AL: Tampere estänyt olympialaisten katsomisen toimipisteissään

Kun Iivo Niskanen hiihti kultaa perjantaina, tietoliikenneyhteyksien käyttö jopa kaksinkertaistui.

Monella työpaikalla halutaan seurata olympiahiihtoja tietokoneelta työnantajan verkon kautta. Joissain paikoissa mahdollisuuus on estetty.

Talviolympialaisten seuraaminen Yle Areenasta ei enää onnistu Tampereen kaupungin verkon kautta. Asiasta kertoo Aamulehti.

Päätös tehtiin, koska tietoliikenneyhteyksien ruuhkautuminen estää pahimmillaan kaupungin kriittiset palvelut. Aiemmin ratkaisuun on päätynyt ainakin Oulun kaupunki.

Tampereen kaupungilla on noin 14 000 työntekijää. Aamulehden mukaan Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala on lähettänyt henkilöstölle viestin, jossa kerrotaan, että Yle Areena on poissa käytöstä tiistaina 15. helmikuuta ja keskiviikkona 16. helmikuuta kello 8–16.