Ay-veteraanista Pirkanmaan ykkönen – tekee Marinilta jääneillä äänillä makeaa revanssia

SAK:n pitkäaikainen puheenjohtaja Lauri Lyly putosi viime vuonna Tampereen pormestarin paikalta. Nyt 68-vuotias konkari on saamassa revanssin.

Eläkkeellä kuntapolitiikkaan siirtynyt palkansaajajärjestö SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) on varmistamassa äänikuninkuuden Suomen suurimmalla hyvinvointialueella Pirkanmaalla. Samalla Lyly on yksi koko maan ääniharavista.

Lyly toimi Tampereen pormestarina 2016–2020. Viime vuoden kuntavaaleissa Sdp menetti kuitenkin kaupungin ykköspaikan niukasti kokoomukselle Lylyn saadessa vain vajaat 2 500 ääntä.

Pormestariksi nousi kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, jonka henkilökohtainen äänisaalis oli 5 068.

Aluevaaleissa 68-vuotias konkari teki kuitenkin komean comebackin. Kun äänistä on laskettu noin 78 prosenttia, Lylyn äänimäärä on jo noin 4 000. Tällä kertaa Ikonen on jäämässä kakkoseksi, sillä eroa on noin tuhat ääntä.

– Nöyräksi vetää. En osannut tällaista menestystä odottaa. Täytyy olla kiitollinen äänestäjille, Lyly kertoo.

Äänikuninkaan arvio menestyksen syistä on yksinkertainen: kuntavaalien Tampereen ykkösnimi, yli 10 500 ääntä kerännyt pääministeri Sanna Marin ei ollut aluevaaleissa ehdolla.

– Sannan äänet jakautuivat nyt meille muille. Kansanedustajista myös Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson jäivät pois aluevaaleista. Varmaan myös oma tunnettuus auttaa, Lyly pohtii.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ykköseksi on silti nousemassa kokoomus, jonka ääniosuus on nousemassa yli 25 prosentin. Puolueiden välinen ero on nyt 2,6 prosenttiyksikköä kokoomuksen eduksi.

https://www.vaalikone.fi/alue2022/is/embed/elected-candidates-list/districts/0-08