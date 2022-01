Huutokauppa paljastaa, mitä fanit ovat valmiita maksamaan 67 diakuvasta.

Erikoisen reitin lontoolaisesta jätepisteestä lempääläläiseen huutokauppaan kulkeneet Beatles-valokuvat ovat vihdoin myynnissä. Vaikka huutokauppayrittäjä Sami Taustila on nähnyt paljon vaivaa kuvien arvon selvittämiseksi, on lopputulos enemmän tai vähemmän arvoitus.

– Muutamista kuvista maksetaan varmasti useita tuhansia euroja, Taustila ennakoi sunnuntaina 30. tammikuuta päättyvää huutokauppaa.

Meklari Sami Taustila esittelee Beatles-diaa yhtyeen legendaariselta kattokeikalta tammikuulta 1969.

Myynnissä on kaikkiaan 67 diakuvaa liverpoolilaisnelikon kulta-ajalta 1960-luvulta. Kuvat päätyivät Beatlesin omistaman Apple Corpsin hallusta aikanaan levyjätti EMIlle – ennen kuin ne yhtäkkiä katosivat jälkimmäisen pääkonttorista Manchester Squarelta Lontoosta.

EMI ja Apple Corpsin mukaan siivousfirma heitti vuonna 2001 roskiin kaikkiaan hieman yli 450 diakuvaa. Muutamia vuosia tämän jälkeen EMI ja Apple Corps nostivat lehtitietojen mukaan kanteen siivousfirmaa vastaan vaatien siltä 1,4 miljoonan euron vahingonkorvauksia.

Tiedotusvälineissä ei ole julkaistu tietoa siitä, millaiseen ratkaisuun riita-asiassa päädyttiin.

Lempäälään päätyneistä kuvista on tehty jo tarjouksia Huutokauppahuone Aleksin nettisivuilla. Korkeimmat tarjoukset ovat nousseet yli 300 euron, mutta toisaalta monista on tarjottu vasta muutamia kymppejä.

Beatles-diakuvien kuorissa on myös jälkeenpäin tehtyjä merkintöjä.

Ei ole järkevää epäilyä siitä, etteivätkö nyt myynnissä olevat kuvat olisi peräisin juuri EMIn konttorista. Kuvat ovat siinä mielessä aitoja, mutta silti vain markkinointi­tarkoituksiin tehtyjä duplikaatteja eli kopioita.

Toisaalta diojen pahvikuorien numerointitiedot kertovat, että 15 kuvan kohdalla kyse on alkuperäisestä kuvasta otetusta ensimmäisestä kopiosta.

– Ensimmäiset kopiot haluttiin säästää, Taustila arvioi ja arvioi kyseisten duplikaattien olevan lähtökohtaisesti muita arvokkaampia.

Kadonneiden kuvien joukossa oli kanteen mukaan muun muassa seitsemän otosta Beatlesin debyyttilevyn Please Please Men kantta varten otetuista kuvista. Jos kaikki nämä kuvat katosivat lopullisesti, on huutokauppaan päätyneellä kannen kolmannella kopiolla vuodelta 1963 ehkä tiettyä arvoa.

Numerosarja 1963/3/22 tarkoittanee sitä, että vuonna 1963 julkaistusta Beatlesin debyyttilevyn alkuperäisestä kansikuvasta otettiin 22 kopiota, joista huutokaupattava versio on numero 3.

Mutta miten ihmeessä EMIn pääkonttorista kadonneet kuvat voivat olla kaupan pienessä huutokaupassa Tampereen kupeessa?

Kyse on tietysti sattumasta. Taustila törmäsi pari vuotta sitten kaupassa vanhaan tuttavaansa, jota ei ollut nähnyt aikoihin. Tuttava kertoi Lontoossa asuvasta ystävästään, suomalaislähtöisestä naisesta, jonka kotona olleesta kuva-aarteesta hän oli kuullut.

Kuvat löysi jätteiden kierrätyksen parissa työskennellyt suomalaisnaisen puoliso. Pariskunta ei halua julkisuutta, mutta IS pääsi esittämään miehelle kysymyksiä välikäden kautta.

– Opiskelin silloin yliopistolla ja työskentelin kierrätysfirman palveluksessa Lontoon Batterseassa. Olin yövuorossa, kun huomasin jätteiden seassa ulko-oven vieressä vanhoja levyjä. Mietin, voisiko joukossa olla jotain arvokasta, nyt Birminghamissa puolisonsa ja kahden alle 10-vuotiaan lapsensa kanssa asuva keski-ikäinen brittimies kertoo.

– Kiinnitin huomioni toisen maailmansodan aikaiseen kameraan, jonka otin itselleni. Siinä oli myös Beatles-dioja, joita otin mukaan.

Kansainvälinen huutokauppa paljastanee jätepisteeltä löytyneiden Beatles-kuvien arvon.

Taiteesta innostunut opiskelija ihasteli puolisonsa kanssa hienoja diakuvia vuosia kotonaan.

– Näytin kuvia ihmisille. Tajusin kuvien arvon vasta silloin, kun näin vuonna 2006 The Sun -lehdessä artikkelin EMIn ja Apple Corpsin nostamasta kanteesta.

– Jospa olisin tiennyt asiasta kuvat löytäessäni. Siitä lähtien olen potkinut itseäni siitä, etten ottanut mukaani kaikkia kuvia, mies naurahtaa.

Miehen oman muistikuvan mukaan hän teki löytönsä jo vuonna 1996 eli viisi vuotta aikaisemmin kuin mitä lehtitiedoissa vuonna 2006 kerrottiin.

1970-luvulla Saksassa valokuvausinsinööriksi kouluttautunut tamperelainen Esko Lounamaa osallistui Beatles-diojen tutkimuksiin.

Taustilalle kyseessä on tietenkin erittäin poikkeava toimeksianto.

– Uskomatonta, että minulla on mahdollisuus myydä aitoja Beatles-kuvia!

– En ole ikinä tehnyt niin paljon töitä myynnissä olevien esineiden taustojen selvittämiseksi kuin nyt. Lakimiehetkin ovat tutkineet asiaa jo melkein vuoden.

Arvokkaita tai ei, mutta hienoja ainakin! Diojen joukossa on muun muassa 13 erilaista versiota legendaarisesta Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band -levyn kannesta. Suurimmassa osassa Kersantti Pippuri -kansikuvista löytyy muun muassa hyllytettyjä versioita, joissa on mukana Mahatma Gandhin hahmo. Gandhi piti poistaa lopullisesta kannesta, koska muutoin levyä ei olisi voitu myydä Intiassa.

Diojen joukossa on muun muassa erilaisia versioita legendaarisesta Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band -levyn kannesta.

1960-luvun kuvien lisäksi myynnissä on kaksi kollaasikuvaa, jotka tehtiin 1990-luvun puolivälissä julkaistuja Anthology-cd-kokoelmia varten.

– Mielenkiinto kuvia kohtaan on ollut valtavaa. Olen saanut jo satoja sähköpostiviestejä ja soittoja. Seuraajia on tullut tuhansia, Taustila kertoo.