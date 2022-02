Homeesta kymmenen vuoden paritalopiina – pääosakas esti asunnon myynnin ja kiusasi vuokralaisia vedenpaineella

Oikeus määräsi enemmistön osakkeista omistaneen pariskunnan lunastamaan yhtiökumppaninsa asunnon Lempäälässä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on ratkaissut varsin poikkeuksellisen asunto-osakeyhtiötä koskeneen riidan vähemmistöosakkaiden hyväksi. Hävinneelle osapuolelle tappio tietää lähes 280 000 euron laskua.

Hovioikeudessa todennäköisesti jatkuvan riidan kohteena on Lempäälässä sijaitseva 1970-luvulla valmistunut paritalo. Suuremmassa, noin 200-neliöisessä asunnossa asuva pariskunta omistaa osakkeista 65 prosenttia. Loput 35 prosenttia kuuluvat noin sadan neliön asunnon omistavalle pariskunnalle.

Kantajat pyrkivät vuosien ajan sopimaan homeremontin maksamisesta käynnistyneet riidat. Kun mikään ei auttanut, he päätyivät viemään asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Kanteen nostanut pienemmän asunnon pariskunta muutti ostamaansa asuntoon syksyllä 2010. Pian paljastui, että märkätiloissa oli kosteusvaurioita, jotka korjattiin.

Vuonna 2012 paljastui, että kosteusongelma oli laajempi. Tästä alkoi pian kymmenen vuotta kestänyt piina.

Tutkimuksissa selvisi, että kantajien asunnon lattia- ja seinärakenteet on uusittava. Taloyhtiö – joka oli ja on edelleen käytännössä enemmistön osakkeista omistavien vastaajien hallinnassa – katsoi, ettei remontti ole sen vastuulla.

Kantajat muuttivat asunnostaan sisäilmaongelmien vuoksi kesäkuussa 2013. Runsaan vuoden päästä kantajat vaativat remonttia taloyhtiön maksettavaksi.

Riita päättyi joulukuussa 2015 kantajan voittoon. Oikeus määräsi taloyhtiön maksamaan asunnon korjaustyöt. Vuonna 2016 tehdyn remontin kokonaisarvo ei oikeuden papereista selviä, mutta osapuolten sovintosopimukseen perustunut asunnon alapohjan valesokkelin termokengitys maksoi 50 000 euroa.

Tästä alkaen remontoidun asunnon omistanut pariskunta on halunnut myydä paritalo-osakkeensa. Se on osoittautunut mahdottomaksi, koska vastaajat eivät toistuvista pyynnöistä huolimatta ole toimittaneet asiallista isännöitsijätodistusta. Ongelmana ovat olleet myös epäselvyydet taloyhtiön taloudenpidossa.

Kanteen mukaan vastaajat ovat käyttäneet tilannetta hyväkseen ja tehneet osakkeista alihintaisia ostotarjouksia. Viimeisin tarjous noin 200 000 euron arvoisesta asunnosta oli kantajien mukaan 80 000 euroa.

Yhden tarjouksen teki vastaajien vävy, joka toimii kiinteistösijoittajana. Vävyn tarjous, 160 000 euroa, oli myös selvästi alihintainen. Asunnon todellinen arvo on oikeuden mukaan noin 25 prosenttia suurempi.

Pois muuttanut pariskunta kertoi vastaajien vävyn perustelleen alhaista hintaa osapuolten riidoilla.

– (...) vävyn kanssa tällainen riitely ei todennäköisesti jatkuisi, kantajat totesivat oikeudessa.

Huoneisto oli tyhjillään ainakin noin neljä vuotta. Kun asunnon myyminen ei onnistunut, kantajat päätyivät antamaan sen vuokralle.

Vuokraaminenkaan ei ollut helppoa. Välittäjän tullessa paikalle vastaajapariskunnan mies huudatti kantajan mukaan ”auton stereoita pihassa täysillä auton ovet auki”. Kerran kun välittäjä ja mies tapasivat pihalla, jälkimmäinen kertoi, että heidän saksanpaimenkoiransa on joskus pihalla vapaana.

Asuntoon muuttanut vuokralainen kertoi oikeudessa, miten vastaajat ”huutelivat heille jonkin verran epäasiallisuuksia” ensimmäisen vuoden aikana.

