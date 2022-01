Karanteenin asettamisesta ja Koronavilkun avainkoodin lähettämisestä luovutaan. Jäljityksestä luovutaan terveydenhuollon yksiköitä, hoivalaitoksia ja riskiryhmien asumisyksiköitä lukuun ottamatta.

Koronatartuntojen määrän raju kasvu pakottaa muutoksiin epidemian hoidossa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) päätti keskiviikkona suurista muutoksista, joista merkittävimmät lienevät karanteenista ja paljolti myös altistuneiden jäljittämisestä luopuminen.

PSHP kertoo tiedotteessaan, että Pirkanmaalla luovutaan altistuneiden jäljityksestä terveydenhuollon yksiköitä, hoivalaitoksia ja asumisyksiköitä lukuun ottamatta.

Altistuneiden jäljittämisestä ja karanteenista luopuminen on kansallisen pandemiasuunnitelman mukaista. Myös THL totesi viime viikolla, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän.

Tartuntojen määrän kasvun vuoksi tartunnanjäljitykseen on kehittynyt merkittävää viivettä ja yhä pienempi osa tartunnoista tulee tartuntatautiviranomaisten tietoon. Valtavirukseksi noussut omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Yksittäisen ihmisen kontaktien jäljittämisellä enää ole merkitystä samalla tavalla kuin silloin, kun tartunnat tai tartuntaketjut ovat yksittäisiä.

Lisäksi Pirkanmaalla luovutaan Koronavilkun avauskoodien lähettämisestä. Eristysaika lyhenee samalla viiteen vuorokauteen.

PSHP korostaa, että tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön laajamittainen rokottaminen.

Karanteenikäytäntö perustuu tartuntatautilain mukaan yleisvaarallisen taudin leviämisen estämiseen. Jälkikäteen tehdyn hallintopäätöksen käytännön merkitys on ainoastaan tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle. Sosiaaliturva ei kuitenkaan yksinään ole riittävä syy laatia yksilönvapautta voimakkaasti rajaavia päätöksiä.

Tartunnan saaneiden kanssa samassa taloudessa asuville ja muille vastaaville lähikontakteille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa, eikä heitä ole perusteltua asettaa tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Riskiryhmien yksiköiden ulkopuolella kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Eristysajan lyhentämisellä pyritään takaamaan terveydenhuollon riittävä työvoima. Koronavirus on tartuttavimmillaan 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkua, sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua.

Viiden päivän eristyksen jälkeen henkilö voi palata töihin tai opiskelupaikkaansa, mikäli oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin hänen tulee noudattaa yleisiä maski- ja käsihygieniasuosituksia. Oireiden jatkuessa voidaan lääkärin arvion mukaan poissaoloa tarvittaessa jatkaa sairauslomana.

Aiemmin asetettuihin eristyksiin ja karanteeneihin linjamuutoksella ei ole vaikutusta. Valtavan eristys- ja karanteenipäätösmäärän uudelleenkäsittely ei ole nykyisessä tilanteessa mahdollista.

Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa töissään ja opiskeluissaan normaalisti. Mikäli hänellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivaa oireistoa, hänen tulee viipymättä omaehtoisesti eristäytyä kotiin.

Oireettomankin altistuneen tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen, ja käyttää työ- tai opiskelupaikkakontakteissa maskia, sekä noudattaa tarkasti käsihygieniaa.