Julkkisten suosima legendaarinen grillikioski viettää juhlavuotta – Tarja Halonen kaipaa listalle yhtä tiettyä tuotetta

Jos joku on Tamperetta, niin Vaakon Nakki. ”Täällä käy kaikki Tampereen muusikot ja suurin osa näyttelijöistäkin”, tietää firman entinen omistaja.

60 vuotta täyttävä Vaakon Nakki on yksi Suomen tunnetuimmista grillikioskeista. Sijaintikin on upea: Pispalanharjun rinteessä. Vasemmalla kuvassa keskellä entinen grilliyrittäjä Saija Rantaharju vierellään nykyinen grillipäällikkö Petunia Elers (vas.) ja vuoropäällikkö Hilla-Maria Elers.

Grilliruokaa myyvien kioskien kulta-aika alkaa olla takana. Mutta parhaat porskuttavat yhä.

Yksi Suomen legendaarisimmista grilleistä on eittämättä Tampereen Pispalassa sijaitseva Vaakon Nakki. Huhtikuussa 1962 toimintansa aloittanut yritys täyttää pian 60 vuotta ja on tiettävästi alansa vanhin Tampereella.

Vaakon Nakki on toiminut aina Pispalan valtatien varrella, aluksi tosin Epilässä, reilut 1,5 kilometriä länteen. Juhlaan syytä siinäkin, että nykyisellä paikallaan Pispalanharjun kupeessa Vaakon Nakki on seissyt nyt 40 vuotta.

Epilässä sijaitsevan Vaakkolammen mukaan nimetty grillikioski tunnetaan muun muassa klassikkoannoksistaan kuten kuumasta koirasta, kivimiehestä ja makkaraperunoista.

Vaakon Nakki muutti 1982 entisen ruokakaupan tiloihin kuvassa oikealla sijaitsevan, nykyisin turkoosin rakennuksen alakertaan. Vieressä viime vuonna valmistunut maisematerassi. Näsinneula häämöttää vasemmassa yläkulmassa.

Maine ei ole toki vain herkkuannoksista kiinni. Vaakon Nakista on tullut iso osa tamperelaista kulttuuriperimää ja sitä kautta grilli on opittu tuntemaan myös valtakunnallisesti.

Vaakon Nakin mainetta ovat kasvattaneet muun muassa Kummeli tv-sketseissään ja Alivaltiosihteeri radiohupailuissaan.

– Täällä käy kaikki Tampereen muusikot ja suurin osa näyttelijöistäkin, Vaakon Nakin yrittäjänä 1994–2008 toiminut Saija Rantaharju (ent. Salmi) tietää.

– Halosen Tarjakin kävi presidenttinä ollessaan pari kertaa. Toisella kerralla olin itse töissä. Pena (aviomies Pentti Arajärvi) ei ollut silloin mukana vaan adjutantti. Varmaan nälkä tullut ja piti löytää nakkikioski. Tarja otti porilaisen ja söi sen tässä edessä.

Vaakon Nakki on tiettävästi Sisä-Suomen ensimmäinen rakennuksen sisätiloihin muuttanut grilli ja vanhin edelleen toiminnassa oleva grilli Tampereella.

Rantaharju ei puhu pötyä. Tasavallan presidenttinä vuosina 2000–12 toiminut Halonen muistelee käyneensä Vaakon Nakilla todennäköisesti ainakin Tampereen Teatterikesän yhteydessä. Valitettavasti tarjonta ei vastannut kysyntää.

– Aina Tampereella käydessä pitää syödä mustaamakkaraa. Sitä vaan ei saa kovin hyvin iltaisin.

Halonen kertoo etsineensä mustamakkaraa myyvää paikkaa Pyynikin lähistöltä ja päätyneensä lopulta Vaakon Nakille.

– Kun en ole mustaamakkaraa löytänyt, olen sitten syönyt suruuni porilaisen.

Pettymyksestä huolimatta käynti Vaakon Nakilla ei jäänyt ainoaksi.

– Olen käynyt siellä lippa silmillä joskus muulloinkin.

Onnekseen Halonen on löytänyt lähettyviltä toisen paikan, jossa on ollut saatavilla mustaamakkaraa. Paikan nimeä Halonen ei muista, mutta toivoo, että tamperelaisen perinneherkun saatavuus iltaisin paranisi kaupungissa.

Ei ole mustaamakkaraa listalla!

