Kun ihminen katoaa, Rauno Bärn lähtee liikkeelle

Rauno Bärn päätyi Vapepaan alun perin mökkinaapurinsa innostamana. Hän on harrastanut sukeltamista noin 15 vuotta, ja Vapepan etsinnöissä taidosta on ollut hyötyä.

Eläkkeellä oleva Rauno Bärn on aina nauttinut muiden ihmisten auttamisesta. Vapepassa toimimisessa palkitsevinta on nähdä omaisten kiitollisuus, kun kadonnut löytyy.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Reppu on aina valmiiksi pakattuna, jos hälytys tulee.

Tamperelainen Rauno Bärn, 63, on toiminut Vapepassa eli Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa sukeltajana ja maastoetsijänä kohta kymmenen vuotta. Bärn kertoo nukkuvansa yleensä koiran unta ja heräävänsä heti, jos puhelin vähänkin yöllä värähtää.

– Suurimmalla osalla vapepalaisista on kännykässä oma sovellus, josta Vapepan hälytys kuuluu läpi, vaikka puhelin muuten olisi äänettömällä.

Kun avunpyyntö tulee, tapana on ottaa hieman välipalaa, napata Vapepa-reppu selkään ja lähteä kokoontumispaikalle.

– Hälytykset tulevat 90-prosenttisesti illalla ja yöllä. Olen itse jäänyt eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin minun on helppoa olla tässä mukana, kun voin vain jättää tekeillä olevan homman kesken ja lähteä, Bärn kertoo.

Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa on mukana kaikkiaan noin 11 000 vapaaehtoista eri puolilla Suomea. Vapepan yli tuhat hälytysryhmää tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa.

Useimmiten apua tarvitaan kadonneen etsinnässä, mutta vapapelaiset auttavat tarvittaessa myös esimerkiksi evakuoinneissa tai henkisen tuen antamisessa onnettomuuden uhreille.

– Jos ei maastoon pääse kunnon takia, niin voi olla johtoryhmässä tai muonitusryhmässä, missä ei tarvitse liikkua hankalissa paikoissa. Tehtäviä riittää kyllä kaikille, Rauno Bärn sanoo.

Hälytysten määrä vaihtelee kovasti. Kaikkiaan Vapepa oli vuonna 2020 etsimässä kadonneita 265 kertaa.

Maasto- ja sukellusetsinnät ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, Bärn sanoo.

– Sukeltajan hommissa ei ole kiire, koska lähtö­kohtaisesti tiedetään, ettei sieltä etsitä elävää ihmistä. Maastossa sen sijaan taistellaan ajan kanssa, varsinkin, jos on kylmä ilma. Silloin tehdään kyllä lujasti töitä.

Joskus etsinnät saattavat jatkua päiväkausia niin, että välissä käydään vain nukkumassa kotona.

– Minulla on pisimmillään ollut niin, että neljä vuorokautta on ollut etsinnät päällä. Välissä on käyty pikkuisen ummistamassa silmiä. Ja sellaisiakin on, että illalla viideltä on tullut hälytys ja seuraavana aamuna 9–10 aikaan on päässyt nukkumaan.

” Hälytykset tulevat 90-prosenttisesti illalla ja yöllä. Olen itse jäänyt eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin minun on helppoa olla tässä mukana, kun voin vain jättää tekeillä olevan homman kesken ja lähteä

Vapepalaisia koskee vaitiolovelvollisuus, joten yksittäisistä tapauksista ei voida paljoakaan kertoa. Sen Bärn kuitenkin sanoo, että löytyipä etsittävä elävänä tai kuolleena, omaiset ovat aina tyytyväisiä. Omaisten kiitollisuus onkin Bärnin mielestä työssä kaikkein palkitsevinta.

– He ovat tyytyväisiä ylipäätään siihen, että henkilö on löytynyt.

Valmiiksi pakatusta Vapepa-repusta löytyy muun muassa taskulamppu, evästä, linkkuveitsi, vessapaperia, peite, käsidesiä ja juotavaa.

Vapepalaisena täytyy asennoitua siihen, että aina joskus etsinnöissä löydetään vainaja. Moni katoaa vahingossa, mutta esimerkiksi sukellusetsinnöissä on tullut vastaan tapauksia, joissa hukkuneelta on löytynyt teräase taskusta.

– Että jos ei muuten henki lähde sukeltamalla tai hukkumalla, niin voidaan tehdä jotain muutakin.

Bärn vakuuttaa, etteivät kohtalot tule kuitenkaan uniin.

– Pääasia on, että olemme päässeet jotakuta auttamaan, löytyipä hän hengissä tai kuolleena.

” Minulla on pisimmillään ollut niin, että neljä vuorokautta on ollut etsinnät päällä. Välissä on käyty pikkuisen ummistamassa silmiä.

Rauno Bärn kokee aina nauttineensa siitä, kun saa tehdä muiden eteen jotain hyvää. Hän on muun muassa luovuttanut verta pitkälti yli 50 kertaa, ollut kantasolurekisterissä aina yläikärajaan asti ja käynyt monesti ulkoilemassa ja juttelemassa vanhusten kanssa.

– Kyllä se, että pystyy antamaan jotain hyvää toisille, on aina ollut lähellä sydäntä.

Silloin, kun Bärn ei ole mukana Vapepan etsinnöissä tai kokouksissa, hän viihtyy hyvin kesämökillä tai matkoilla. Vapepasta hän ei aio eläköityä vielä pitkään aikaan.

– Kyllä tätä jatketaan niin kauan kuin jalka nousee.

Rauno Bärn kokee aina nauttineensa siitä, kun saa tehdä muiden eteen jotain hyvää. Vapepasta hän ei aio eläköityä vielä pitkään aikaan.