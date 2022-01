Vuokraleffojen taival auringonlaskuun jatkuu – Filmtown-pomolta kursailematon ennuste

Kun Lielahden Filmtown lopettaa, jäljelle jää enää 15 videovuokraamoa. Seuraavaksi katoaa Turun Filmtown. Enimmillään vuokraamoja oli Suomessa useita satoja.

Aika aikaansa kutakin. Ensin analogisia VHS-kasetteja, sitten digitaalisia DVD- ja Bluray-levyjä – ja kohta enää vain aineetonta suoratoistoa.

Kädessä pidettävät ja soittimeen työnnettävät vuokraelokuvat alkavat siis olla historiaa. Tampereella ja koko Pirkanmaalla tuo päivä koittaa jo lauantaina, kun maakunnan viimeinen Filmtown-vuokraamo lopettaa toimintansa vuokrasopimuksen umpeutuessa.

Lielahdessa toimivan vuokraamon loppu tarkoittaa sitä, että Suomeen jää jäljelle enää 15 Filmtownia. Toiveet siitä, että määrä kääntyisi uudelleen kasvuun ovat turhia.

– Turun vuokraamo lopettaa maaliskuun lopussa, Filmtownin toimitusjohtaja Tero Nurminen kertoo ja enempää siekailematta katsoo tulevaan.

– Alle kahden vuoden päästä vuokraamoita ei ole enää yhtään.

Loppuunmyynti Tampereen Lielahdessa tietää sitä, että Suomeen jää jäljelle enää 15 Filmtownia. Enimmillään niitä oli 76.

Jännitystä ilmeisesti enää vain siinä, mikä saa olla koko maan viimeinen Filmtown. Tampereen ja Turun jälkeen videoita vuokraa löytyy enää Järvenpäästä, Kouvolasta, Vantaan Varistosta, Mikkelistä, Porista, Lohjalta, Oulusta, Espoon Friisilästä, Helsingin Ala-Tikkurilasta ja Oulunkylästä, Kuopiosta, Rovaniemeltä, Seinäjoelta ja Hyvinkäältä.

– Hyvinkää on jatkossa lähin paikka tamperelaisille, Lielahden Filmtownin myymälävastaava Tii Mannela-Nieminen toteaa.

Vuonna 1991 perustetulla, Turussa päämajaansa pitävällä Filmtownilla oli aiemmin kilpailijoitakin, kuten Makuuni ja Kotikatsomo. Myös R-kioskit vuokrasivat pitkään elokuvia, joten suomalaiset saattoivat hakea leffoja kotiin useista sadoista pisteistä.

Parikymmentä vuotta sitten elettiin vuokraamisen kulta-aikaa. DVD:t olivat juuri tulleet markkinoille, mutta kansan enemmistö pyöritti vielä VHS-kasetteja.

Filmtowneja oli noihin aikoihin ennätysmäärä, 76.

– Olisiko ollut joskus 2005–06, kun DVD meni VHS-kasettien ohi, Nurminen muistelee.

– Eka DVD oli Matrix vuonna 1999. Warnerilta tuli silloin ensimmäinen sadan elokuvan valikoima.

Videovuokraamo, jossa vuokrataan vain yhtä elokuvaa? Kyllä, Lielahden Filmtownissa on loppuunmyynti, mutta uusin James Bond -leffa ei ole muista poiketen myynnissä.

Lielahdessa ei enää vuokrata. Nyt on käynnissä vuokraelokuvien loppuunmyynti. Kiinnostuneita ostajia on riittänyt ruuhkaksi asti etenkin scifi-hyllyllä, mutta leffoja on myynnissä yhä tuhansia.

– Yksi asiakas osti kerralla reilusti yli sata leffaa, Mannela-Nieminen kertoo.

– Toinen asiakas olisi vielä halunnut vuokrata elokuvan. Vuokra olisi ollut kolme euroa, mutta myyntihinta oli 2,50. Kysyin, että eikö kannattaisi ostaa, niin ei tarvitsisi palauttaakaan. Kyllä se lopulta sitten päätti ostaa.