Pidempiaikainen ongelma vuokralaisilla liittyi veden käyttöön. Oikeus totesi näytetyksi, että vastaajapariskunnan mies oli ilman perusteltua syytä laskenut vedenpaineen mahdollisimman alhaiseksi, mikä hankaloitti vuokralaisten suihkun käyttöä.

Viime vuoden elokuussa, kun kantajat saivat uudet vuokralaiset, asuntoon ei tullut kantajan mukaan lainkaan lämmintä vettä.

Kanteessaan pariskunta totesi kärsineensä koko omistusaikansa isommassa asunnossa asuvan pariskunnan toimista, jotka hankaloittavat ja estävät taloyhtiön asioiden hoitoa.

Oikeus katsoi pois muuttaneen pariskunnan olevan oikeassa: vastaajat olivat käyttäneet valta-asemaansa väärin monin eri tavoin.

Vastaajat muun muassa estivät käytännössä kantajien tutustumisen taloyhtiön kirjanpitoon. Oikeudessa kävi ilmi, ettei kirjanpitoa ole edes hoidettu vuodesta 2017 alkaen. Tuolta vuodelta on myös yhtiön viimeisin tilinpäätös. Vastaajat eivät olleet myöskään maksaneet omia vastikkeitaan säädösten mukaisesti.

Oikeuden näkemys oli selvä:

– (...) taloyhtiön taloutta ei ole hoidettu asianmukaisesti ja säädösten mukaisesti. Käräjäoikeus on arvioinut, että taloyhtiössä noudatettu käytäntö on ollut (vastaajien) sanelema ilman, että (kantajilla) olisi ollut siihen mitään vaikutusmahdollisuutta, koska taloyhtiössä ei ole järjestetty vuosittain lakisääteisiä yhtiökokouksia.

Yhtiökokouksissa olisi voitu käsitellä muun muassa vastaajien vaatimuksia työstä, jota pariskunnan mies teki kantajien asunnon remontin yhteydessä.

Pois muuttaneen pariskunnan mies kieltäytyi kuitenkin yhtiökokouksista kahdesti. Ensimmäisellä kerralla syynä oli työmatka. Toisella kerralla kokous olisi pitänyt korona-aikana pitää paritalon pannuhuoneessa, jonka koko on neljä neliömetriä.

Osake-enemmistön omistavan pariskunnan mies ei sen sijaan suostunut yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

– Vastikkeiden säädöstenmukainen maksaminen on (vastaajien) puolelta laiminlyöty kokonaan ja (kantajilta) on vaadittu erilaisia korvauksia, vaikka niiden maksamisesta ei ole olemassa asianmukaisesti tehtyjä päätöksiä, oikeus totesi ratkaisussaan.

Oikeuden mukaan vastaajapariskunnan miestä ei ole lain mukaisesti valittu taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, mutta hänellä oli käytännön valta. Ja tätä vaikutusvaltaansa mies on käyttänyt yhtiössä väärin.

– Varsin todennäköisesti kukaan ei suostu ostamaan asuntoa asiakirjojen puuttumisen vuoksi, oikeus arvioi.

– (Vastaajien) toiminta yhtiön taloudenhoidossa on jatkunut koko (kantajien) omistusajan, eikä siihen ole odotettavissa muutoksia.

Oikeus katsoo osake-enemmistön omistavien vastaajien myötävaikuttaneen toiminnallaan asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen niin, että heidän on lunastettava kantajien osakkeet.

– Koska (vastaajien) toiminta taloyhtiössä on nyt jatkunut jo vuosia samanlaisena eivätkä he ole edes myöntäneet toimineensa taloyhtiössä väärin, on varsin todennäköistä, että heidän toimintansa ei tule olennaisesti muuttumaan.

Kanteen nostaminen oli siis perusteltua.

– Kuten edellä on todettu (kantajien) käytössä olevat muut keinot asioihin vaikuttamisessa eivät ole realistisia, oikeus linjasi.

Paritalossa yhä asuva pariskunta joutuu siis ostamaan osakkeet kantajien vuonna 2019 vaatimaan 195 000 euron hintaan. Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan osakkeiden arvo ehti tosin nousta prosessin aikana yli 200 000 euroon.

Vastaajat joutuvat maksamaan omien noin 41 000 euron oikeudenkäyntikulujen lisäksi myös kantajien noin 43 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Kaikkiaan maksettavaa tuli siis noin 279 000 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä molemmat osapuolet ovat esittäneet tyytymättömyyttään. Asiaa puitaneen siis vielä Turun hovioikeudessa.