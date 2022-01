Miestä epäillään useista petoksista: myi netissä olematonta tavaraa pilkkahintaan

Poliisi kehottaa kaikkia olemaan tarkkana ostoissa, joissa rahaa lähetetään myyjälle etukäteen ilman, että tuotetta on nähty.

Poliisin mukaan epäilty on myynyt tavaraa myyntipalstalla tavaraa, jota hänellä ei ole tosiasiallisesti ollut hallussaan. Aihekuva.

Nokian poliisilla on ollut tutkittavana 24 epäillyn petoksen petosrikossarja.

– Petokset on tehty internetin kauppa-alustalla. Asianomistajia on eri puolilla Suomea. Teot ovat tapahtuneet viime vuoden keväällä ja syksyllä. Epäilty on 90-luvulla syntynyt tamperelainen mies, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo.

Poliisi kertoo epäillyn tekotavasta.

– Hän on myynyt tavaraa tietyllä myyntipalstalla tavaraa, jota hänellä ei ole tosiasiallisesti ollut hallussa. Ostajat ovat maksaneet ostamansa tuotteet etukäteen myyjän osoittamalle tilille, mutta eivät ole saaneet ostamiaan tavaroita itselleen, poliisi kertoo.

Epäillyn ”myymä” omaisuus on poliisin mukaan ollut sellaista, jolla on ollut kysyntää ostajien keskuudessa, kuten sähkötyökaluja ja musiikkisoittimia.

– Epäilty on laittanut tuotteilleen hinnan myös hieman edullisemmaksi kuin mitä yleensä on vastaavien tuotteiden myynnissä myyntipalstoilla.

Rikossarja on selvitetty ja saatettu syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisi kehottaa kaikkia olemaan tarkkana ostoissa, joissa rahaa lähetetään myyjälle etukäteen ilman, että tuotetta on nähty.