Nuorten juhlissa Tampereella tapahtuneesta tapon yrityksestä epäilty vangittu

Viime lauantaina Nekalassa talliosaketiloissa tapahtuneessa tappelussa teräasetta käyttänyt mies vangittiin tänään todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen sekä pahoinpitelyyn.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään 22.2.2022 vanginnut todennäköisin syin tapon yritykseen ja pahoinpitelyyn epäiltynä olevan 21 -vuotiaan tamperelaisen miehen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisin mukaan miehen epäillään kohdistaneen väkivaltaa kahteen eri henkilöön, jotka molemmat ovat nuoria täysi-ikäisiä miehiä.

Toiseen mieheen kohdistuneessa teossa epäillään käytetyn teräasetta ja muun muassa siksi tekoa tutkitaan tällä hetkellä tapon yrityksenä ja toiseen mieheen kohdistunutta tekoa pahoinpitelynä, poliisi kertoo.

Tapon yrityksen asianomistaja jouduttiin viemään sairaalahoitoon. Hänellä ei ole tällä hetkellä hengenvaaraa.

Poliisi on jatkanut koko viikonlopun ja alkuviikon tapahtumien selvittelyä, kuullut asianosaisia ja paikalla olleita silminnäkijöitä. Tutkinnan mukaan tiloihin on tullut juhlimaan etupäässä nuoria henkilöitä ja sisätiloissa sekä tilan ulkopuolella on saattanut olla yön aikana useita kymmeniä henkilöitä.

Tämän hetkisen tutkinnan käsityksen mukaan tilan sisätiloissa on syntynyt muutaman nuoren miehen välillä ensin sanallista riitaa, jonka jälkeen heidän välillään on käytetty väkivaltaa.

Poliisi otti lauantaina tapahtumapaikalta kiinni kaksi henkilöä, joista toinen oli tänään vangittu henkilö.

Toinen henkilö, täysi-ikäinen nuori mies, päästettiin jo sunnuntaina vapaaksi. Häntä epäillään pahoinpitelystä.

Myös tapon yrityksen asianomistajaa, nuorta täysi-ikäistä miestä epäillään pahoinpitelystä.

Tapahtumasarjan selvittely on poliisilla vielä kesken. Tutkinnan mukaan väkivallan teot eivät liity aikaisemmin Tampereella tapahtuneisiin nuorten välisiin tappeluihin.