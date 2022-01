Asunnon ostanut yrittäjä ja rakennusyhtiö riitelevät lisätöistä, joista ei tehty kirjallista sopimusta. Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi ostajan maksamaan Skanskalle yli 600 000 euroa. Lakifirmojen laskut nousivat yhteensä yli 208 000 euroon.

Uusi, isompi kerrostaloasunto maksaa Tampereella nyt ehkä 350 –400 000 euroa. Kyseessä on pikkuraha, jos sitä vertaa muutaman vuoden takaiseen asuntokauppaan, jonka lisätöitä koskeneen riidan Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisi hiljattain.

Toki riidan kohdekin oli tavallista suurempi, kooltaan noin 300 neliömetriä. Ja kalliimpi se todella oli. Velaton hinta oli peräti 3,4 miljoonaa euroa.

Riidan aihe olivat lisätyöt, joiden lasku nousi liki 1,3 miljoonaa euroa aiottua suuremmaksi. Pelkästään lakifirmojen laskuihin osapuolilla meni yhteensä yli 208 000 euroa. Tuolla summalla voisi Tampereelta hyvinkin ostaa vaikkapa 50 neliön kaksion.

Juristien lasku todennäköisesti kasvaa vielä, sillä riidan molemmat osapuolet ovat valittaneet ratkaisusta Turun hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden päätös oli tappio molemmille osapuolille, etenkin asunnon ostajalle, elämäntyönsä rakennusalalla tehneelle yrittäjälle.

Oikeus katsoi, että noin 60-vuotiaan miehen on maksettava asuntoon tehdyistä lisätöistä myyjälle, rakennusliike Skanskalle lähes 615 000 euroa.

Riidassa oli kyse uuden, upean kerrostalon kattohuoneistosta. Yrittäjä maksoi noin 300 neliön huoneistosta kauppasopimuksen mukaan noin 3,4 miljoonaa euroa.

Kauppaan sisältyi asukasmuutoksia eli lisä- ja muutostöitä 300 000 euroon asti.

Ja muutoksiahan sitten tehtiin. Reilusti, niin, että sovittu raja paukahti rikki moninkertaisesti.

Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän mukaan kyseessä oli viiden huoneen, keittiön ja saunan huoneisto. Jo ennen kauppaa pohjapiirrokseen tehtiin useita muutoksia.

Asunnon hintaan kuului asukkaan toivomia muutoksia aina 300 000 euroon saakka. Sen yli menevä osa kuului ostajan maksettavaksi.

Asukasmuutoksiksi kauppakirjassa mainittiin biotakat, poreammeet, kylmiö, ikkunoiden pimennysverhot, katettujen terassien lattialämmitys, kattamattomien terassien lattioiden sulatus sekä lounge-tilan ja avokeittiön puusälekatto.

Kaikki Skanskan vaatimukset eivät menneet läpi. Oikeus katsoi, että merkittävä osa kanteessa mainituista lisätöistä ei kuulunut ostajan maksettavaksi.

Kallein yksittäinen asukasmuutos, jonka oikeus määräsi ostajan maksettavaksi, koski keittiökalusteita. Kerrostalon muihin asuntoihin oli suunniteltu Novartin ja Elfan kalusteet, mutta ostaja halusi niiden tilalle Poggenpohlia ja Ambientia.

Oikeus katsoi, että ostajan on maksettava keittiökalusteiden muutoksesta Skanskalle noin 305 000 euroa.

Pelkät asuntoon tehdyt sähkötöiden muutokset tekivät lisälaskua lähes 78 000 euroa. Laatoitustöistä extraa kertyi lähes 69 000 euroa.

Iso summa, runsaat 90 000 euroa, kertyi myös muutostöiden suunnittelusta, joissa Skanska käytti arkkitehtien ja insinöörien apua. Kohteen toteutuksesta vastannut arkkitehti kertoi oikeudessa, miten ostaja vaikutti ylimääräisten kulujen syntyyn.

