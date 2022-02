Tampereelle syntyy uusi saari – louheen ajo Näsijärveen alkaa pian

Ratikka pääsee kulkemaan 800 metrin mittaisen saaren läpi keskustasta Lielahteen.

1,2 miljoonaa kuutiometriä. Se on tilavuudeltaan osapuilleen yhtä paljon kuin noin 2 500 omakotitaloa. Tai hieman enemmän kuin 11 eduskuntataloa.

Tuon verran kivilouhetta aiotaan ajaa Näsijärveen, jotta kaupunki saa saaren, jolle rakentaa. Näsijärven täyttö alkaa ensi viikon keskiviikkona.

Kaikki louhe ei siis jää upoksiin. Tampereen kartalle syntyy uusi saari, Näsisaari, joka tulee levittäytymään mantereen puolella kulkevan Paasikiventien suuntaisena Näsijärven lounaiskulmaan.

Lähelle rantaa nousevasta saaresta tulee 800 metrin pituinen ja 200 metrin levyinen. Saaren pinnan on määrä nousta kaksi metriä vedenpinnan yläpuolelle. Saaren ja mantereen väliin jää 36 metrin levyinen kanava.

Lue lisää: Tampereen kartat uusiksi: Näsijärveen tulee ratikan ansiosta uusi saari – ellei valitus mene läpi

Ennen muuta saarta tarvitaan raitiovaunun alle. Uusi maakaistale helpottaa joukkoliikenteen kehittämistä Näsi- ja Pyhäjärven välisellä kapealla kannaksella keskustasta länteen Lielahden ja myöhemmin myös Ylöjärven suuntaan.

Ratikan lisäksi Näsisaareen kaavaillaan asuntoja noin 5 000 asukkaalle. Saaren länsipuolelle on suunnitteilla peräti 25 000 asukkaan kaupunginosa.

Alkuvaiheessa tehtävät vesistötäyttötyöt ovat valmistelua keväällä alkavalle Näsijärven vesistötäytön rakennusurakalle, jonka kilpailutus on Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan parhaillaan käynnissä.

Kivilouhevuori tulevan saaren länsirannalla on melkoinen näky.

Louhetta ajetaan Näsijärveen heti sekä Lielahden puolelta Hiedanrannan isolta varastokasalta että pienemmiltä kasoilta Lahdesjärven välivarastoista Pölkkylänniemen kautta. Hiedanrannan täyttöaines on Sulkavuoren Keskuspuhdistamon työmaalta uuteen käyttöön kierrätettävää kalliolouhetta.

Saaren ja aiemman Vaitinaron täytön muodostavan rantaviivan väliin jätetään kanava pohjaveden muodostumisolosuhteiden säilyttämiseksi. Näsijärven vesistötäytön vaikutukset on tiedotteen mukaan tutkittu tarkoin.

– Alkuvuoden aikana on suunniteltu huolellisesti uusiakin vesistöseurannan toimia. Kaupungille on tärkeää varmistaa yhteistyötahojen kanssa, että työstä ei tule haittaa ympäristölle. Tampereella on laajoista järvitäytöistä kokemusta niin Ratinanrannasta kuin Ranta-Tampellasta, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampereen kaupungilta sanoo tiedotteessa.

Näsisaari rakennetaan järveen asennettujen suojaverhojen sisäpuolella. Suojaverhojen tarkoitus on estää järviveden samentuminen työalueen ulkopuolella.

Lielahden tehtaan toiminnan aikana syntynyt hieno puuaines eli niin sanottu nollakuitu on täyttöalueen pohjoispuolella, joten sen käsittelyn kysymykset eivät kaupungin mukaan liity nyt alkavaan saaritäyttöön.

Lielahden louhevuori alkaa madaltua ensi viikolla. Aluetta esittelevät Rambollin projektipäällikkö Pentti Häkkinen ja Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Petri Leppänen.

Lielahden suunnasta Hiedanrannassa tehtävät työt vievät kevyen liikenteen länteen päin kiertoreitille Paasikiventieltä Hiedanrantaan Niemenrannan suuntaan, kun Näsijärven rannassa oleva yhteys Hiedanraitti joudutaan katkaisemaan työn töiden ajaksi vuoksi viimeistään 16. helmikuuta.