Tieto koronatartunnasta vain 45 sekunnissa! IS tutustui keksintöön, jonka hinta on ”nelinumeroinen”

EU:lta myyntiluvan saanut puhallustesteri on ainakin aluksi tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Deep Sensing Algorithms -yhtiön toimitusjohtaja uskoo, että hengitysilman mittaus voi mullistaa terveydenhoitoa laajemminkin jo lähivuosina.

Lukijat, olette turvassa! On 80-prosenttisesti varmaa, ettei tämän jutun kirjoittaja kanna koronavirusta! Näin on, jos uskoo vasta viime viikolla myyntiluvan saanutta uutta testauslaitetta.

Ei tarvinnut työntää tikkua nieluun eikä nenään. Saati, että verikoe olisi otettu.

Vain yksi puhallus valkoiseen muoviputkeen ja 45 sekunnin odotus.

– Vihreää näyttää, Deep Sensing Algorithms (DSA) -yhtiön toimitusjohtaja Pekka Rissanen katsoo kännykkänsä näyttöä.

Sitten hetki hengityshöyryjen kuivausta laitteen sisältä, automaattinen desinfiointi ultraviolettivalolla ja parin minuutin päästä laite on jälleen valmis testiin.

DSA:n talousjohtaja Heidi Reunanen toimi mallina, kun yhtiö esitteli DSA BreathPass -puhallustesterin toimintaa keskiviikkona IS:lle.

DSA BreathPass -puhallustesteri toimii tiivistäen näin: Nanosensorit mittaavat hengitysilman kaasut ja laite välittää tiedot kännykän sovelluksen kautta pilvipalveluun tekoälyn tutkittavaksi. Lopputuloksen – onko koronaa vai ei? – voi hetken päästä katsoa kännykästä.

Kehitys kehittyy niin, että maallikon on mahdotonta esittää edes valistuneita arvioita siitä, onko kyse humpuukista.

Useimmiten valistuneisuuden viisain muoto on uskoa tieteeseen. Jos tamperelaiskeksintö on saanut EU:lta CE-sertifioinnin eli myyntiluvan, niin se on käynyt läpi melkoisen myllyn – ja päteväksi todettu.

– Kenttäoloissa on selvinnyt, että laite tunnistaa koronan noin 80 prosentin varmuudella, Rissanen kertoo.

Koska puhallustesti tehdään ammattilaisen toimesta, onnistumisprosentti on todellakin varsin hyvä. Nenästä otettaviin kotitesteihin Rissanen ei luottaisi.

– Itsetehdyt kotitestit ovat kuin anekauppaa. Toki ne voivat tyydyttää henkistä turvallisuutta.

Rissanen korostaa, että puhallustesteri on tarkoitettu oireettomien henkilöiden varhaiseen seulontaan.

– Elimistön puolustautuminen infektiota vastaan alkaa solutasolla heti. Kun veri hapettuu keuhkoissa, hengitysilma luovuttaa mitattavia biomarkkereita jo tunnin päästä infektoitumisesta, Rissanen selittää.

Elektroniikka puhallustesterin sisällä ei vaikuta mahdottoman mutkikkaalta.

Ihan heti mahdollisen infektoitumisen jälkeen puhallustesterin osumatarkkuus ei ole kuitenkaan tarpeeksi hyvä. Rissasen mukaan puhallustesteri antaa varmimman tuloksen kaksi päivää infektoitumisen jälkeen.

Kun tauti on jo päällä, oireet peittävät tutkittavat biomarkkerit alleen, jolloin puhallustesteristä ei enää ole hyötyä.

Testerin myyntilupa tuli viime viikon perjantaina. Jälleenmyyjä, jyväskyläläinen Medics24, saa kaupata laitetta tässä vaiheessa vain THL:n määrittämään ammattilaiskäyttöön kuten työ- ja kouluterveyshuolloille.

– Työympäristöissä testerin käyttö voisi olla mahdollista ehkä ensi vuonna.

DSA:n hanke on ollut pitkään julkinen ja herättänyt sattuneesta syystä runsaasti kiinnostusta.

– Joitain sheikkejä on kysellyt laitteita. Tänä aamuna tuli Meksikostakin joku tilaus, Rissanen kuvailee tilannetta puheliaaseen tyyliinsä.

Puhallustesteriä on ehdotettu seulomaan muun muassa matkustajia suurilla lentokentillä. Rissanen ei pidä sitä järkevänä, sillä seulominen vaatisi valtavasti laitteita ja terveydenhuollon ammattilaisia.

– Sen sijaan esimerkiksi lentoemäntiä voisi kouluttaa tekemään testi jo koneessa. Käytetäänhän koneissa defibrillaattoreitakin.

DSA:n toimitusjohtaja Pekka Rissanen vertaa ensimmäistä puhallustesteriä ensimmäisiin matkapuhelimiin. Rissanen uskoo, että tulevaisuudessa vastaavat laitteet ovat sofistikoituneempia.

Tarkkaa hintaa laitteelle Rissanen ei kerro. Hinta on kuitenkin sellainen, että harvempi kuluttaja testeriä omaan kotiin haluaisi.

– Tuottajalle summa on nelinumeroinen. Laite on kalliin kännykän hintainen. Ero on siinä, että kännykkää käytetään koko ajan, testeriä hyvin harvoin.

Lisää kännykkävertauksia:

– Tämä on kuin kännykän ensivaihe. Aluksi puhelimilla vain soitettiin ja niissä oli matopeli. Tulevaisuudessa testeristäkin tulee sofistikoituneempi.

Niin, katse on tietenkin tulevaisuudessa. Koronan löytäminen hengitysilmasta on vasta askel kehityksessä, mikä saa Rissasen maalaamaan visionsa.

– Seuraavaksi yritämme päästä kiinni vakavampiin sairauksiin kuten syöpiin.

– Viiden vuoden päästä voi olla niin, että kun ihminen menee terveysasemalle, hän puhaltaa ensin pönttöön. Hänen sairautensa voi olla tiedossa jo ennen kuin hän pääsee vastaanotolle.

DSA on talvella 2020 maailman valloittaneen pandemian lapsi. Nanosensoreita tutkinut emeritusprofessori Risto Orava mietti heti koronan alkuvaiheissa, voisiko viruksen saada kiinni hengityksestä.

Pian, kesäkuussa 2020, firma oli jo pystyssä.

– Tämä on tällaisten hurmahenkisten harmaahapsien start up -yritys, Rissanen naurahtaa.

Samana syksynä oli jo osakeanti.

– Osakkaita on 40. Tuotekehitys ostetaan alihankintana. Kansainvälisessä myyntiorganisaatiossamme on kymmenkunta työntekijää.

Myyntiluvan myötä työllistävä vaikutus kasvaa, kun puhallustestereiden tuotanto pääsee vauhtiin turkulaisessa Tepcomp Groupissa.

– Nyt meidän demopilvessämme on 122 laitetta. Aluksi meillä on kapasiteetti noin 10 000 laitteeseen.

Korona on potkinut vauhtiin monia teknisiä kehitysaskelia. Hengitysilman hyväksikäyttö sairauksien toteamisessa ei ole suinkaan DSA:n yksinoikeus.

– Me ollaan vaan tamperelainen nakkikioski, mutta kuitenkin eka, joka sai sertifikaatin.

– Se on sekä siunaus että kirous. Kun esittelee jotain asiaa ensimmäisenä viranomaisille, ne eivät tiedä, mitä ne keksinnöllä tekisivät, koska heillä ei ole sille mitään sapluunaa.

Nähtäväksi jää, tuleeko DSA BreathPassin käyttöönoton tielle esteitä.