Hetkinen, korjaus! Leffavuokraus on yhä mahdollista myös Lielahden Filmtownissa. Kiitos uusimman James Bondin, joka saapui vuokraamoon viime hetkillä.

– No Time To Die on ainoa elokuva, jota vielä vuokraamme. Ja sitäkin vain päiväksi kerrallaan.

Ja pian koittaakin videovuokraamojen time to die (aika kuolla).

Myös leffavuokraamot saivat tuta pandemiasta. Yhtäkkiä ensi-iltojen määrä romahti, mikä osaltaan laski asiakkaiden kiinnostusta. Koronakeväällä 2020 lopetti Tampereen toiseksi viimeinen Filmtown Kalevasta.

Se taas tiesi sitä, että Lielahteen saapui uusia asiakkaita. Pitkämatkalaisten osuus oli jo entuudestaan kasvanut verkoston supistumisen myötä.

– Kauimpaa tuleva asiakas on Hämeenlinnan Tiiriöstä saakka. Moni on käynyt myös Valkeakoskelta, jossa olin töissä ennen Tampereelle tuloani.

Karkki vai leffa? Yhä useammalle edellinen.

Mannela-Nieminen on itse leffafriikki ja alan konkari. Hän aloitti vuokraamotyöt Makuunissa 2006. Filmtownin palveluksessa hän aloitti 2009 Nurmijärven Klaukkalassa.

Vuokraamon katoaminen alta ei tarkoita lopputiliä. Kaikille Lielahden kolmelle työntekijälle löytyy töitä Filmtown Oy:n muista bisneksistä. Yritys pyörittää Candytown-makeismyymälöitä ja Spice Ice -jäätelöbaareja.

– Haikeaksi vetää, Mannela-Nieminen myöntää.

Herkkujen irtomyynti oli aluksi vain sivubisnes leffojen vuokraamisen rinnalla. Mannela-Nieminen arvelee, että vielä kymmenisen vuotta sitten tilanne leffojen ja karkkien menekin suhteen oli tasan.

Mutta sitten tuli suoratoisto ja vuokraaminen kääntyi lopullisesti alamäkeen. Viime aikoina leffoista on tullut enää murto-osa Lielahden myymälän liikevaihdosta.

– Joskus kuulee, kun perhe on ostamassa karkkia ja lapsi sanoo, että vuokrataan joku elokuva. Äiti sanoo siihen, että ei vuokrata, leffa löytyy Netflixistä.

Toiset jäävät kaipaamaan konkreettisia levyjä koteloineen. Lielahden Filmtownissa on Mannela-Niemisen mukaan kymmeniä vakioasiakkaita, joita suoratoisto ei välttämättä kiinnosta.

– Monelle tieto lopettamisesta on ollut sokki. Elokuvia on monissa eri suoratoistopalveluissa, eivätkä kaikki halua maksaa siitä, mitä he eivät katso.

Lielahden Filmtownissa on ruuhkista huolimatta edelleen kaupan tuhansia elokuvia.

Heille vuokraamo merkitsee valinnanvapautta. Leffan hakeminen vuokraamosta on ollut myös ihan oma, merkityksellinen tapahtumansa.

– Asiakkaat jäävät kaipaamaan sitä, että mennään porukalla valitsemaan elokuvaa ja samalla saadaan mukaan karkit ja sipsit. Elokuvia valitessa saa myös ideoita siitä, mitä muuta voisi katsoa. Valitseminenkin on vuokraamossa helpompaa.

Mannela-Nieminen korostaa, että ensisijainen syy videoiden vuokraamisen loppumiseen Lielahdessa on se, että liiketila lähtee alta.

– Muuten jatkaisimme edelleen vuokraamista.

Myymälävastaavan olo on haikea.

– Onhan tämä kriisi itsellenikin, todella iso juttu. Tulin alalle juuri elokuvien takia.

Haikeaksi vetää, myöntää Tiia Mannela-Nieminen.

Pieni toivonkipinä silti vielä elää.

– Jos saisimme hyvät vuokratilat nopeasti, voisimme vielä vähän aikaa jatkaa vuokraamista. Kyllä me jostain sitä varten elokuvia saadaan.

– Mutta sille ei voi mitään, että vuokraajia on koko ajan vähemmän.