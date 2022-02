Vaikka rajoitukset poistuvat, on turvaväleistä yhä huolehdittava. Maskisuositus päättyy pienempien koululaisten osalta hiihtolomaan. Etätyösuositus jatkuu helmikuun loppuun saakka.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki on päättänyt, ettei se esitä enää jatkoa sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien yleisömäärän rajoituksille. Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset ovat voimassa tämän viikon perjantaihin eli 18. helmikuuta saakka.

Lauantaista alkaen yleisöä saa siis ottaa rajoituksetta muun muassa elokuviin, teatteriin ja urheilukilpailuihin – kunhan etäisyyksistä voidaan huolehtia. Koronanyrkki esittää aville, että tartuntatautilain mukaista ”turvavälipykälää” 58d jatkettaisiin helmikuun loppuun asti.

Kyseisen pykälän mukaan ”tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä”. Tämä voidaan toteuttaa ”asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla”.

– Kaikki toimijat joutuvat miettimään terveysturvallisen tapahtumien ja toiminnan järjestämisen niin, että riittävät turvavälit ja vastaavat toteutuvat. Siitä pitää olla toiminnan järjestäjällä suunnitelma, jonka tarvittaessa voi esittää, johtajaylilääkäri Juhani Sand selvitti pykälän merkitystä koronanyrkin mediainfossa.

Sand muistutti, että rajoitusten ja suositusten höllätessä ei ole vielä aika lepsuilla koronan opettamista hyvistä käytännöistä.

– Kyllähän tässä nyt kovasti toivotaan, että pärjättäisiin paremmin kuin viime syksynä. Silloinkin rajoituksia kyllä purettiin ihan perustellusti, mutta yleinen käyttäytyminen ei mennyt niin hyvällä tavalla kuin sen pitäisi mennä.

– Todella tärkeää olisi, että jaksettaisiin ja maltettaisiin edelleen käyttää maskeja ja muistaa turvavälejä ja hygienian perussääntöjä, että terveinä ainoastaan liikutaan ja oireisena jäädään kotiin. Näillä kuvioilla yhteiskunnan avaaminen on kyllä mahdollista.

Pirkanmaan kouluissa luovutaan 1.–5.-luokkalaisten maskisuosituksesta helmikuun lopussa eli käytännössä hiihtolomien jälkeen maskeja ei enää tarvita. Yli 12-vuotiaille sen sijaan suositellaan maskien käyttöä koulussa edelleen.

Etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa. Sen jälkeen suositellaan hybridityötä niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista.

Yksi asia loppuu tällä tietoa kokonaan. Tampereen yliopistollinen sairaala ei enää julkaise päivittäisiä koronatartuntalukuja verkkosivuillaan. Niistä raportoidaan viikkotasolla pandemiaohjausryhmän raportin osana.

Lukujen merkitys on kaiken kaikkiaan vähentynyt, kun testeissä käy murto-osa sairastuneista. THL raportoi lukuja viiveellä tartuntatautirekisterin tilastojen pohjalta.

Sairaalahoitoon hakeutui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella viime viikolla hiukan vähemmän potilaita kuin edellisillä viikoilla. Sairaalaan tuli keskimäärin seitsemän uutta koronapotilasta päivässä. Kokoontumisrajoituksille ei enää esitetä jatkoa mutta tartuntoja ehkäistään edelleen muilla keinoilla.

Koronan takia Taysissa on hoidossa 35 potilasta. Monilla potilailla on lisäksi korona sivulöydöksenä. Taysin osastoilla on edelleen täyttä ja jatkohoitopaikkaa odottaa iso määrä potilaita. Koronapotilaiden hoito kuormittaa edelleen myös merkittävästi perusterveydenhuollon vuodeosastoja.

– Uusien potilaiden määrä on hiukan matalammalla tasolla kuin aiemmilla viikoilla, johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoi koronanyrkin mediainfossa.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 3 777 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on säilynyt viime viikkojen tasolla ja on lähellä koko Suomen keskiarvoa.

Koronanyrkin tiedotteen mukaan yli puolella Fimlabin laboratoriossa koronatestissä käyneillä on koronatartunta. Positiivisten löydösten osuus oli viime viikolla 55 prosenttia. Viime viikolla Fimlabissa otettiin 5 203 näytettä.

Koko Suomessa rokottautuminen on hidastunut. Yli 18-vuotiaista Pirkanmaalla on yhden rokotteen saanut 89,8 prosenttia, kaksi rokotetta 87,2 prosenttia ja kolme rokotetta 57,7 prosenttia. Kolmannen rokotteen ottamisen haluun voi vaikuttaa vastikään sairastettu omikronvariantin aiheuttama koronatauti. Se vastaa periaatteessa kolmatta rokotetta.