– Tammelan torilla myynti loppuu kauhean aikaisin. Tässä olisi ilmainen tuotekehittelyidea jollekin!

– Olen aina yötäkin Tampereella hotellissa, jossa tiedän, että saan aamulla mustaamakkaraa, Halonen korostaa mieltymystään.

Presidentillisistä ohjeista huolimatta Vaakon Nakki ei tingi linjastaan.

– Jotenkin vaan mustamakkara ei tänne kuulu. Jos sitä haluaa, niin voi mennä Tammelan torille, Rantaharju linjaa.

Näkemys on selvä: tamperelaiset – joita asiakkaat toki pääosin ovat – haluavat illalla ahtaa vatsaan jotain muuta kuin perinne-einestä.

Vaakon Nakki satsaa mieluummin omiin hittituotteisiinsa. Jotka toki nekin ovat perinteikkäitä.

Vuonna 2006 Vaakon Nakin kyltti oli hyvin pelkistetty.

Nykyinen tarjonta pohjautuu pitkälti Rantaharjun liki 20 vuotta luomaan ruokalistaan. Ihan alkuperäinen Rantaharjun luomus on kivimies, joka syntyi Laukontorilla, jossa hän myös piti aikanaan grillivaunua.

– Siinä kävi äijiä, jotka pyysivät, että laittaisin lihapiirakan väliin jotain. Laitoin sinne kaikkea, mitä ne pyysivät. Sanoin, että jos laitan annoksen listalle, niin mikä sen nimeksi tulee. Äijät sanoivat, että kivimies.

Syy oli selvä.

– Ne oli kivimiehiä. Olivat Tampereen kaupungin hommissa laittamassa rotvallia ja nupukiviä, Rantaharju muistelee wurstin, kananmunan ja juuston ilmestymistä lihapiirakan sisälle.

Koira kuumana. Suuta polttavaa hilloa munkissa ei sentään ole.

Kuuma koira on puolestaan Nokialla syntynyt paikallinen klassikko, jota moni ihmettelee ja tulee kauempaakin maistamaan: makea , mutta hilloton munkki, jonka sisällä on höyrymakkara. Ei siis se tavallinen hot dog.

Vaakon nakin oma sinappi on myös yksi paikan maistettavaisuuksista.

Paljon on muuttunut siitä, kun Wigrenin makkaratehtaalla työskennelleet Pauli Lamminen ja Kyösti Ahtonen perustivat Vaakon Nakin. Vuonna 1972 aaltopeltikoppi vaihtui puiseen rakennukseen.

Muutaman vuoden toimintatauon jälleen Lamminen löysi grillille uuden paikan Pispalan ytimestä, entisen elintarvikeliikkeen tiloista. Vaakon Nakin tietojen mukaan näin syntyi Sisä-Suomen ensimmäinen sisätiloissa toiminut grillikioski.

Lammisen kuoleman ja yhden lyhyempiaikaisen omistajan jälkeen Rantaharju lähti kehittämään hankintaansa – ilman minkäänlaista alan kokemusta.

– Ei ollut edellisen omistajan jälkeen muita asiakkaita kuin poliisit, Rantaharju letkauttaa.

Vuonna 2013 Vaakon Nakin edusta ei ollut vielä katettu.

Sittemmin Vaakko on saanut runsaasti vakioasiakkaita.

– Yksi perhe tulee viikonloppuisin Hämeenkyröstä saakka hakemaan ruokansa, nykyisin grillipäällikkönä toimiva Petunia Elers kertoo.

Asiakkaiden mielipide ei jää epäselväksi:

– Paine on kova, ettei mitään saa muuttaa. Tällaiset paikat alkavat olla harvassa, vuoropäällikkönä toimiva pikkusisko Hilla-Maria Elers myöntää.

Myönnytyksiä on toki tehty. Vuodesta 2008 alkaen grillin omistaneiden Mikko Aartion ja Christa Tiaisen aikana listoille on tullut muun muassa vegaaniannoksia. Petunia Elersin mukaan niistäkin on tullut hittituotteita.

Rantaharju ei vegaanisuudesta aikanaan innostunut. Mieli alkoi muuttua, kun naapuritaloon muutti vaihtoehtorockiin erikoistunut Vastavirta-Klubi.

Nykyinen kyltti grillirakennuksen ja maisematerassin välillä näkyy kauas.

