Koronan ”kovat mittarit” eivät lupaa hyvää – koronapotilaiden määrä Pirkanmaalla taas nousussa

Koronanyrkki on huolissaan maskien käytössä urheilutapahtumissa. ”Näyttää siltä, ettei maskeja juurikaan käytetä.”

Analysoitujen positiivisten koronatestien määrä on Pirkanmaalla lievässä laskussa, mutta se on sivuseikka. Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand kiinnittää huomiota nyt niin sanottuihin koviin mittareihin.

Merkittävin kova mittari on sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä. Se on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella nousussa pienen laskuvaiheen jälkeen.

– Vuodeosaston kuormitus on nyt samalla tasolla kuin viikko, puolitoista aikaisemmin. Välillä potilasmäärissä oli laskua, Sand kertoi Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin mediainfossa tiistaina.

Lisäys on merkittävä. Vain kolme päivää sitten Taysin sairaaloissa oli koronan takia hoitoon tulleita 37. Tiistain lukema on 50. Potilaista kuusi on teho-osastolla.

Toisaalta tilannetta voi hieman pidemmällä aikajänteellä kuvata tasaiseksi. Myös viikko sitten maanantaina potilaiden määrä kipusi 50:een, kun se kävi edellisenä torstaina 35:ssä.

Potilasmäärän laskusta ei kuitenkaan ole vielä mitään tietoa.

– Toivottavasti lasku näkyy seuraavan kahden viikon aikana, jos tämä on kaikki totta eli tautitapaukset ovat vähenemässä, ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoi ja viittasi muun muassa jätevesiseulontoihin, joiden mukaan koronaa on myös Pirkanmaalla liikkeellä aiempaa vähemmän.

Koronanyrkkiä mietitytti tilanne, jossa rajoituksia on purettu ja tullaan päätösten mukaan purkamaan lähiaikoina merkittävästi lisää.

– Nyt on ajateltu, että pärjäämme tämän aallon kanssa, vaikka rajoituksia puretaan. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että epidemia olisi mitenkään ohitse, Sand muistutti ja lupasi, että omikron tulee vielä leviämään.

– Tartuntoja tulee vielä hyvän aikaa olemaan paljon.

Koronan leviämistä edelleen auttaa maskikurin höltyminen. Koronanyrkki muistuttaa, että maskien käyttöä suositellaan edelleen laajasti julkisilla paikoilla.

– Yleisötapahtumissakin järjestäjien pitää valvoa maskien käyttöä. Nyt näyttää siltä, ettei esimerkiksi urheilutapahtumissa maskeja juurikaan käytetä vaikka niiden tiedetään estävän tartuntoja, koronanyrkki toteaa tiedotteessaan.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla uusia koronatartuntoja yhteensä 3976. Fimlabin koronatesteissä käyneistä joka toisella todettiin koronatartunta

Rokottautumisessa ei ole nähtävissä suuria muutoksia viime viikkoihin nähden. Yhden koronarokotteen on ottanut 89,8 prosenttia, kaksi rokotetta 87,1 prosenttia ja kolme rokotetta 56,3 prosenttia yli 18-vuotiaista pirkanmaalaisista.

Pirkanmaalla on voimassa aluehallintoviraston päätökset sisätiloissa pidettävien yleisötapahtumien rajoittamisesta ja julkisten tilojen turvallisuustoimista. Valtiolta ei ole tullut uutta ohjausta rajoitusten purkamisesta.