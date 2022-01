”Tää on ollut kiva elämys. Ollaan käyty katsomassa veistoksia aina, kun näitä on tehty. Lapset tykkäävät ihastella muotoja, valoja ja varjoja. Kunnaksen loruja on luettu jonkun verran”, kertoo Riikka Virta (kuvassa oikealla). Mukana Virran lapset Patrik ja Artur sekä äiti Marjaana Ahvenjärvi.