– Suurin osa kasvisruoista meni niiden punkkareiden suuntaan. Nykyään niillä on rahaakin. Ei niille ennen ollut muuta myytävää kuin ranskalaiset, Rantaharju nauraa.

Vegeä menee eniten iltaisin.

– Raksamiehet eivät lounasaikaan hirveästi vegeä tilaa, Petunia Elers toteaa.

Vaakon nakin kulta-aikaa ovat viikonlopun pikkutunnit. Jos ja kun korona hellittää, aukioloajat venyvät perinteiseen tapaan aamuyön neljään saakka.

– Niin kauan luukutetaan kuin asiakkaita riittää. Joskus olisi tosin kiva, jos saisi parin minuutin vessatauon pitää, Elersin sisarukset kertovat.

Huhtikuussa 2012 Vaakon Nakki juhli 50-vuotispäiviään. Kansaa riitti tungokseksi saakka.

Vaakon Nakki on noussut esille monissa eri yhteyksissä. Kuten Mikko Alatalon yhdessä räp-bändi Mansesterin levyttämässä, Tampere II -kappaleessa. Harri Rinteen sanoittamassa kertosäkeessä lauletaan näin:

Portit koskaan mene ei kii / Yönälkä loppuu Vaakkoon / Kun ei riitä tipi-tipi-tii / Täällä nupit kääntyy kaakkoon

Tampere II on esitetty kahdesti Tapparan mestaruusjuhlissa Keskustorilla. Spotifyssa kappale on kuunneltu 3,7 miljoonaa kertaa, YouTubessa 1,4 miljoonaa kertaa.

– Vaakon Nakki on viiden tähden ulkoilmaravintola. Sinne kannattaa viedä rouva syömään illalla. Se on keikkamiesten viimeinen etappi, jossa riittää viihdettäkin riittää, Pispalassa Alatalo todistaa lähiruokalansa viehästysvoimasta.

Elersin sisarukset eivät edes tunne kaikkia Pispalan vanhemman polven taiteilijoita. Pauli Hanhiniemen käynneistä on havaintoja, mutta Miljoonasateen Heikki Salon nimi saa grillin nykypäälliköt hämilleen.

Nuoremman polven grillityöntekijät Petunia ja Hilla-Maria Elers myöntävät, etteivät edes tunnista kaikkia mahdollisia asiakkaaksi osuvia julkkiksia.

– Ollaan nuorempia. Täytyy aina miettiä, että kukahan tuokin tutunnäköinen tyyppi on, Hilla-Maria Elers tunnustaa.

Pidemmän matkan päästä asiakkaaksi tulleista politiikan julkimoista Elersit ovat tunnistaneet muun muassa Timo Soinin, entisen ulkoministerin.

Grillin nimi tulee esille mitä erikoisimmissa yhteyksissä. Yksi niistä on tuore Hockey Dreams -dokumenttielokuva, joka käsittelee eteläkorealaista jääkiekkoilua. Elokuvassa korealaisomisteisen Kiekko-Vantaan valmentaja Pekka Kangasalusta kiroilee potkut tammikuussa 2014 saatuaan sitä, ettei seura saanutkaan luvattua sponsoritukea:

– V-ttu en oo nähnyt kyllä firman firmaa, joku Vaakon Nakki on s-tana jossain, Kangasalusta sanoo.

Tampereen oma ”rautakansleri” Kalervo Kummola myöntää olleensa Kangasalustan potkujen taustalla. Mutta se on jo ihan eri juttu.

Vaakon Nakin tulevaisuus oli vaakalaudalla joulukuussa 2010 tulipalon vuoksi.

Koomikko Sami Hedberg on puolestaan ihmetellyt Vaakon Nakin kuumaa koiraa tv-ohjelmassa Grillit huurussa.

Maineikas kolumnisti, tamperelainen Jyrki Lehtola on toki kirjoittanut myös Vaakon Nakista: ”Vaakon nakki on maailman kuuluisin tamperelaisgrilli, jonne tullaan nauttimaan laskuhumalainen viimeinen ateria.” (Image, 2016).

Viime vuonna Vaakon Nakki koki merkittävän ulkoisen uudistuksen, kun rinteeseen talon viereen pystytettiin oma maisematerassi.

Siitä käsin voi ihailla vaikkapa haulitornia ja Näsijärveä. Terassi on rakennettu Pispalan maaperästä tuttujen suurten luonnonkivien eli pultereiden päälle.

Tietysti. Kun kerran Tampereella ollaan.