Ensihoitolääkäri kuuli sillalta pudonneen naisen järkyttävät sanat – äitiä syytetään lapsensa murhasta

Mielentilatutkimuksen mukaan murhasta syytetty äiti oli lapsen kuolinhetkellä syyntakeeton. Oikeus antaa ratkaisunsa helmikuun lopulla.

39-vuotias nainen sai torstaina syytteet seitsemän kuukauden ikäisen lapsensa murhasta viime vuoden toukokuussa. Syytteen mukaan nainen murhasi lapsensa vakaasta harkinnasta.

Syyttäjän mukaan äiti oli suunnitellut tekoa pitkään ja päätti toimia, kun muu perhe – tuolloin reilun kahden vuoden ikäinen isoveli ja lasten isä – lähti Tampereelta toiselle paikkakunnalle Pirkanmaalla.

Teon kuvauksessa kerrotaan, miten äiti oli antanut lapselleen Opamox-lääkettä soseeseen sekoitettuna. Syyttäjän mukaan tarkoituksena oli, että lapsi näin menehtyisi.

Äiti päätti vielä imettää lastaan. Imetyksen aikana lapsi oksensi sosetta, mutta äiti laittoi sitä takaisin lapsen suuhun.

Tämän jälkeen äiti laittoi lapsensa rattaisiin ja lähti kävelylle. Nainen päätyi Tampereella syrjäiselle Särkijärven Lahdesjärven rannalle. Kun nainen huomasi, ettei lapsi olekaan kuollut, hän laittoi lapsen vatsalleen rantaveteen.

Ruumiinavauksessa todettiin lapsen kuolleen hukkumiseen. Osasyyksi katsottiin lääkkeiden vaikutus.

Lapsen ruumiin löysi rantaan sauvakävelylle mennyt iäkäs aviopari. Ensin pariskunta luuli, että rantavedessä oli vaatekappale. Kun he kokeilivat vaatetta sauvalla, he luulivat ensin sitä nukeksi.

Paikalta poistunut nainen oli pudottautunut Hallilan ylikulkusillalta Ysitielle puolisen tuntia aikaisemmin.

– Olen murhannut lapseni!

Siinä huuto, jonka ensihoitoyksikön lääkäri muistanee pitkään. Huutaja oli tielle pudonnut nainen, jota lääkäri oli tullut hoitamaan.

Pian selvisi, mitä nainen tarkoitti. Lääkäri sai kuulla, että lähistöltä oli löytynyt pieni lapsi elottomana rantavedestä.

Äiti myönsi menetelleensä syytteen mukaisesti, mutta kiisti murhan. Sen sijaan hän myönsi lievemmän henkirikoksen, ensisijaisesti lapsensurman tai vaihtoehtoisesti tapon tai surman.

Syyttäjän mukaan kyse ei voinut olla lapsensurmasta, koska tämä koskee vain pian synnytyksen jälkeen tapahtuvaa henkirikosta.

Syyttäjä piti tekoa erityisen raakana ja julmana, koska se kohdistui puolustus­kyvyttömään lapseen. Äiti oli syytteen mukaan hankkinut etukäteen tietoa lapsen­murhista ja Opamoxin maksimiannostuksesta jo muutaman viikon ajan.

Äiti seurasi oikeudenkäyntiä kasvot peitettynä etäyhteydellä Niuvanniemen sairaalasta.

– Sanalla sanoen päämieheni on järkyttynyt – ja se on lievästi sanottu. Kokemus on ollut koko perheelle hyvin traumaattinen. Siinä oikeastaan kaikki, mitä voin tässä vaiheessa kommentoida, asianajaja Heini Rekola kommentoi äidin tilaa IS:lle.

THL totesi mielentilatutkimuksessaan syyntakeettomaksi teon aikaan.

Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että nainen piti lastaan ”vaurioituneena”. Nainen kertoi myös ravistelleen lastaan. Lääkäri oli todennut naiselle, ettei lapsessa ole mitään kehitysvammaa tai vastaavaa.

Äiti oli ajatellut tappavansa myös itsensä.

Uhrin kolmivuotiaan isoveljen edunvalvojan sijainen ja vastaajan asianajaja vaativat oikeudenkäynnin julistamista salaiseksi. Edunvalvojan sijainen perusteli pyyntöä asianomistajan alaikäisyydellä.

– Esitän salassapitoa, ettei hänen elämänsä vaikeutuisi tämän takia enempää kuin se väistämättä jo tähän mennessä vaikeutunut, edunvalvojan sijainen sanoi oikeudelle.

Salassapitopyyntöä perusteltiin sillä, että oikeudenkäynnissä käsitellään perheen yksityiselämään liittyviä asioita kuten terveystietoja.

Oikeus päätti kuitenkin pitää oikeudenkäynnin osin julkisena. Ratkaisua perusteltiin yhteisön tiedontarpeella.

Isoveli vaatii äidiltään 3 000 euron korvausta kärsimyksestä. Oikeus antaa ratkaisunsa 28. helmikuuta.