyt tytär pakenee kommunistivaltaa Pariisiin.

Vuosi sitten ensi-iltansa saanut tamperelaisversio Saatana saapuu Moskovaan -näytelmästä jää siis venäläisiltä väliin. Näytelmä on yksi niistä epäonnisista, joiden ensi-illan korona pilasi.

– Sitä esitettiin vuosi sitten kuudelle ihmiselle, Kanninen naurahtaa.

Uusi yritys nähdään 29. maaliskuuta.

Sota lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ainakin työyhteisöissä, joissa aihetta käsitellään.

– Kyllä tässä tietty fiilis nousee. Tehdään yhdessä, ollaan mukana tukikonsertissa ja mietitään, miten muutenkin tukea. Tämä aika luo yhteisöllisyyttä, Kanninen myöntää.