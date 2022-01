Taysin ylilääkäri: Toive on, että rajoituksia voidaan purkaa jo ensi viikolla

Koronan takia sairaalahoitoon joutuvien määrä laskenut Pirkanmaalla. Taysin ylilääkäri Juhani Sand näkee epidemiatilanteessa ”orastavaa vihreää”.

Pirkanmaan koronatilanteessa on nähtävissä pientä tasaantumista. Päivittäin sairaalaan tulevien potilaiden määrä on hiukan pienempi kuin viime viikkoina. Testitulostenkin perusteella tartuntamäärä vaikuttaisi tasaantuvan.

Siinä Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin tuore, toiveikkuutta herättävä tiivistelmä siitä, missä mennään.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand puhuu jo ”orastavasta vihreästä”.

Käytännössä nyt odotellaan, josko tuo vihreä aloittaisi lähestyvän kevään tavoin voittokulkunsa tiukkojen koronarajoitusten puristuksessa.

Sand viittasi aluehallintoviraston asettamiin rajoituksiin, jotka ovat voimassa ensi viikon lopulle.

– Nyt näyttää aika hyvältä ajoitukselta tähän nähden eli pääsemme ensi viikolla paremmalla tiedolla arvioimaan niiden (rajoitusten) jatkoa. Tietenkin toive on, että voisimme vähentää ja purkaa niitä, jos tämä, mikä näyttää orastavalta vihreältä, vahvistuisi tässä viikon kuluessa, Sand sanaili koronanyrkin mediainfossa.

Sairaanhoidon puolella tilanne on tosin edelleen haastava. Tällä hetkellä Taysin sairaaloissa on nelisenkymmentä potilasta hoidossa koronan takia. Heistä muutama on tehohoidossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöllä on edelleen varsin paljon sairauspoissaoloja ja monissa organisaatioissa on tehty henkilöstösiirtoja turvaamaan kiireellisimpiä tehtäviä.

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla oli viime viikolla 1894 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta. Ilmaantuvuuslukema on käytännössä sama kuin koko maan keskiarvo.

Joka toinen testeissä käyneistä saa tällä hetkellä positiivisen tuloksen. Viime viikolla todettiin laboratorioissa 4 902 koronatartuntaa. Fimlabissa tutkittiin kaikkiaan 8 254 koronanäytettä. Viikoittaiset testimäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuluneet neljä viikkoa.

Pirkanmaalla yhden koronarokotteen on ottanut 89,0 prosenttia, kaksi rokotetta 85,6 prosenttia ja kolme rokotetta 45,6 prosenttia yli 12-vuotiaista.