– Joitakin kohtia piti (ostajan) mielen muuttuessa suunnitella useita kertoja, esimerkiksi baaria veivattiin useita kertoja edestakaisin samoin kuin saunan ja loungen äänentoistoa, oikeus kirjasi arkkitehdin kertoneen.

Ylimääräinen työnjohto maksoi ostajalle lisäksi 32 000 euroa.

Yksittäisiä ostajan maksettavaksi määrättyjä asukasmuutoksia oli kymmeniä teräsrakenteiden kondenssieristyksestä (noin 2 100 euroa) ja katosten muutoksesta lämpimiksi terasseiksi (noin 18 200 euroa) aina UFO-ammeeseen (noin 1 800 euroa) ja biotakkoihin (noin 34 300 euroa) saakka.

Viimein tuli loppulaskun aika. Viivan alla oli 1,26 miljoonaa euroa ylimääräistä. Lisätöihin oli mennyt siis liki miljoona euroa enemmän kuin alunperin oli ajateltu.

Ostaja katsoi osan vaatimuksista aiheellisiksi. Hän tarjosi sopua ja maksoi vaaditusta summasta runsaan kymmenesosan, noin 145 000 euroa.

Se ei riittänyt. Skanska halusi vielä lähes 1,12 miljoonan suoritusta ja päätti vaatia sitä oikeusteitse.

Ostaja vaati kanteen hylkäämistä aiheettomana. Hänen mukaansa Skanskan olisi pitänyt antaa tarjoukset lisä- ja muutostöiden kustannuksista ennen niiden tilausta. Ostaja katsoi Skanskan näin poikenneen asuntokaupan vakiintuneesta käytännöstä.

Sopimusasiakirjaa ostaja piti epäselvänä. Ostajan mukaan Skanska oli menettelyssään huolimaton eikä piitannut ostajan taloudellisista eduista.

– Jotta kantajan väittämä lisä- ja muutostyö olisi ostajaa sitova, on Skanskalla näyttövelvollisuus siitä, että (ostaja) on ymmärtänyt kyseessä olevan lisä- ja muutostyön sekä siitä, mitä on tilattu ja mihin hintaan, ostaja ilmoitti vastauksessaan.

Vastauksessaan ostaja kertoi lisäksi reklamoineensa neljästä virheestä kaupan kohteessa. Vastakanteessaan ostaja vaati Skanskaa maksamaan oikeudenkäyntikulujensa lisäksi noin 2 800 euroa, jotka hän oli maksanut lisätöistä liikaa.

Riita päättyi – ainakin käräjillä – Skanskan torjuntavoittoon. Ostajan vastakanteen oikeus hylkäsi.

Oikeuden ratkaisussa korostettiin kaupan poikkeuksellisuutta, jossa molemmat osapuolet halusivat poiketa Skanskan normaalimenettelystä.

Ostaja painotti oikeudessa, ettei hän katso tehneensä tilausta lisätöistä, jos niistä ei ole kirjallista tilausvahvistusta. Todistelu paljasti kuitenkin, että ostaja nimenomaan halusi vahvistaa asiat puhelimessa, ei sähköpostiviestiin vastaamalla.

– Näin ollen hän ei käräjäoikeuden mielestä voi edukseen vedota siihen, että Skanska on luopunut kirjallisesta menettelystä. Myöskään asuntokauppalaki ei edellytä lisä- ja muutostöistä sopimista kirjallisesti, oikeus totesi ratkaisussaan.

Koska kanteen vaatimuksista osa ratkaistiin Skanskan ja osa ostajan eduksi, oikeus katsoi, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan omana vahinkonaan.

Skanskan oikeudenkäyntikulut olivat runsaat 125 000 euroa. Ostajan lakimiehen lasku jäi vajaaseen 83 000 euroon.

Molemmat osapuolet ilmoittivat tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuomioon. Riitaa käsiteltäneen siis seuraavaksi Turun hovioikeudessa.